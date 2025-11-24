कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की पत्नी आरती साड़ी में दिखती हैं खूबसूरत, सभी को भाता है उनका सादगी भरा अंदाज
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पत्नी आरती तिवारी भी अक्सर चर्चा में रहती हैं। साड़ी में आरती का सादगी भरा अंदाज सभी को भाता है और वह बेहद सुंदर दिखती हैं। चलिए उनके खास लुक्स दिखाते हैं।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के प्रवचन और बातें अक्सर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। सोशल मीडिया के जरिए घर-घर में मशहूर हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य वृंदावन में गौरी गोपाल नाम का वृद्धाश्रम चलाते हैं। अनिरुद्धाचार्य शादीशुदा हैं और उनके दो बेटे भी हैं। उनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी है, जो बेहद सुंदर हैं और अक्सर चर्चा में रहती हैं। कथावाचक की पत्नी आरती को लोग गुरुमां कहकर बुलाते हैं। वह भी कृष्ण भक्ति और लोगों की सेवा में डूबी रहती हैं। आरती तिवारी असल में खूब पढ़ी-लिखी हैं। उन्होंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और पी.एचडी की डिग्री ली। आरती अपने सेवा भाव के अलावा साड़ी में सादगी भरे अंदाज से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं। चलिए आरती के कुछ खास साड़ी लुक्स दिखाते हैं।
मल्टी-पिंक साड़ी
आरती तिवारी ने मल्टी कलर वाली पिंक साड़ी स्टाइल की है, जो बॉर्डर लुक में है। आरती के साड़ी लुक्स किसी भी पार्टी या फंक्शन के लिए बेस्ट होते हैं। वह हमेशा सिर पर पल्ला रखती हैं।
सिल्क साड़ी
पिंक कलर की सिल्क साड़ी भी आरती तिवारी पर जच रही है। वह अक्सर हैवी स्टाइल वाली साड़ियां कैरी करती हैं। सिल्क साड़ी आजकल फिर से ट्रेंड में आ चुकी है।
तोता ग्रीन बनारसी
तोता ग्रीन बनारसी साड़ी आप किसी के मेहंदी फंक्शन के लिए चुन सकते हैं। इस तरह की साड़ी ओपन स्टाइल पल्ले और फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ भी आप स्टाइल कर सकती हैं।
ब्लू साड़ी
ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी भी आरती तिवारी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। आसमानी साड़ी और इसकी गोल्डन वर्क वाली कढ़ाई अच्छी लग रही है।
प्रिंटेड साड़ी
किसी खास फंक्शन के लिए वाइन कलर वाली बॉर्डर साड़ी भी चुन सकती हैं। आरती तिवारी की इस साड़ी के पल्लू में प्रिंटेड डिजाइन बनी हुई है।
सिंपल पिंक
आरती तिवारी को गुलाबी रंग खास पसंद है, इसलिए उन्होंने सिंपल और हल्की पिंक साड़ी पहनी हुई है। लाइनिंग डिजाइन वाले ब्लाउज के साथ ये साड़ी जच रही है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।