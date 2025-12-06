तोता प्रिंट वाली बनारसी साड़ी में अप्सरा सी हसीन दिखीं अनन्या पांडे, देखें उनका दिलकश अंदाज
एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी पहनी है और साथ में स्टाइलिश ब्लाउज सिलवाया है। चलिए एक्ट्रेस का खास लुक आपको दिखाते हैं।
एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के प्रमोशन में लगी हुई हैं। इस फिल्म में उनके साथ कार्तिक आर्यन भी दिखेंगे। अनन्या अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा कमाल फैशन सेंस की वजह से भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस साड़ी कम कैरी करती हैं लेकिन जब भी पहनती हैं अलग स्टाइल में होती हैं। अब अनन्या ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने खूबसूरत बनारसी साड़ी कैरी की है। इस साड़ी में अनन्या गजब की सुंदर दिख रही हैं और उन पर साड़ी बेहद सुंदर लग रही है। चलिए आपको उनके खूबसूरत लुक्स दिखाते हैं।
तोता प्रिंट साड़ी
अनन्या की नारंगी रंग की बनारसी साड़ी में सिल्वर कलर में तोते बने हुए हैं, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। ज्यादातर बनारसी साड़ियों में फूल-पत्तियां बनी होती हैं। साड़ी का बॉर्डर गोल्डन कलर में है और साइड में उसमें फूल वाली जरी डिजाइन है। इस साड़ी को एक्ट्रेस ओपन पल्लू के साथ कैरी किया है।
ब्लाउज डिजाइन
अनन्या पांडे ने बनारसी साड़ी पर डोरी वाला ब्लाउज कैरी किया है। एल्बो लेंथ स्लीव्स के साथ उन्होंने सर्कल कट नेक डिजाइन वाला ब्लाउज कैरी किया है। इस ब्लाउज को उन्होंने डोरी स्टाइल में बनवाया है और डोरियों में लटकन लगी है। लटकन में सितारे, चांद और दिल लटके हुए हैं, जो सुंदर लग रहे हैं।
ईयरिंग्स-हेयरस्टाइल
बनारसी साड़ी के साथ अनन्या ने हेयरस्टाइल सिंपल पोनीटेल बनाई है, जो जच रही है। साथ में हैवी पर्ल-गोल्डन ईयरिंग्स पहने हैं। उन्होंने गले में कुछ भी नहीं पहना। हाथों में गोल्डन कड़े और रिंग्स, सिल्वर बिंदी के साथ लुक को कंप्लीट किया है। अनन्या की तरह आप भी साड़ी स्टाइल कर सकती हैं। बनारसी साड़ी किसी भी पार्टी या फंक्शन में पहनने पर आप सुंदर दिख सकती हैं। इन दिनों बनारसी साड़ी का ट्रेंड फिर से लौट आया है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।