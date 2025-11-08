अनन्या पांडे से लेकर भूमि पेडनेकर, देसी लुक में कहर ढाती दिखीं ये हसीनाएं, देख लें ब्यूटीफुल फोटोज

संक्षेप: Ananya Panday Look: अनन्या पांडे ने फ्रेंड्स की वेडिंग से अपने स्टनिंग लुक फैंस के साथ शेयर किए हैं। वहीं भूमि पेडनेकर का हॉट देसी लुक तो वहीं तारा सुतारिया का परफेक्ट न्यू ब्राइड लुक लेडीज के लिए स्टाइल इंस्पिरेशन है। देख लें स्टनिंग लुक की ये फोटोज।

अनन्या पांडे ने फ्रेंड्स की शादी के सारे लुक रिवील कर दिए हैं। हर आउटफिट के साथ उनका फैशन सेंस तारीफ बटोर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर ने भी अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लुक को फैंस के साथ शेयर किया है। और अगर आप नई नवेली दुल्हन जैसा खूबसूरत लुक चाहती हैं तो तारा सुतारिया के लुक को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो देख लें अनन्या पांडे, तारा सुतारिया और भूमि पेडनेकर का हॉट देसी लुक।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनन्या पांडे ने फिर कर लिया इंप्रेस फ्रेंड की वेडिंग से अपने लुक को अनन्या पांडे ने रिवील किया है। हर आउटफिट में वो काबिल-ए-तारीफ नजर आ रही हैं। फिर वो चाहे उनका ऑफ शोल्डर टॉप संग लांग फ्लोई स्कर्ट वाला लुक हो या फिर टील एंड ग्रीन के ब्यूटीफुल शेड में तैयार स्कर्ट और टॉप हो। जिसकी हॉल्टर नेकलाइन और एमरॉल्ड चोकर नेकपीस ब्यूटीफुल दिख रहा। अनन्या का ये लुक जेन जी गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो लहंगे के साथ दुपट्टा कैरी करना जरा भी पसंद नहीं करती।

भूमि पेडनेकर का हॉट देसी लुक वहीं दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर ने अपनी फ्रेंड की वेडिंग से फोटोज को फैंस के साथ शेयर किया है। जिसमे वो बेहद हॉट लुक में नजर आ रही है। डीप प्लजिंग नेकलाइन वाले कॉर्सेट ऑफ शोल्डर टॉप को ब्लाउज की जगह पर पेयर किया गया है। वहीं गोल्डन शेड की मिरर वर्क साड़ी ब्यूटीफुल दिख रही। भूमि ने इस लुक को गोल्डन चोकर स्टनिंग यूनिक नेकपीस के साथ पेयर किया गया है और हेयरस्टाइल को सिंपल स्लीक अंदाज में हॉट बनाया गया है।