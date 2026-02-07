अनीत पड्डा की गॉर्जियस ड्रेसेज, वैलेंटाइन डे पर गर्ल्स के लिए हैं परफेक्ट आइडिया
Aneet Padda Look Perfect For Valentine Day: वैलेंटाइन डे पर रेडी होने के लिए क्यूट एंड चार्मिंग लुक की तलाश कर रही हैं तो अनीत पड्डा के लुक्स को वियर करें। लेटेस्ट फोटोशूट के लिए अनीत पड्डा के इन लुक्स को कॉपी कर सकती हैं।
सैय्यारा एक्ट्रेसेज अनीत पड्डा की नेचुरल ब्यूटी के लोग फैन हैं। वहीं उनकी स्टाइलिंग यंग गर्ल्स को अक्सर इंप्रेस कर लेती हैं। वहीं अनीत भी अक्सर क्यूट एंड चार्मिंग ड्रेसेज में रेडी दिखती हैं। इस बार भी फेमिना मैगजीन के लिए फोटोशूट में स्टनिंग लुक नजर आया है। अगर आप वैलेंटाइन वीक में क्यूट एंड चार्मिंग लुक्स में रेडी होकर घर से बाहर निकलना चाहती हैं तो अनीत पड्डा के इन लुक्स को कॉपी कर सकती हैं। जिसमे पिंक टॉप एंड कार्डिगन से लेकर लूज फिटेड सिकुइन वर्क वाला पुलोवर लुक शामिल है। जिसे अनीत ने शार्ट स्लिप ड्रेस के साथ वियर किया है।
क्रॉप टॉप विद स्कर्ट
अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और क्यूट लुक्स कैरी करना चाहती हैं तो अनीत पड्डा की तरह मि़ड लेंथ फिटेड स्कर्ट और स्लीवलेस क्रॉप टॉप को पहन सकती है। अनीत ने ये ब्लू स्पार्कली सिकुइन स्कर्ट एंड टॉप को लवबर्ड स्टूडियो से कैरी किया है। जिसकी कीमत है करीब 43,500 रुपये।
ग्रीन ब्लेजर विद कैप्री आउटफिट
अनीत पड्डा का सेकेंड लुक अनीता डोंगरे के कलेक्शन से लिया गया है। इस को-आर्ड सेट की कीमत सुन हैरान हो सकते हैं। ये ग्रीन एंब्रायडर्ड ब्लेजर को-आर्ड सेट क्यूट लुक देगा। जिसे अनीत ने ग्लॉसी पिंक लिप्स और हाईलाइटेड पिंक ब्लश के साथ कंप्लीट किया है।
क्यूट पुलोवर में अनीत पड्डा
अगर आप वैलेंटाइन वीक में अपने लवर से मिलने का प्लान बना रही हैं तो इस क्यूट पुलोवर को जरूर प्लान में शामिल कर लें। किसी भी शार्ट स्लिप ड्रेस के साथ ऐसे सिकुइन वर्क वाले लूज फिटेड पुलोवर को कैरी करें। अनीत ने ब्लू एंड रेड कलर के कनिका गोयल लेबल के एम्बैलिश्मेंट पुलोवर कैरी किए हैं।
पिंक क्रॉप्ड कार्डिगन
ज्वैलरी ब्रांड के ऐड के लिए अनीत का ये क्यूट पिंक क्रॉप्ड कार्डिगन में लुक सामने आया है। जिसे अनीत ने सिंपली ग्लॉसी बेस फिनिश मेकअप और पिंक लिप्स के साथ कंप्लीट किया है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।