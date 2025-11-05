Ananya Panday: अनन्या पांडे ने लहंगा चोली में ढाया कहर, मेहंदी लुक दिख रहा जबरदस्त
संक्षेप: Ananya Panday: अनन्या पांडे का लेटेस्ट लुक गर्ल्स के लिए तो बड़े काम का है। फ्रेंड की मेहंदी फंक्शन के लिए रेडी अनन्या ने कलर फुल ब्लू एंड मस्टर्ड यलो कलर के बांधनी प्रिंड लहंगे को पहना था। जिसके साथ ब्लाउज से लेकर मेकअप, स्टाइलिंग सबकुछ खास दिख रही है।
सहेली की शादी होने वाली है और आप किसी ब्यूटीफुल से लुक की तलाश में हैं। तो अनन्या पांडे का ये लुक आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। लहंगा लुक जो पूरी तरह मेहंदी वाइब दे रहा और आपको डांस करने में बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करेगा। अनन्या पांडे ने फ्रेंड्स की मेहंदी में रेडी लुक की फोटोज फैंस के साथ इंस्टा पर शेयर की है। जिसमे उनका गॉर्जियस लुक किसी भी गर्ल को फैशन इंस्पिरेशन दे सकता है।
मेहंदी के लिए खास मेहंदी वाइब्स वाला लहंगा
मेहंदी फंक्शन के लिए आमतौर पर कलरफुल और मल्टीकलर के लहंगे पहनने का ट्रेंड है। ऐसे में अनन्या का ये लहंगा ब्यूटीफुल दिख रहा। ब्लू एंड गोल्ड एंब्रायडरी, मिरर वर्क से सजा ए लाइन लहंगा अट्रैक्टिव दिख रहा। जिसकी नॉन फ्लेयर डिजाइन डांस करने और मस्ती करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं इस लहंगे पर बांधनी प्रिंट बने हैं। साथ ही ये प्रिंट ब्लाउज और दुपट्टे पर भी नजर आ रहे। जो इस लहंगे को सिंपली स्टनिंग बनाने के लिए काफी दिख रहा है।
ब्लाउज होगा कंफर्टेबल तो दुपट्टा कर सकेंगी डिच
अगर आप सहेली की शादी में खुलकर नाचना है और दुपट्टा इसमे रुकावट बनाता है तो ब्लाउज को स्टाइलिश और कंफर्टेबल स्टिच करवाएं। जैसे अनन्या पांडे का ये ब्लाउज। जिसकी चोली डिजाइन, जीरो नेकलाइन और शार्ट स्लीव इसे पूरी तरह से देसी लुक देने के लिए काफी बना रही। ब्लू के साथ मस्टर्ड यलो का कॉम्बिनेशन ब्यूटीफुल दिख रहा है।
स्टाइलिंग ने बना दिया कमाल
अनन्या पांडे का ये लुक स्टाइलिंग की वजह से और भी ज्यादा स्पेशल दिख रहा है। बालों को स्लीक ब्रेड में कन्वर्ट किया गया है। और साथ ही माथे पर छोटी सी बिंदी देसी लुक दे रही है। वहीं गले में ग्रीन चोकर नेकपीस, कानों में झुमका और हाथों में कड़ा पूरी तरह से राजस्थानी लुक क्रिएट कर रहा है। अनन्या पांडे का ये लुक कोई भी लड़की आसानी से रिक्रिएट कर रेडी हो सकती है।
