अंकिता लोखंडे का पर्पल साड़ी लुक बना ट्रेंड, आप भी सीखें उनका स्टाइल मंत्र

संक्षेप: अंकिता लोखंडे अपने क्लासिक साड़ी लुक्स के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने पर्पल साड़ी पहने एकदम यूनिक और स्टाइलिश लुक शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है।

Sat, 18 Oct 2025 01:04 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
टीवी से लेकर फिल्मों तक अपने ग्लैमरस अंदाज़ के लिए जाने वालीं अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) साड़ी पहने बला की खूबसूरत लगती हैं। अपनी कमाल साड़ी स्टाइलिंग से वो नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पर्पल साड़ी पहने उनका लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अंकिता की नेट की ये साड़ी एकदम यूनिक और स्टाइलिश है, इसपर हुआ गोल्डन वर्क काफी ज्यादा हाइलाइटिंग है। वहीं, इस साड़ी को उन्होंने ग्रेसफुली स्टाइल भी किया है। साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ब्लाउज डिजाइन, ज्वेलरी और मेकअप तक, सबकुछ परफेक्ट है। उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है और यह इस फेस्टिव-वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है।

अंकिता के पर्पल साड़ी लुक से लें स्टाइल मंत्र

  • साड़ी के रंग पर ध्यान दें: पर्पल एक रिच और ट्रेंडिंग कलर है जो हर स्किन टोन पर खिलता है। फेस्टिव या नाइट इवेंट्स में इसे ज़रूर ट्राई कर सकती हैं।
  • गोल्ड एक्सेंट्स जोड़ें: पर्पल के साथ एलिगेंट गोल्डन वर्क और ज्वेलरी रॉयल फील देती है। अंकिता का नेकपीस भी उनके लुक में चार चांद लगा रहा है।

  • ब्लाउज डिजाइन के साथ एक्सपेरिमेंट: स्लीवलेस या हॉल्टर नेक ब्लाउज़ लुक को ग्लैमरस बनाते हैं। अगर आप कंफर्ट चाहती हैं तो थ्री-क्वार्टर स्लीव्स भी बेहतरीन ऑप्शन हैं। अंकिता ने मेगा स्लीवस ब्लाउज टीमअप किया है।
  • मेकअप रखें सटल लेकिन डिफाइन: स्मोकी आई और न्यूड लिप्स का कॉम्बो किसी भी डार्क शेड साड़ी के साथ बैलेंस लुक देता है।
  • हेयरस्टाइल से बढ़ाएं चार्म: ओपन कर्ल्स, लो बन या साइड वेव्स – ये तीनों स्टाइल्स साड़ी लुक को परफेक्ट फिनिश देते हैं। मिनिमल हेयर एक्सेसरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • एक्सेसरीज: गोल्डन क्लच या पोटली बैग के साथ लुक को कंपलीट कर सकती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
