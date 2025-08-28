गलत साइज की ब्रा तो नहीं पहन रहीं आप? बस 1 मिनट में बैठे-बैठे करें ये सिंपल टेस्ट

आमतौर पर महिलाएं या तो ज्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं या फिर उनकी ब्रा का साइज काफी लूज होता है। आपने सही ब्रा पहनी है या नहीं, ये भला कैसे पता किया जाए? आपको कोई इंचटेप वगैरह की जरूरत नहीं है, आप बैठे-बैठे अभी पता कर सकती हैं।

ब्रा महिलाओं के डेली वियर का अहम हिस्सा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि ज्यादातर महिलाओं को अपना ब्रा साइज ही नहीं पता। जी हां, अगर आप भी बस अनुमान लगाकर ही ब्रा पहनती आ रही हैं, तो काफी चांस हैं कि आपकी ब्रा भी गलत साइज की है। आमतौर पर महिलाएं या तो ज्यादा टाइट ब्रा पहनती हैं या फिर उनकी ब्रा का साइज काफी लूज होता है। दोनों ही मामलों में दिक्कत आती है। खराब पोस्चर से ले कर स्किन इरीटेशन, तक का खतरा बढ़ जाता है। अब आपने सही ब्रा पहनी है या नहीं, ये भला कैसे पता किया जाए? जी नहीं, आपको कोई इंचटेप वगैरह की जरूरत नहीं है, आप बैठे-बैठे अभी पता कर सकती हैं कि आपकी ब्रा सही है या नहीं। आइए जानते हैं कैसे।

डॉक्टर बता रहीं सिंपल सा टेस्ट आपने सही साइज की ब्रा पहनी है या नहीं, इसे चेक करने के लिए डॉ आयुषी पाठक ने एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट बताया है। इसे 'टू फिंगर टेस्ट' कहते हैं। इसके लिए बस आपको अपनी दो उंगलियों को ब्रा के अंदर फिट कर के देखना है। अगर आपकी उंगलियां आसानी से फिट हो रही हैं, तो आपका ब्रा साइज एकदम ठीक है। वहीं अगर ज्यादा टाइट या लूज महसूस हो रहा है, तो आपको अपना ब्रा साइज बदलने की जरूरत है।

गलत साइज की ब्रा से होती हैं ये परेशानी डॉ आयुषी पाठक कहती हैं कि गलत साइज की ब्रा पहनना सिर्फ आपके लुक्स को ही नहीं खराब करता, बल्कि हेल्थ पर भी इसके कई नेगेटिव असर देखने को मिलते हैं। अगर आपकी ब्रा जरूरत से ज्यादा टाइट है, तो ये फिजिकली काफी डिस्कंफर्टिंग हो सकती है। इससे हिलने-डुलने में परेशानी, ब्रेस्ट पैन या सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। वहीं अगर आपकी ब्रा ज्यादा लूज है, तो ये खराब पोस्चर, स्किन इरीटेशन और एक्सरसाइज करने में तकलीफ का कारण बन सकती है।