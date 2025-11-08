अंकिता लोखंडे ने एथनिक फैशन को दिया नया ट्विस्ट, शाही शरारा लुक ने जीता दिल
संक्षेप: अंकिता लोखंडे ने ग्रीन-गोल्ड शरारा सेट में पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल का शानदार संगम पेश किया। उनके स्टाइल टिप्स को फॉलो कर आप भी अपने लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं।
Ankita Lokhande Sharara Look Details: बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे हमेशा अपनी स्टाइल स्टेटमेंट से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में उनका एक नया फोटोशूट सामने आया है जिसमें वह ग्रीन और गोल्ड कॉम्बिनेशन वाले शरारा सेट में बेहद खूबसूरत नजर आईं। उनका यह पारंपरिक लुक आधुनिक शालीनता का ऐसा संगम है जो एथनिक फैशन को एक नया आयाम देता है। उनकी यह रॉयल आउटफिट स्टाइल हर उस महिला के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है जो इस वेडिंग सीजन में कुछ ग्रेसफुल और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं। कुंदन ज्वेलरी, मिनिमल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके इस लुक को और भी ग्लैमरस बना दिया है। फॉलो करें अंकिता लोखंडे के स्टाइलिंग सीक्रेट्स-
आउटफिट डिटेल्स (Outfit Details)-
- हरे और सुनहरे रंगों के कॉम्बिनेशन वाला शरारा सेट जिसपर जरदोजी, रेशम के धागों और मिरर एंब्रॉयडरी से महीन काम किया गया है।
- आउटफिट में जॉर्जेट और ऑर्गेंजा का मिक्स इस्तेमाल हुआ है जो आउटफिट को फ्लोई और कम्फर्टेबल बनाता है।
- पारदर्शी ग्रीन नेट दुपट्टा, बॉर्डर पर लाल गोटा-पट्टी डिटेल्स के साथ उनके पूरे लुक को और उभारता है।
- फ्लेयर्ड शरारा पैंट्स और फुल-स्लीव कुर्ती ने पूरे आउटफिट को ग्रेस और एलिगेंस से भर दिया।
ज्वेलरी एंड स्टाइलिंग (Jewellery and Styling)-
- उन्होंने ट्रेडिशनल गोल्ड और कुंदन ज्वेलरी सेट कैरी किया है जिसमें हेडपीस (पासा), स्टेटमेंट रिंग्स और झुमके शामिल हैं।
- उनके मेकअप में मरून लिप्स, बोल्ड आईज और सटल बेस ने रॉयल टच को और उभारा।
- स्लीक हेयरस्टाइल और ग्रीन चूड़ियों ने पूरे एथनिक लुक को परफेक्ट कॉम्पलीमेंट किया।
फैशन टिप- यह शरारा लुक फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए एकदम प्रेरणादायक है। अगर आप रॉयल और ट्रेडिशनल अपील के साथ कुछ मॉडर्न ट्राई करना चाहती हैं तो अंकिता का यह लुक जरूर अपनाएं।
