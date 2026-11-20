बॉल टैंपरिंग विवाद के 'विलेन' ने जीता भारतीयों का दिल! कुर्ता पहनकर मनाया बर्थडे, फोटोज
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बैनक्रॉफ्ट अपने 34वें जन्मदिन पर केसरिया कुर्ते और माथे पर तिलक लगाए नजर आए। जानिए उनके देसी लुक और क्रिकेट करियर से जुड़ी खास बातें।
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने अपना 34वां जन्मदिन भारतीय अंदाज में मनाया। इस मौके पर उन्होंने केसरिया रंग का कुर्ता पहना और माथे पर लाल तिलक भी लगाया। उनके इस लुक में भारतीय परंपरा की झलक साफ देखने को मिल रही है। कैमरन ने अपने जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इनमें उनका देसी अंदाज, पूजा की थाली और बैकग्राउंड में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।
केसरिया कुर्ते में दिखा कैमरन का देसी अंदाज
कैमरन बैनक्रॉफ्ट का कुर्ता देखने में काफी सिंपल था, लेकिन रंग की वजह से यह अलग नजर आ रहा था। पुरुषों के लिए केसरिया रंग का कुर्ता किसी पूजा, त्योहार या घर के खास मौके पर पहनने के लिए अच्छा ऑप्शन है। कैमरन ने अपने जन्मदिन की तस्वीरों में केक के साथ पोज भी दिया। उनका यह लुक दिखाता है कि पारंपरिक कपड़े पहनने के लिए किसी खास त्योहार का इंतजार करना जरूरी नहीं है। आप जन्मदिन या घर के किसी छोटे से फंक्शन में भी कुर्ता पहन सकते हैं।
- कैमरन के लुक में एक और चीज ने ध्यान खींचा और वह था उनके माथे पर लगा लाल तिलक। केसरिया कुर्ते के साथ लाल तिलक उनके पूरे लुक को देसी टच दे रहा है।
तस्वीर में दिखी श्री श्री रविशंकर की फोटो
कैमरन की तस्वीरों के बैकग्राउंड में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की फोटो भी नजर आई। कैमरन उनके भक्त हैं और पहले भी उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं।
कौन हैं कैमरन बैनक्रॉफ्ट?
कैमरन बैनक्रॉफ्ट ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। वह ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हालांकि, क्रिकेट की दुनिया में उनका नाम सिर्फ खेल की वजह से ही नहीं, बल्कि 2018 में हुई बॉल टैंपरिंग कॉन्ट्रोवर्सी के कारण भी चर्चा में रहा है।
बॉल टैंपरिंग विवाद में भी आया था नाम
साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट मैच के दौरान कैमरन बैनक्रॉफ्ट को गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हुए कैमरे में देखा गया था। इस मामले को सैंडपेपरगेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कैमरन पर 9 महीने का बैन लगा था, जबकि स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर को 12-12 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था।
करीब आठ साल बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आया। कैमरन ने हाल ही में दावा किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के बाकी खिलाड़ियों को भी इस प्लान के बारे में पता था। उनका कहना था कि उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली थी। इसी बयान के बाद उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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