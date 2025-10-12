Hindustan Hindi News
आज से पहले नहीं देखा होगा अनन्या पांडे का ऐसा लुक, बांधनी साड़ी और कॉर्सेट ब्लाउज में दिखी स्टनिंग

Ananya Panday at Fimfare Award: फिल्मफेयर अवॉर्ड में पहुंची अनन्या पांडे का लुक फेस्टिवल वाली वाइब्स देने के साथ ही ग्लैमरस भी दिख रहा है। ब्लैक साड़ी और पटोला कॉर्सेट ब्लाउज में रेडी मिस पांडे गॉर्जियस लग रही हैं।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 05:03 PM
अनन्या पांडे दिन पर दिन स्टाइल और खूबसूरती से लोगों की तारीफ बटोर रही हैं। फिल्मफेयर अवॉर्ड फंक्शन में बाकी सितारों के साथ पहुंची अनन्या का लुक चार्मिंग और इंटरेस्टिंग नजर आया। रेट्रो वाइब्स के साथ मॉडर्न टच उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाता दिखा और अनन्या ने अपने लुक की फोटोज को फैंस के साथ शेयर भी किया है। जिसमे उनकी साड़ी से लेकर ब्लाउज और हेयरस्टाइल सबकुछ अट्रैक्टिव दिख रही है।

साड़ी और ब्लाउज के लुक ने चुराया दिल

डिजाइन अबु जानी संदीप खोसला के खास स्टेटमेंट डिजाइन में रेडी टू वियर साड़ी में अनन्या रेडी थी। बांधनी प्रिंट के साथ प्री प्लीटेड फिगर हगिंग फिटिंग साड़ी को ब्यूटीफुल बना रही थी। जिस पर ब्लैक सिल्क बॉर्डर की डिटेलिंग थी और साथ में ब्लैक-मरून शेड के बांधनी प्रिंट इस साड़ी को खूबसूरत बना रहे थे। जिसे ड्रैप करने का स्टाइल अनन्या को हॉट लुक दे रहा था। कंधे पर टिपिकली ड्रैप करने की बजाय स्टाइलिस्ट ने साड़ी को हाथों पर फिक्स किया है। जिससे पूरा लुक स्टनिंग दिख रहा।

अनन्या पांडे

ब्लाउज ने लगा दिया चार चांद

स्टनिंग ब्लैक-मरून बांधनी प्रिंट की साड़ी का ग्लैमरस स्टाइल ऊपर से पटोला डिजाइन से इंस्पायर बीडेड कॉरसेट ब्लाउज जिसकी डिजाइन ऑफ शोल्डर थी और प्लजिंग नेकलाइन के साथ सो हॉट लुक दे रही थी। इस तरह के ब्लाउज को बैकलेस डिजाइन के साथ क्रिसक्रॉस रिबन के साथ बांधा गया था। जिसमे अनन्या की शानदार फिगर अट्रैक्टिव दिख रही थी और पूरे लुक को परफेक्ट बना रही थी। कलरफुल धागों की कढ़ाई से बना ये ब्लाउज फिल्मफेयर की वाइब्स से मैच कर रहा था।

एक्सेसरीज और हेयरस्टाइल था परफेक्ट

अनन्या ने साड़ी को खास ब्लाउज से मैच करते ईयररिंग्स के साथ पेयर किया। वहीं रेट्रो लुक दे रहा हेयरस्टाइल भी शानदार था। बात करें मेकअप की तो मस्कारा लोडेड आईलैशेज, गोल्डन शिमरी आईशैडो और कोहल लाइनर वाला आई मेकअप खूबसूरत था। जिसे पिंक ब्लश वाले गालों और ग्लोइंग हाईलाइटर के साथ कंप्लीट किया गया है।

दिवाली पार्टी के लिए है बेस्ट लुक

अगर आप किसी दिवाली पार्टी में शामिल होने वाली तो अनन्या पांडे के इस लुक को जरूर कॉपी कर सकती हैं।

