इमेज कोच बता रहीं आप पर कैसा ब्लाउज अच्छा लगेगा, बॉडी शेप के हिसाब से अभी पता करें!

संक्षेप: Blouse for Your Body Shape: सभी का बॉडी टाइप अलग है, इसलिए बॉडी शेप के हिसाब से ब्लाउज पिक करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी की ओवरऑल शेप भी अच्छी आती है और लुक भी निखर जाता है।

Tue, 11 Nov 2025 09:54 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
साड़ी बेशक आप कितनी भी महंगी या डिजाइनर खरीद लें, लेकिन अगर ब्लाउज ठीक नहीं है, तो सारा लुक बेकार हो जाता है। इसलिए साड़ी के साथ सिर्फ कलर देखकर ही ब्लाउज मैच ना करें, बल्कि उसका डिजाइन और फिटिंग भी जरूर देखें। कोई ब्लाउज डिजाइन किसी और पर अच्छा लग रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर भी लगेगा। दरअसल हम सभी का बॉडी टाइप अलग है, इसलिए बॉडी शेप के हिसाब से ब्लाउज पिक करना चाहिए। इससे आपकी बॉडी की ओवरऑल शेप भी अच्छी आती है और लुक भी निखर जाता है। इमेज कंसल्टेंट स्वाति झा ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि अपने लिए सही ब्लाउज लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं।

हेवी बस्ट है तो ऐसे ब्लाउज चुनें

स्वाति बताती हैं कि अगर आपका बस्ट साइज थोड़ा हैवी है, तो ब्लाउज के फ्रंट में हेवी एंब्रॉयडरी या वर्क अवॉइड करें। इससे सारी अटेंशन वहीं शिफ्ट होगी और बस्ट ज्यादा हेवी लगेगा। इसकी जगह आप ब्लाउज के बैक या स्लीव्स पर हेवी एंब्रॉयडरी वर्क करा सकती हैं, इससे ओवरऑल लुक बैलेंस हो जाएगा।

हेवी टमी एरिया है तो ऐसे ब्लाउज लें

अगर आपके टमी एरिया पर फैट है, तो आपके लिए कोटी स्टाइल या पेप्लम स्टाइल ब्लाउज एकदम परफेक्ट रहेंगे। एक्सपर्ट कहती हैं कि ये आपके टमी एरिया को हाइड करते हैं और ओवरऑल शेप को डिफाइंड लुक देते हैं।

लोअर बॉडी हेवी है तो चुनें ऐसे ब्लाउज

स्वाति बताती हैं कि अगर आपकी लोअर बॉडी यानी जांघों और कूल्हों वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा हेवी है, तो ऐसे ब्लाउज चुनें जिनपर हेवी वर्क हो। हेवी एंब्रॉयडरी या हेवी वर्क वाले ब्लाउज पीस आपकी अपर बॉडी पर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, जिससे ओवरऑल लुक काफी बैलेंस्ड लगेगा।

बैलेंस्ड बॉडी है तो करें एक्सपेरिमेंट

अगर आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों बैलेंस्ड हैं, तो आप हर तरह के ब्लाउज पीस फ्लॉन्ट कर सकती हैं। अलग-अलग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। अलग से नेट, लटकन, लेस और बीड्स वगैरह अटैच करा के आप ब्लाउज को एकदम डिजाइनर लुक दे सकती हैं।

(All Images Credit: Pinterest)

