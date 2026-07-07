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अंशुला कपूर ब्राइडल लुक में दिखीं रॉयल, हैवी जूलरी और खूबसूरत लहंगे में चमकी दुल्हन

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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अंशुला कपूर की वेडिंग फोटोज सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल होने लगी हैं। कपूर परिवार की बेटी का रॉयल ब्राइडल लुक भले ही सिंपल है लेकिन उसकी बारिकियों पर गौर किया जाना चाहिए। यहां देखें अंशुला के ब्राइडल लुक की डिटेल्स।

अंशुला कपूर ब्राइडल लुक में दिखीं रॉयल, हैवी जूलरी और खूबसूरत लहंगे में चमकी दुल्हन

बोनी कपूर की बड़ी बेटी अंशुला कपूर अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर रोहन ठक्कर के साथ शादी कर चुकी हैं। प्री-वेडिंग लुक्स की तरह ही सोशल मीडिया पर उनके दुल्हन वाले लुक की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं। इस ब्राइडल लुक के लिए उन्होंने हर चीज ऐसी चुनी जिसकी वजह से वह रॉयल दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हम आपके लिए उनका लुक डिकोड कर रहे हैं, जो उन सभी के काम आ सकती है जो इस साल दुल्हन बनने वाली हैं। देखिए अंशुला का खास ब्राइडल लुक।

चुना खूबसूरत लहंगा

अंशुला ने अपनी शादी के लिए तरुण तहिलियानी के कस्टम ऑरेंज, पीच और गोल्ड टोन वाले बेहद रॉयल ब्राइडल लहंगे को चुना। हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले इस लहंगे में वैसे तो कई शेड्स हैं। लहंगे पर लगा चौड़ा बॉर्डर, बारीक जरी वर्क और रिच मोटिफ्स इसे और भी ज्यादा सुंदर बना रे हैं। इस लहंगे के साथ उन्होंने गोल्ड़न दुपट्टे को पहना है, जिसमें हैवी कढ़ाई की गई है।। सिर कवर करने के लिए उन्होंने नेट की हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे को लिया है। अंशुला ने इस सुंदर हगे के साथ डीप स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला फिटेड ब्लाउज को पहना है।

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अंशुला कपूर

जूलरी लग रही खास

इस रॉयल लहंगे के साथ जुलरी भी काफी रॉयल चुनी है।इसमें एक हैवी चोकर नेकलेस है और एक लंबा रानी हार है। नेकलेस से मैच करता मैचिंग मांग टिका और झुमके लुक में चार चांद लगा रे हैं। इस जूलरी में कुंदन, पोल्की और पन्ने का काम खूबसूरतू सी दिखाई दे रहा है।

अंशुला कपूर मेकअप और जूलरी

मेकअप और हेयरस्टाइल

किसी भी लुक को खास बनाने के लिए जूलरी और मेकअप का सही होना जरूरी है। अंशुला ने अपने ब्राइडल मेकअप को सचर और ग्लोइंग रखा है। जिसकी वजह से फेस एकदम फ्रेश और नेचुरल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने बालों को एर नीटबन में बांधकर दुपट्टे से कवर किया है।

अंशुला कपूर ब्राइडल लुक

ब्राइड्स के लिए टिप्स

  • पहले के ब्राइडल लुक्स बड़ी नोज रिंग के बिना अधूरे माने जाते थें। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल गया है। अब ब्राइड्स बिना नोजरिंग के या फिर छोटी वाली नोजरिंग पहनती हैं।
  • क्रिंम्पिंग करने के बाद बना हेयरस्टाइल काफी पुराना हो चुका है। अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो स्लीक बन बनवाएं।
  • ट्रेडिशनल लहंगे के रंग को चुनन की बजाय लहंगे के ऐसे रंग को चुने जो इन दिनों फैशन में है। आजकल पीच, कोलर, बेज या ऑरेंज शेड के लंहगे को चुने। ये दिखने में अच्छे लगते हैं और इनमें फोटोज भी काफी अच्छे आते हैं।

फोटोज क्रेडिट- Anshula Kapoor Instagram

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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