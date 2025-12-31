Hindustan Hindi News
प्रियंका गांधी की होने वाली बहू अवीवा बेग फैशन के मामले में एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, यहां देखें सुंदर तस्वीरें

संक्षेप:

Aviva Baig Style: रेहान वाड्रा की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग काफी चर्चा में आ चुकी हैं। उनके बारे में लोग गूगल पर खोज रहे हैं और उनके फैशन सेंस की तारीफ कर रहे हैं। चलिए आपको अवीवा के खास लुक्स दिखाते हैं।

Dec 31, 2025 02:51 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग चर्चा में आ गई हैं। रेहान पिछले 7 सालों से अवीवा को डेट कर रहे थे और अब दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रेहान ने अवीवा के बारे में जब से बताया है, तभी से वह इंटरनेट पर छा गई हैं। लोग उनके बारे में गूगल पर सर्च कर रहे हैं और इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। अवीवा बेहद सुंदर और स्टाइलिश हैं। उनकी खूबसूरती और फैशन के बारे कई हसीनाएं भी फेल हैं। बता दें, अवीवा पेशे से फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं, उनके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है। अवीवा ने कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टा पर शेयर की हैं, जिसमें उनका कमाल फैशन सेंस दिख रहा है। चलिए आपको उनके खास लुक्स दिखाते हैं।

साड़ी वाला लव

Aviva Baig

अवीवा दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन उनका देसी स्टाइल भी कम सुंदर नहीं है। अवीवा ने ग्रे कलर की सुंदर साड़ी ड्रेप की हुई है। इसमें उनका सिंपल लुक दिख रहा है। स्लीवलेस स्ट्रैप ब्लाउज और बटुए के साथ उन्होंने लुक कंप्लीट किया है।

डेनिम लुक

Aviva Baig

डेनिम जींस, क्रॉप व्हाइट टॉप और डेनिम जैकेट के साथ अवीवा स्टाइल में दिख रही हैं। कैजुअल लुक के लिए ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल परफेक्ट रहेग। सिंपल ओपन हेयर के साथ उन्होंने ये आउटफिट कैरी किया है।

व्हाइट पार्टी लुक

Aviva Baig

अवीवा के लुक्स को देखकर साफ पता चल रहा है कि वह काफी सिंपल रहना पसंद करती हैं। अवीवा ने क्रिसमस पार्टी के लिए ऑफ व्हाइट लॉन्ग ड्रेस चुनी। इस ड्रेस के साथ उन्होंने सिंपल क्लच लिया हुआ है। एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट पहना हुआ है।

गोल्डन एंड ग्लैम लुक

Aviva Baig

अवीवा ने किसी वेडिंग पार्टी के लिए ग्लैम लुक लिया हुआ है। साटिन गोल्डन शर्ट को टाई करके पहनी है और उसके नीचे ग्लिटर गोल्डन स्टाइल स्कर्ट पहनी हुई है। इस लुक के साथ अवीवा ने मैचिंग बटुआ लिया हुआ है। उनका ये लुक फुल देसी वाइब दे रहा है।

