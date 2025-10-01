'बालिका वधू' अविका गोर ने टीवी पर की शादी, लाल लहंगा दिखा खूबसूरत

Avika Gor Bridal Look: बालिका वधू फेम अविका गोर ने शो पति-पत्नी और पंगा के सेट पर शादी कर ली। फैंस उनके लाल जोड़े वाले लहंगे को देखकर इंप्रेस हैं। ये रहीं अविका के ब्यूटीफुल लहंगे से जुड़ी पूरी डिटेल, देखें फोटो।

बालिका वधू फेम अविका गोर ने पति-पत्नी और पंगा के सेट पर शादी कर ली। बाकी कंटेस्टेंट शादी में बाराती बने तो वहीं दूल्हे राजा मिलिंद चंदवानी नाचते गाते दुल्हन से ब्याह रचाते नजर आए। वहीं दुल्हन बनी अविका गौर का ब्राइडल लुक बेहद खास दिख रहा था। पेस्टल कलर को डिच कर रेडी अविका सुर्ख लाल जोड़े में तैयार थीं। जिस पर बनी एंब्रायडरी अट्रैक्टिव दिख रही है।

हैवी एंब्रायडरी वाले लाल लहंगे में रेडी हुईं

अविका गोर ने ब्राइडल लुक के लिए पेस्टल और पिंक कलर को डिच कर फॉरएवर रेड कलर को चुना। वहीं लहंगे पर बनी हैवी एंब्रायडरी काफी अट्रैक्टिव दिख रही थी। छोटे और महीन फूलों के साथ ब्लाउज की स्लीव पर भी हैवी सेम एंब्रायडी थी। वहीं दुपट्टे का बॉर्डर भी मैचिंग कढ़ाई से तैयार किया गया था।

एमरॉल्ड ज्वैलरी से मिला अट्रैक्टिव लुक वहीं नाक में नथ के साथ शीशपट्टी और मांगटीका के साथ गले में चोकर और लेयर्ड नेकपीस में भी एमरॉल्ड ज्वैलरी को मैच किया गया था। यहीं नहीं हाथों में चूड़ियों को भी ग्रीन कलर से मैच किया गया है। माथे पर गोल रेड बिंदी दुल्हन वाले लुक को कंप्लीट कर रही है।

दुल्हन का लाल जोड़ा था बेहद खास अविका गोर का शादी का जोड़ा हैंडक्राफ्टेड था। एफएलटी ब्राइड एंड ग्रूम हैंड क्राफ्टेड वेटिंग अटायर से इस ब्यूटीफुल लहंगे को चुना गया था। एरी सिल्क फैब्रिक के लहंगे पर कसाब गोटा गुथा एंब्रायडरी की गई थी। वहीं दुल्हन अविका गोर और ग्रूम के शादी के जोड़े को कस्टमाइज किया गया था। जिसका नाम रखा गया था मंडप-ए-गुलजार।