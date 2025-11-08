Hindustan Hindi News
अनन्या पांडे से लेकर भूमि पेडनेकर, देसी लुक में कहर ढाती दिखीं ये हसीनाएं, देख लें ब्यूटीफुल फोटोज

Sat, 8 Nov 2025 06:39 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
अनन्या पांडे ने फ्रेंड्स की शादी के सारे लुक रिवील कर दिए हैं। हर आउटफिट के साथ उनका फैशन सेंस तारीफ बटोर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर ने भी अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लुक को फैंस के साथ शेयर किया है। और अगर आप नई नवेली दुल्हन जैसा खूबसूरत लुक चाहती हैं तो तारा सुतारिया के लुक को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो देख लें अनन्या पांडे, तारा सुतारिया और भूमि पेडनेकर का हॉट देसी लुक।

अनन्या पांडे

अनन्या पांडे ने फिर कर लिया इंप्रेस

फ्रेंड की वेडिंग से अपने लुक को अनन्या पांडे ने रिवील किया है। हर आउटफिट में वो काबिल-ए-तारीफ नजर आ रही हैं। फिर वो चाहे उनका ऑफ शोल्डर टॉप संग लांग फ्लोई स्कर्ट वाला लुक हो या फिर टील एंड ग्रीन के ब्यूटीफुल शेड में तैयार स्कर्ट और टॉप हो। जिसकी हॉल्टर नेकलाइन और एमरॉल्ड चोकर नेकपीस ब्यूटीफुल दिख रहा। अनन्या का ये लुक जेन जी गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो लहंगे के साथ दुपट्टा कैरी करना जरा भी पसंद नहीं करती।

भूमि पेडनेकर

भूमि पेडनेकर का हॉट देसी लुक

वहीं दूसरी तरफ भूमि पेडनेकर ने अपनी फ्रेंड की वेडिंग से फोटोज को फैंस के साथ शेयर किया है। जिसमे वो बेहद हॉट लुक में नजर आ रही है। डीप प्लजिंग नेकलाइन वाले कॉर्सेट ऑफ शोल्डर टॉप को ब्लाउज की जगह पर पेयर किया गया है। वहीं गोल्डन शेड की मिरर वर्क साड़ी ब्यूटीफुल दिख रही। भूमि ने इस लुक को गोल्डन चोकर स्टनिंग यूनिक नेकपीस के साथ पेयर किया गया है और हेयरस्टाइल को सिंपल स्लीक अंदाज में हॉट बनाया गया है।

तारा सुतारिया

तारा सुतारिया का नई नवेली दुल्हन वाला लुक

तारा सुतारिया की एक और न्यू ब्राइड लुक वाली फोटोज स्टाइलिस्ट तान्या ने शेयर की है। सिल्वर कलर की हैवी एंब्रायडरी और जरी वर्क वाली साड़ी के साथ शानदार हैवी ज्वैलरी पेयर की गई है। जिसमे तारा सुतारिया गॉर्जियस नजर आ रही हैं।