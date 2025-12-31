प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग फैशन के मामले में एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, यहां देखें सुंदर तस्वीरें

संक्षेप: Aviva Baig Style: रेहान वाड्रा की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग काफी चर्चा में आ चुकी हैं। उनके बारे में लोग गूगल पर खोज रहे हैं और उनके फैशन सेंस की तारीफ कर रहे हैं। चलिए आपको अवीवा के खास लुक्स दिखाते हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग चर्चा में आ गई हैं। रेहान पिछले 7 सालों से अवीवा को डेट कर रहे थे और अब दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रेहान ने अवीवा के बारे में जब से बताया है, तभी से वह इंटरनेट पर छा गई हैं। लोग उनके बारे में गूगल पर सर्च कर रहे हैं और इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। अवीवा बेहद सुंदर और स्टाइलिश हैं। उनकी खूबसूरती और फैशन के बारे कई हसीनाएं भी फेल हैं। बता दें, अवीवा पेशे से फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं, उनके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है। अवीवा ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं, जिसमें उनका कमाल फैशन सेंस दिख रहा है। चलिए आपको उनके खास लुक्स दिखाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

साड़ी वाला लव

अवीवा दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन उनका देसी स्टाइल भी कम सुंदर नहीं है। अवीवा ने ग्रे कलर की सुंदर साड़ी ड्रेप की हुई है। इसमें उनका सिंपल लुक दिख रहा है। स्लीवलेस स्ट्रैप ब्लाउज और बटुए के साथ उन्होंने लुक कंप्लीट किया है।

डेनिम लुक

डेनिम जींस, क्रॉप व्हाइट टॉप और डेनिम जैकेट के साथ अवीवा स्टाइल में दिख रही हैं। कैजुअल लुक के लिए ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल परफेक्ट रहेग। सिंपल ओपन हेयर के साथ उन्होंने ये आउटफिट कैरी किया है।

व्हाइट पार्टी लुक

अवीवा के लुक्स को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह काफी सिंपल रहना पसंद करती हैं। अवीवा ने क्रिसमस पार्टी के लिए ऑफ व्हाइट लॉन्ग ड्रेस चुनी। इस ड्रेस के साथ उन्होंने सिंपल क्लच लिया हुआ है। एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट पहना हुआ है।

गोल्डन एंड ग्लैम लुक