मोस्ट स्टनिंग वेडिंग गेस्ट बनीं अनन्या पांडे, हाथों में पल्लू फंसाए सिल्क साड़ी पहनकर हो गईं रेडी

संक्षेप: Ananya Panday Saree Look: अनन्या पांडे का शादी सीजन में एक और वेडिंग लुक वायरल हो रहा है। जिसमे वो सिल्क की साड़ी को बिल्कुल ही स्टनिंग अंदाज में पहनकर रेडी हैं। बनारसी हथकरघे से तैयार साड़ी को हाथों में फंसाएं अनन्या पांडे का लुक गॉर्जियस है, देखें साड़ी की कीमत से लेकर मेकअप की डिटेल।

अनन्या पांडे यंग एक्ट्रेस के बीच अपने स्टनिंग लुक से अलग ही कॉम्पिटिशन पैदा कर रहीं। शादी में शामिल होने के लिए अनन्या पांडे ने ब्यूटीफुल बनारसी साड़ी वियर की है। जिसमे उनका लुक गॉर्जियस और ट्रेडिशनल दोनों साथ में नजर आ रहा है। बालों में लाल गुलाब लगाए अनन्या रेडी हुईं, वहीं पल्लू को हाथों में लपेटे उनका लुक गॉर्जियस दिख रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शादी के लिए कैसा था अनन्या पांडे का लुक अनन्या पांडे ने फिल्म डायरेक्टर की वेडिंग फंक्शन को अटेंड करने के लिए इस ब्यूटीफुल साड़ी को चुना है। जो जेन जेड गर्ल्स के लिए फैशन इंस्पिरेशन है। लक्जरी हैंडवोवन ब्रांड इकाया के कलेक्शन से ली गई। कोरल ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ मैचिंग साड़ी को पेयर किया गया है। जिसकी कीमत भी बेहद खास है। जरी से तैयार बॉर्डर के साथ साड़ी का सैटिन सिल्क और बनारसी हथकरघे से तैयार साड़ी का लुक किसी भी बॉडी टाइप पर सूट करने वाला है। इस ब्यूटीफुल साड़ी को अनन्या ने स्टाइलिश डिजाइन के ब्लाउज के साथ पेयर किया है।

अनन्या पांडे का स्टनिंग लुक ब्लाउज की डिजाइन है खास सिल्क साड़ी के साथ ग्लैमर और ट्रेडिशन को ऐड करने के लिए अनन्या पांडे के ब्लाउज की डिजाइन परफेक्ट दिख रही है। ऑफ शोल्डर डिजाइन के साथ गले पर अटैच कॉलर नेकलाइन इसे यूनिक बना रही। वहीं फ्रंट पर लगी डोरी ब्लाउज की डिजाइन को बैलेंस कर रहा है।

मेकअप और ज्वैलरी है स्पेशल यहीं नहीं, अनन्या ने इस ब्यूटीफुल साड़ी को ड्रामेटिक डिजाइन वाले हैवी चांदबाली के साथ मैच किया है। साथ में गोल्डन कड़ा, बोल्ड टरक्वाएज रिंग लुक को क्लासिक रिच बना रहे हैं। बात करें मेकअप की तो स्टेटमेंट आइब्रोज, काजल क्लैड आईज, न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ बीमिंग हाईलाइटर खूबसूरती बढ़ा रहा। लेकिन इस सारे मेकअप के बीच माथे पर गोल बिंदी और सेंटर स्लीक पार्टीशन हेयर में चोटी और साथ में साइड में लगा लाल गुलाब सुंदरता निखार रहा है।

ड्रेपिंग है खास अगर आप जेन जी कैटेगरी में आती हैं तो ये साड़ी की न्यू ड्रेपिंग स्टाइल बस आपके लिए ही है। शानदार सिल्क साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों में फंसाकर कैरी किया है। जिससे ब्लाउज की डिजाइन हाईलाइट हो रही।