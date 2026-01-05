चेहरा गोल और चबी है? ये हेयरस्टाइल बिगाड़ देंगे पूरा लुक, स्टाइलिस्ट से जानें क्या सूट होगा!

Hindustan Hindi News
चबी फेस की बात करें, तो कुछ हेयरस्टाइल उस शेप को और भी ज्यादा हाईलाइट करने का काम करते हैं। ऐसे में चेहरा और हेवी लगने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर्सनल स्टाइलिस्ट प्रीति जैन ने कुछ ऐसे ही हेयरस्टाइल्स के बारे में बताया है-

Jan 05, 2026 12:32 pm IST
हेयरस्टाइल आपके पूरे लुक को मेक और ब्रेक कर सकता है। भले ही कितने भी डिजाइनर कपड़े या ज्वैलरी पहन लें, अगर आपका हेयरस्टाइल सही नहीं है तो लुक फीका ही लगेगा। दरअसल कोई भी हेयरस्टाइल आप पर सूट होगा या नहीं, ये आपकी फेस शेप पर डिपेंड करता है। कोई हेयरस्टाइल ट्रेंडी है, तो जरूरी नहीं कि आपको भी वो ट्राई करना चाहिए। खासतौर से अगर हम चबी फेस की बात करें, तो कुछ हेयरस्टाइल उस शेप को और भी ज्यादा हाईलाइट करने का काम करते हैं। ऐसे में चेहरा और हेवी लगने लगता है, जो जाहिर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर्सनल स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर प्रीति जैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ ऐसे ही हेयरस्टाइल्स के बारे में बताया है, जो चबी फेस वालों को अवॉइड करने चाहिए।

स्ट्रेट सेंटर पार्ट अवॉइड करें

स्टाइलिस्ट सलाह देती हैं कि अगर आपका फेस गोल है, तो आपको बीच की मांग यानी सेंटर पार्ट और स्ट्रेट हेयर का कॉम्बो अवॉइड करना चाहिए। ये आपके फेस को और ज्यादा छोटा और वाइड दिखाने का काम करता है, जिससे चेहरा और भी हेवी लगता है।

चिन लेंथ बॉब या ब्लंट कट

इसके साथ ही आपको चिन लेंथ बॉब या ब्लंट कट जैसे हेयरस्टाइल भी अवॉइड करने चाहिए। इनसे आपका फेस ज्यादा वाइड दिखता है और लेंथ भी कम लगती है। पहले से ही फेस चबी है, तो ये हेयरस्टाइल उसे और भी ज्यादा हेवी लुक दे सकते हैं।

टाइट बन या टाइट पोनीटेल

प्रीति जैन बताती हैं कि आपको बिना फ्रंट लेयर के ज्यादा टाइट बन या टाइट पोनीटेल अवॉइड करनी चाहिए। ये दोनों हेयरस्टाइल काफी ट्रेंडी हैं, लेकिन आपके फेस की चौड़ाई को भी हाइलाइट करते हैं। अगर बन या पोनीटेल ट्राई करना है, तो फ्रंट लेयर जरूर रखें। इससे फेस शेप काफी बैलेंस दिखती है।

हेवी स्ट्रेट बैंग्स

अगर आपका फेस चबी है तो हेवी स्ट्रेट बैंग्स भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये आपके फॉरहेड को कवर कर लेती हैं, जिससे फेस और भी ज्यादा छोटा और वाइड लगता है। खासतौर से फोटोज में आपका फेस काफी ज्यादा चबी लगता है।

कौन से हेयरस्टाइल आप पर सूट होंगे?

  • साइड पार्ट करें: मिडिल पार्ट की जगह आपको बालों को साइड पार्टीशन में रखना चाहिए। इससे फेस पतला लगता है।
  • चिन से नीचे लेयर्स: लेयर्स पसंद हैं, तो हमेशा इन्हें चिन से नीचे रखें। इससे आपका फेस वाइड नहीं लगता है और गाल भी कम मोटे लगते हैं।
  • सॉफ्ट कर्ल्स और वेव्स: चबी फेस पर सॉफ्ट कर्ल्स और वेव्स काफी अच्छे लगते हैं। ये फेस शेप को बैलेंस्ड दिखाते हैं।
  • फेस फ्रेमिंग लेयर्स: आप फेस फ्रेमिंग लेयर्स भी ट्राई कर सकती हैं। इससे लुक भी स्टाइलिश लगेगा और फेस शेप भी पतली दिखेगी।
  • कर्टेन बैंग्स: कर्टेन बैंग्स भी काफी ट्रेंड में हैं और चबी फेस पर ये काफी सूट होती हैं।

