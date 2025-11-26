Hindustan Hindi News
मोस्ट स्टनिंग वेडिंग गेस्ट बनीं अनन्या पांडे, हाथों में पल्लू फंसाए सिल्क साड़ी पहनकर हो गईं रेडी

संक्षेप:

Ananya Panday Saree Look: अनन्या पांडे का शादी सीजन में एक और वेडिंग लुक वायरल हो रहा है। जिसमे वो सिल्क की साड़ी को बिल्कुल ही स्टनिंग अंदाज में पहनकर रेडी हैं। बनारसी हथकरघे से तैयार साड़ी को हाथों में फंसाएं अनन्या पांडे का लुक गॉर्जियस है, देखें साड़ी की कीमत से लेकर मेकअप की डिटेल।

Wed, 26 Nov 2025 01:14 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
अनन्या पांडे का लेटेस्ट लुक

शादी के लिए कैसा था अनन्या पांडे का लुक

अनन्या पांडे ने फिल्म डायरेक्टर की वेडिंग फंक्शन को अटेंड करने के लिए इस ब्यूटीफुल साड़ी को चुना है। जो जेन जेड गर्ल्स के लिए फैशन इंस्पिरेशन है। लक्जरी हैंडवोवन ब्रांड इकाया के कलेक्शन से ली गई। कोरल ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ मैचिंग साड़ी को पेयर किया गया है। जिसकी कीमत भी बेहद खास है। जरी से तैयार बॉर्डर के साथ साड़ी का सैटिन सिल्क और बनारसी हथकरघे से तैयार साड़ी का लुक किसी भी बॉडी टाइप पर सूट करने वाला है। इस ब्यूटीफुल साड़ी को अनन्या ने स्टाइलिश डिजाइन के ब्लाउज के साथ पेयर किया है।

अनन्या पांडे का स्टनिंग लुक

ब्लाउज की डिजाइन है खास

सिल्क साड़ी के साथ ग्लैमर और ट्रेडिशन को ऐड करने के लिए अनन्या पांडे के ब्लाउज की डिजाइन परफेक्ट दिख रही है। ऑफ शोल्डर डिजाइन के साथ गले पर अटैच कॉलर नेकलाइन इसे यूनिक बना रही। वहीं फ्रंट पर लगी डोरी ब्लाउज की डिजाइन को बैलेंस कर रहा है।

मेकअप और ज्वैलरी है स्पेशल

यहीं नहीं, अनन्या ने इस ब्यूटीफुल साड़ी को ड्रामेटिक डिजाइन वाले हैवी चांदबाली के साथ मैच किया है। साथ में गोल्डन कड़ा, बोल्ड टरक्वाएज रिंग लुक को क्लासिक रिच बना रहे हैं। बात करें मेकअप की तो स्टेटमेंट आइब्रोज, काजल क्लैड आईज, न्यूड ग्लॉसी लिप्स के साथ बीमिंग हाईलाइटर खूबसूरती बढ़ा रहा। लेकिन इस सारे मेकअप के बीच माथे पर गोल बिंदी और सेंटर स्लीक पार्टीशन हेयर में चोटी और साथ में साइड में लगा लाल गुलाब सुंदरता निखार रहा है।

अनन्या पांडे का लेटेस्ट लुक

ड्रेपिंग है खास

अगर आप जेन जी कैटेगरी में आती हैं तो ये साड़ी की न्यू ड्रेपिंग स्टाइल बस आपके लिए ही है। शानदार सिल्क साड़ी के पल्लू को दोनों हाथों में फंसाकर कैरी किया है। जिससे ब्लाउज की डिजाइन हाईलाइट हो रही।

साड़ी और ब्लाउज की कीमत है खास

अनन्या पांडे की इस ट्रेडिशनल साड़ी की कीमत भी बेहद खास है। इकाया बनारस की इस साड़ी की कीमत है करीब 49,975 रुपये तो वहीं कोरल ब्लू ब्लाउज की कीमत है 19,975 रुपये।

