हॉट पिंक लहंगे में अनन्या पांडे की अदा दिल चुका रही, ज्वैलरी देख नजरों पर ना होगा यकीन

Ananya Panday Turn Showstopper: अनन्या पांडे डिजाइनर पुनीत बालन के 10th इयर वर्क एनिवर्सरी पर शोस्टॉपर बनीं। राजस्थान के पैलेस में हुए शो में अनन्या पांडे का हॉट पिंक लुक में अंदाज ब्यूटीफुल नजर आ था।

अनन्या पांडे इन दिनों शाइन कर रही हैं। डिजाइनर कोई भी उनके आउटफिट में अनन्या का जलवा फैंस को घायल कर देता है। जयपुर के शाही महल में डिजाइनर पुनीत बालन के कलेक्शन में शो स्टॉपर बनीं अनन्या का लुक मेसमराइज कर रहा था। सुर्ख गुलाबी रंग के लहंगे में रेडी मिस पांडे पूरी तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थीं। दरअसल, डिजाइनर पुनीत बालन के वर्क की 10वीं एनिवर्सिरी थी और इस मौके पर ब्यूटीफुल क्रिएशन को पेश किया गया था।

हॉट पिंक लहंगे में अनन्या अनन्या पांडे ने सुर्ख गुलाबी रंग के लहंगे को पहना था। जिस पर सिल्वर का वर्क हुआ था। फ्लेयर डिजाइन के लहंगे पर क्वॉइन के साथ डेलिकेट गोटा का काम था। एंब्रायडरी की ये टेक्निक राजस्थानी की कारीगरी को दिखाती है। इस लहंगे पर सिल्वर एंब्रायडरी को बैलेंस करके किया गया था। जिसकी वजह से लुक निखर कर आ रहा था।

ब्लाउज भी था स्पेशल वहीं, इस घेरे वाले लहंगे के साथ अनन्या ने डीप प्रिंसेज कट स्लीवलेस डिजाइन के ब्लाउज को पेयर किया था। जिस पर हूबहू लहंगे वाली कारीगरी की गई थी। साथ में बॉर्डर पर एंब्रायडरी के साथ मैचिंग कलर के डेलिकेट फैब्रिक के दुपट्टे को पेयर किया गया था। जिसे अनन्या ने बड़े ही करीने से कभी कंधे तो कभी बाजु पर समेटा था

ज्वैलरी ने भी दिल जीत लिया हॉट पिंक कलर के इस लहंगे के साथ अनन्या की वियर की हुई ज्वैलरी बेहद खास दिख रही थी। कुंदन चोकर सेट के साथ लांग लेंथ वाले नेकलेस पर पहले मरून और फिर ग्रीन कलर के बड़े से आई कैचिंग स्टोन को फिक्स किया गया था। सुर्ख गुलाबी रंग के लहंगे के साथ ग्रीन और रेड कलर की ये ज्वैलरी स्पेशल दिख रही थी। जबकि हाथों में चूड़ियां सुंदर लग रही थीं।