अंकिता लोखंडे का पर्पल साड़ी लुक बना ट्रेंड, आप भी सीखें उनका स्टाइल मंत्र

टीवी से लेकर फिल्मों तक अपने ग्लैमरस अंदाज़ के लिए जाने वालीं अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) साड़ी पहने बला की खूबसूरत लगती हैं। अपनी कमाल साड़ी स्टाइलिंग से वो नए ट्रेंड्स सेट कर देती हैं और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। पर्पल साड़ी पहने उनका लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अंकिता की नेट की ये साड़ी एकदम यूनिक और स्टाइलिश है, इसपर हुआ गोल्डन वर्क काफी ज्यादा हाइलाइटिंग है। वहीं, इस साड़ी को उन्होंने ग्रेसफुली स्टाइल भी किया है। साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ब्लाउज डिजाइन, ज्वेलरी और मेकअप तक, सबकुछ परफेक्ट है। उन्होंने ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच बखूबी दिया है और यह इस फेस्टिव-वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है।