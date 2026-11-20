न लाल जोड़ा, न भारी लहंगा! व्हाइट गाउन में दुल्हन बनीं बालिका वधू एक्ट्रेस
बालिका वधू फेम एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने शादी की 25वीं सालगिरह पर पति अंकुश मोहला के साथ फिर से शादी की। Beach वेडिंग में सफेद गाउन पहने उनका लुक काफी चर्चा में है।
बालिका वधू फेम एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने पति अंकुश मोहला के साथ बीच पर दोबारा शादी की। स्मिता ने इस खास दिन के लिए सफेद रंग का गाउन पहना और व्हाइट वेडिंग की। दरअसल, समुद्र किनारे शादी करना उनका पुराना सपना था, जिसे उन्होंने अपनी सिल्वर जुबली पर पूरा किया। उनका यह ब्राइडल लुक पारंपरिक शादी के लुक से काफी अलग है। सफेद गाउन में स्मिता का अंदाज उन महिलाओं के लिए भी अच्छा फैशन इंस्पिरेशन है, जो अपनी वेडिंग या एनिवर्सरी पर कुछ अलग पहनना चाहती हैं।
सफेद गाउन में दिखा स्मिता का ब्राइडल लुक
स्मिता ने अपनी शादी के लिए सफेद रंग का गाउन चुना। उनका यह लुक उन पारंपरिक ब्राइडल आउटफिट्स से थोड़ा अलग था, जिनमें आमतौर पर दुल्हनें लाल या गुलाबी रंग के लहंगे और साड़ी पहनती हैं। सफेद गाउन में दुल्हन का लुक काफी क्लासी और एलिगेंट लगता है।
आजकल व्हाइट वेडिंग का क्रेज भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई कपल्स अपनी शादी के लिए पारंपरिक रस्मों के साथ-साथ इस तरह का वेडिंग स्टाइल भी पसंद करते हैं।
बीच वेडिंग के लिए सफेद गाउन क्यों है अच्छा ऑप्शन?
अगर आप भी समुद्र किनारे शादी करने का सपना देखती हैं, तो आउटफिट चुनते समय सफेद गाउन पर विचार कर सकती हैं। बीच वेडिंग का माहौल बाकी शादियों से थोड़ा अलग होता है। यहां खुले आसमान, समुद्र और रेत के बीच बहुत भारी-भरकम आउटफिट की जगह हल्के और आरामदायक कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। सफेद रंग इस माहौल के साथ खूब जंचता है। दिन के समय होने वाली बीच वेडिंग में यह रंग काफी फ्रेश और खूबसूरत लगता है। इसके अलावा सफेद गाउन को आप अपनी पसंद के हिसाब से सिंपल या थोड़ा स्टाइलिश भी रख सकती हैं।
वेडिंग पार्टी के लिए ग्लैम लुक
व्हाइट वेडिंग के अलावा स्मिता बंसल का वेडिंग पार्टी नाइट वाला लुक भी काफी ग्लैमरस था। इस मौके के लिए उन्होंने रेड कलर की मिडी ड्रेस चुनी। उनका यह लुक पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है। रेड कलर की ड्रेस में स्मिता का अंदाज काफी स्टाइलिश और एलिगेंट है। जो यंग गर्ल्स किसी पार्टी या खास मौके के लिए ग्लैमरस आउटफिट ढूंढ रही हैं, वे स्मिता के इस लुक से फैशन इंस्पिरेशन ले सकती हैं।
पुराने सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती
स्मिता बंसल ने अपनी 25वीं एनिवर्सरी पर जो किया, वह सिर्फ एक वेडिंग लुक तक सीमित नहीं है। उन्होंने वह सपना पूरा किया, जिसे वह लंबे समय से देख रही थीं। शादी के इतने साल बाद भी अपने लिए कुछ खास प्लान करना और उसे पूरे मन से जीना अच्छी बात है।
अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सपना है, जिसे आप शादी के समय पूरा नहीं कर पाई थीं, तो उसे अब पूरा करने के बारे में सोच सकती हैं। कभी बीच वेडिंग, कभी अपनी पसंद का ब्राइडल गाउन या फिर पार्टनर के साथ कोई खास फोटोशूट। ऐसे मौके रिश्ते में पुरानी यादों के साथ कुछ नई यादें भी जोड़ देते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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