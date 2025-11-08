अंकिता लोखंडे ने एथनिक फैशन को दिया नया ट्विस्ट, शाही शरारा लुक ने जीता दिल

Ankita Lokhande Sharara Look Details: बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हमेशा अपनी स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में उनका एक नया फोटोशूट सामने आया है जिसमें वह ग्रीन और गोल्ड कॉम्बिनेशन वाले शरारा सेट में बेहद खूबसूरत नजर आईं। उनका यह पारंपरिक लुक आधुनिक शालीनता का ऐसा संगम है जो एथनिक फैशन को एक नया आयाम देता है। उनकी यह रॉयल आउटफिट स्टाइल हर उस महिला के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो इस वेडिंग सीजन में कुछ ग्रेसफुल और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं। कुंदन ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके इस लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया है। फॉलो करें अंकिता लोखंडे के स्टाइलिंग सीक्रेट्स-