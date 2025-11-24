Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनAniruddhacharya ji Maharaj's wife Arti Tiwari graceful saree looks photos viral
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की पत्नी आरती साड़ी में दिखती हैं खूबसूरत, सभी को भाता है उनका सादगी भरा अंदाज

संक्षेप:

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पत्नी आरती तिवारी भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। साड़ी में आरती का सादगी भरा अंदाज सभी को भाता है और वह बेहद सुंदर दिखती हैं। चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।

Mon, 24 Nov 2025 09:42 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन और बातें अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। सोशल मीडिया के जरिए घर-घर में मशहूर हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में गौरी गोपाल नाम का वृद्धाश्रम चलाते हैं। अनिरुद्धाचार्य शादीशुदा हैं और उनके दो बेटे भी हैं। उनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी है, जो बेहद सुंदर हैं और अक्सर चर्चा में रहती हैं। कथावाचक की पत्नी आरती को लोग गुरुमां कहकर बुलाते हैं। वह भी कृष्ण भक्ति और लोगों की सेवा में डूबी रहती हैं। आरती तिवारी असल में खूब पढ़ी-लिखी हैं। उन्होंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और पी.एचडी की डिग्री ली। आरती अपने सेवा भाव के अलावा साड़ी में सादगी भरे अंदाज से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं। चलिए आरती के कुछ खास साड़ी लुक्स दिखाते हैं।

Arti Tiwari

मल्टी-पिंक साड़ी

आरती तिवारी ने मल्टी कलर वाली पिंक साड़ी स्टाइल की है, जो बॉर्डर लुक में है। आरती के साड़ी लुक्स किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए बेस्ट होते हैं। वह हमेशा सिर पर पल्ला रखती हैं।

सिल्क साड़ी

पिंक कलर की सिल्क साड़ी भी आरती तिवारी पर जच रही है। वह अक्सर हैवी स्टाइल वाली साड़ियां कैरी करती हैं। सिल्क साड़ी आजकल फिर से ट्रेंड में आ चुकी है।

Arti Tiwari

तोता ग्रीन बनारसी

तोता ग्रीन बनारसी साड़ी आप किसी के मेहंदी फंक्शन के लिए चुन सकते हैं। इस तरह की साड़ी ओपन स्टाइल पल्ले और फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ भी आप स्टाइल कर सकती हैं।

ब्लू साड़ी

ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी भी आरती तिवारी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। आसमानी साड़ी और इसकी गोल्डन वर्क वाली कढ़ाई अच्छी लग रही है।

Arti Tiwari

प्रिंटेड साड़ी

किसी खास फंक्शन के लिए वाइन कलर वाली बॉर्डर साड़ी भी चुन सकती हैं। आरती तिवारी की इस साड़ी के पल्लू में प्रिंटेड डिजाइन बनी हुई है।

सिंपल पिंक

आरती तिवारी को गुलाबी रंग खास पसंद है, इसलिए उन्होंने सिंपल और हल्की पिंक साड़ी पहनी हुई है। लाइनिंग डिजाइन वाले ब्लाउज के साथ ये साड़ी जच रही है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
