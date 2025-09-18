सुहाना खान की ड्रेस से लेकर तमन्ना भाटिया की हील्स की कीमत उड़ा देगी होश, जान लें कितने कीमती हैं ये कपड़े bads of bollywood screening suhana khan ananya panday radhika merchant dress price to tamannaah bhatia heels cost blow y, फैशन - Hindustan
सुहाना खान की ड्रेस से लेकर तमन्ना भाटिया की हील्स की कीमत उड़ा देगी होश, जान लें कितने कीमती हैं ये कपड़े

शाहरुख खान के बेटे आर्यन नेटफ्लिक्स की सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। इसकी स्क्रीनिंग में एक्ट्र्सेज के कीमती कपड़ों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सुहाना खान की यलो ड्रेस से लेकर राधिका मर्चेंट की ड्रेस और तमन्ना भाटिया की महंगी हील्स का दाम जरूर हैरान कर सकता है। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:15 PM
आर्यन खान के डायरेक्टोरियल डेब्यू की सीरीज का जश्न काफी शानदार था। जिसमे एक्ट्रेसेज से लेकर सेलिब्रेटीज के लुक चर्चा में हैं। भाई को सपोर्ट करने पहुंची सुहाना खान ने यलो ड्रैस कैरी की। तो वहीं अनन्या पांडे का टैन लुक काफी वायरल हो रहा। जबकि राधिका मर्चेंट की फ्रंट स्लिट ड्रेस की कीमत हैरान कर देगी तो वहीं तमन्ना भाटिया ने हील्स पर जमकर पैसे खर्च किए हैं। जान लें इन हसीनाओं की ड्रेस से लेकर सैंडल की क्या है कीमत।

सुहाना खान की यलो ड्रेस है बेहद कीमती

सुहाना खान भाई को सपोर्ट करने के लिए यलो कलर की स्लिट ड्रेस में पहुंची थी। वन शोल्डर पर स्ट्रैप और सेंकड पर रश्ड डिटेलिंग वाली इस ड्रेस को वर्साचे के कलेक्शन से लिया गया है। जिसकी कीमत है करीब 451,200 रुपये। जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग हिल जाएगा।

तमन्ना भाटिया की ड्रेस से लेकर हील्स है खास

तमन्ना भाटिया ने इस स्क्रीनिंग के मौके पर मैटेलिक ग्रे कलर की ड्रेस को कैरी किया था। जिसमे वो काफी हसीन दिख रही थी। गलवान लंदन से ली गई इस ड्रेस की कीमत का पता तो नहीं चला लेकिन एक्ट्रेस के क्लोजेट की कीमत बताने वाले एक सोशल मीडिया पेज ने तमन्ना की ब्लैक हील्स का प्राइस लिखा है। christianlouboutin की हॉट चिक स्लिंगबैग पम्प्स की कीमत करीब 895 डॉलर है यानी कि 78,865 रुपये।

सांवली सलोनी अनन्या पांडे की ड्रेस

भीड़ में सबसे जुदा अंदाज में पहुंची अनन्या पांडे को देखकर तो फैंस भी हैरान है। सिर से लेकर पांव तक टैन मेकअप करवाकर पहुंची अनन्या ने लैस और शिमर डिटेलिंग वाली हाई स्लिट ड्रेस को पहना था। जिसकी स्ट्रैप नेक के अराउंड थी। mrselfportrait से ली गई इस ड्रेस की कीमत है करीब €830 यूरो यानी 86,491 रुपये है। वहीं क्रिस्टल सैंडल की कीमत रिपोर्ट के मुताबिक 1,15,000 रुपये है।

राधिका मर्चेंट की ड्रेस

अंबानी खानदान की बहू राधिका मर्चेंट में इस स्क्रीनिंग पर स्पेशल मरून शेड की फ्रंट स्लिट ड्रेस को पहना था। जो marialuciahohanofficial के नूर गाउन कलेक्शन से लिया गया था। जिसकी कीमत है करीब 3,22,998 रुपये। बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग में पहुंची राधिका मर्चेंट स्टनिंग दिख रही थीं।

