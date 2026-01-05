चेहरा गोल और चबी है? ये हेयरस्टाइल बिगाड़ देंगे पूरा लुक, स्टाइलिस्ट से जानें क्या सूट होगा!

संक्षेप: चबी फेस की बात करें, तो कुछ हेयरस्टाइल उस शेप को और भी ज्यादा हाईलाइट करने का काम करते हैं। ऐसे में चेहरा और हेवी लगने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर्सनल स्टाइलिस्ट प्रीति जैन ने कुछ ऐसे ही हेयरस्टाइल्स के बारे में बताया है-

हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को मेक और ब्रेक कर सकता है। भले ही कितने भी डिजाइनर कपड़े या ज्वैलरी पहन लें, अगर आपका हेयरस्टाइल सही नहीं है तो लुक फीका ही लगेगा। दरअसल कोई भी हेयरस्टाइल आप पर सूट होगा या नहीं, ये आपकी फेस शेप पर डिपेंड करता है। कोई हेयरस्टाइल ट्रेंडी है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी वो ट्राई करना चाहिए। खासतौर से अगर हम चबी फेस की बात करें, तो कुछ हेयरस्टाइल उस शेप को और भी ज्यादा हाईलाइट करने का काम करते हैं। ऐसे में चेहरा और हेवी लगने लगता है, जो जाहिर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर्सनल स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर प्रीति जैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ ऐसे ही हेयरस्टाइल्स के बारे में बताया है, जो चबी फेस वालों को अवॉइड करने चाहिए।

स्ट्रेट सेंटर पार्ट अवॉइड करें स्टाइलिस्ट सलाह देती हैं कि अगर आपका फेस गोल है, तो आपको बीच की मांग यानी सेंटर पार्ट और स्ट्रेट हेयर का कॉम्बो अवॉइड करना चाहिए। ये आपके फेस को और ज्यादा छोटा और वाइड दिखाने का काम करता है, जिससे चेहरा और भी हेवी लगता है।

चिन लेंथ बॉब या ब्लंट कट इसके साथ ही आपको चिन लेंथ बॉब या ब्लंट कट जैसे हेयरस्टाइल भी अवॉइड करने चाहिए। इनसे आपका फेस ज्यादा वाइड दिखता है और लेंथ भी कम लगती है। पहले से ही फेस चबी है, तो ये हेयरस्टाइल उसे और भी ज्यादा हेवी लुक दे सकते हैं।

टाइट बन या टाइट पोनीटेल प्रीति जैन बताती हैं कि आपको बिना फ्रंट लेयर के ज्यादा टाइट बन या टाइट पोनीटेल अवॉइड करनी चाहिए। ये दोनों हेयरस्टाइल काफी ट्रेंडी हैं, लेकिन आपके फेस की चौड़ाई को भी हाइलाइट करते हैं। अगर बन या पोनीटेल ट्राई करना है, तो फ्रंट लेयर जरूर रखें। इससे फेस शेप काफी बैलेंस दिखती है।

हेवी स्ट्रेट बैंग्स अगर आपका फेस चबी है तो हेवी स्ट्रेट बैंग्स भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये आपके फॉरहेड को कवर कर लेती हैं, जिससे फेस और भी ज्यादा छोटा और वाइड लगता है। खासतौर से फोटोज में आपका फेस काफी ज्यादा चबी लगता है।