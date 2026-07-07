अंशुला कपूर ब्राइडल लुक में दिखीं रॉयल, हैवी जूलरी और खूबसूरत लहंगे में चमकी दुल्हन

अंशुला कपूर की वेडिंग फोटोज सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल होने लगी हैं। कपूर परिवार की बेटी का रॉयल ब्राइडल लुक भले ही सिंपल है लेकिन उसकी बारिकियों पर गौर किया जाना चाहिए। यहां देखें अंशुला के ब्राइडल लुक की डिटेल्स।

बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर रोहन ठक्कर के साथ शादी कर चुकी हैं। प्री-वेडिंग लुक्स की तरह ही सोशल मीडिया पर उनके दुल्हन वाले लुक की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं। इस ब्राइडल लुक के लिए उन्होंने हर चीज ऐसी चुनी जिसकी वजह से वह रॉयल दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हम आपके लिए उनका लुक डिकोड कर रहे हैं, जो उन सभी के काम आ सकती है जो इस साल दुल्हन बनने वाली हैं। देखिए अंशुला का खास ब्राइडल लुक।

चुना खूबसूरत लहंगा अंशुला ने अपनी शादी के लिए तरुण तहिलियानी के कस्टम ऑरेंज, पीच और गोल्ड टोन वाले बेहद रॉयल ब्राइडल लहंगे को चुना। हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले इस लहंगे में वैसे तो कई शेड्स हैं। लहंगे पर लगा चौड़ा बॉर्डर, बारीक जरी वर्क और रिच मोटिफ्स इसे और भी ज्यादा सुंदर बना रे हैं। इस लहंगे के साथ उन्होंने गोल्ड़न दुपट्टे को पहना है, जिसमें हैवी कढ़ाई की गई है।। सिर कवर करने के लिए उन्होंने नेट की हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे को लिया है। अंशुला ने इस सुंदर हगे के साथ डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला फिटेड ब्लाउज को पहना है।

जूलरी लग रही खास इस रॉयल लहंगे के साथ जुलरी भी काफी रॉयल चुनी है।इसमें एक हैवी चोकर नेकलेस है और एक लंबा रानी हार है। नेकलेस से मैच करता मैचिंग मांग टिका और झुमके लुक में चार चांद लगा रे हैं। इस जूलरी में कुंदन, पोल्की और पन्ने का काम खूबसूरतू सी दिखाई दे रहा है।

मेकअप और हेयरस्टाइल किसी भी लुक को खास बनाने के लिए जूलरी और मेकअप का सही होना जरूरी है। अंशुला ने अपने ब्राइडल मेकअप को सचर और ग्लोइंग रखा है। जिसकी वजह से फेस एकदम फ्रेश और नेचुरल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने बालों को एर नीटबन में बांधकर दुपट्टे से कवर किया है।