बलून पैंट्स को पहनकर हो जाए तैयार, यहां सीख लें ऑफिस से लेकर फेस्टिवल पर रेडी होने के टिप्स

स्टाइल और आराम दोनों की तलाश है, तो पिछले कुछ समय में लोकप्रिय हुए बैलून पैंट को अपने वॉर्डरोब में शामिल करें। क्या है बैलून पैंट और कैसे करें इसकी स्टाइलिंग? बता रही हैं स्वाति गौड़

टाइट फिटिंग जींस और स्ट्रेट फिट ट्राउजर के बाद अब बैलून पैंट्स वॉर्डरोब में जगह बनाने के लिए आ गई हैं। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि रैंप से लेकर लोकल मार्केट तक हर जगह ये नजर आ रही हैं। वैसे भी इस उमस भरे मौसम में कुछ ऐसा पहनने का दिल करता है, जो फैशनेबल के साथ-साथ आरामदायक भी हो। इस लिहाज से आपके लिए ये पैंट बिल्कुल सही विकल्प साबित होंगी। असल में इनकी ढीली-ढाली फिटिंग इन्हें सबका फेवरेट बना रही है। कमर और टखनों पर से कसे और बीच में बिल्कुल ढीली फिटिंग वाली ये पैंट्स देखने में कुछ-कुछ हेरम पैंट्स की तरह लगती हैं।

जैसे चाहे स्टाइल करें बैलून पैंट्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इन्हें अनगिनत तरह से स्टाइल किया जा सकता है और लगभग सभी अवसरों पर पहना जा सकता है। यही कारण है कि गर्मियों में सबकी फेवरेट कॉटन पायजामा की जगह अब युवतियां बैलून स्टाइल पैंट्स पहनना पसंद कर रही हैं। अपनी ढीली फिटिंग की वजह से इन्हें जिनी पैंट्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि, लेटेस्ट ट्रेंड वाली ये पैंट्स आपके वॉर्डरोब को निश्चित रूप से और ज्यादा फैशनेबल बना देंगी, लेकिन इनकी स्टाइलिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। असल में इनकी फिटिंग कुछ इस तरह की होती है कि टॉप से लेकर फुटवियर तक सभी ऐक्सेसरीज का एकदम सही होना बहुत जरूरी है, अन्यथा इन पैंट्स का लुक उभर कर सामने नहीं आएगा।

टैंक टॉप के साथ जुगलबंदी यदि आप स्टाइलिश दिखने के लिए ज्यादा मेहनत करने में यकीन नहीं रखती हैं, तो बैलून पैंट के साथ टैंक टॉप की जुगलबंदी आपको जरूर पसंद आएगी। तैयार होने में बहुत ज्यादा मेहनत करने में यकीन नहीं रखने वाली महिलाओं के लिए पैंट और टॉप की यह जोड़ी परफेक्ट है। ढीली फिटिंग वाली बैलून पैंट के साथ चुस्त फिटिंग वाली टैंक टॉप देखने में बेहद स्टाइलिश लगती है। इसके साथ में स्ट्रैप वाले फ्लैट सैंडिल और कानों में बड़े-बड़े हूप्स ईयररिंग पहनें।

को-ऑर्ड सेट वाला स्टाइल बाजार में तरह-तरह के को-ऑर्ड सेट ने धूम मचा रखी है। ये पहनने में इतने आरामदायक होते हैं कि हर उम्र की महिलाएं इन्हें बड़े चाव से पहनती हैं। स्कर्ट या पायजामे वाले को-ऑर्ड सेट तो आपने भी पहने होंगे, तो क्यों न इस बार बैलून पैंट वाला को-ऑर्ड स्टाइल आजमाया जाए? बाजार में मौजूद को-ऑर्ड सेट की तरह ही इसमें टॉप और बॉटम वियर एक जैसे प्रिंट और फैब्रिक का होता है, लेकिन पायजामे की जगह बैलून पैंट होती है। इस सीजन में यह स्टाइल इतना हिट हो चुका है कि जारा जैसे इंटरनेशनल फैशन ब्रांड ने भी बैलून स्टाइल को-ऑर्ड सेट लॉन्च कर दिया है। अंगूठे वाली फ्लैट चप्पलों और झोलेनुमा बैग के साथ इस स्टाइल को आजमाकर देखिए। लोगों की नजरें आपसे नहीं हटेंगी।

कैजुअल लुक भी लगेगा आकर्षक बैलून पैंट के साथ आप एक स्टाइलिश कैजुअल लुक भी तैयार कर सकती हैं। आपको ‘जब वी मेट में’ फिल्म में करीना कपूर का टी-शर्ट और ढीली-ढाली हेरम पैंट वाला लुक तो जरूर याद होगा? किसी लंबी टी-शर्ट के साथ आप भी बैलून पैंट पहन सकती हैं। चाहे दोस्तों के संग छुट्टियां मनाने बाहर जाना हो या घर पर ही बैठ कर आराम करना हो, ये वाला कैजुअल लुक हर अवसर के लिहाज से फिट बैठता है, क्योंकि इसमें स्टाइलिंग का कोई तामझाम ही नहीं है।

सॉलिड रंग में चुनें यह पैंट बैलून पैंट सॉलिड रंग में ही चुनें। यह पैंट ब्राउन, ग्रीन, नेवी ब्लू, ब्लैक, बेज और सफेद जैसे रंगों में बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी फिटिंग कुछ इस तरह की होती है कि प्रिंट या पैटर्न ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप अपने टॉप में प्रिंट्स-पैटर्न को शामिल कर सकती हैं। छोटे और बारीक फ्लोरल प्रिंट के टॉप बैलून पैंट के साथ अच्छे लगते हैं। यह ध्यान रखें कि टॉप बहुत ज्यादा भड़कीला न हो।

(स्टाइलिस्ट अस्मिता सिंह से बातचीत पर आधारित)