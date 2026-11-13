बिजनेसवुमन का ग्लैमरस अंदाज! लांग जैकेट-कॉर्सेट टॉप में अनन्या बिरला, देखते रह जाएगे फोटोज
अगर आप आने वाले वेडिंग पार्टी के लिए किसी इंडो वेस्टर्न लुक की तलाश में हैं तो बिजनेसवुमन अनन्या बिरला के इस लुक को जरूर देख लें। लांग जैकेट, सैटिन रैप स्कर्ट में वो गजब की स्टाइलिश नजर आ रही हैं।
स्टाइल और ग्लैमर के मामले में बिजनेसवुमन अनन्या बिरला भी पीछे नहीं है। दिवाली पार्टी के लिए रेडी अनन्या का गॉर्जियस लुक ध्यान खींच रहा है। उनका इंडोवेस्टर्न लुक ग्लैमरस और क्लासी है। और, इस लुक को गर्ल्स जरूर कॉपी करना चाहेंगी। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन में रेडी अनन्या स्टाइलिश नजर आ रही थीं। मिस बिरला अक्सर अपने लुक्स से इंप्रेस कर लेती हैं। फिर वो चाहे ट्रेडिशनल अटायर हो या फिर वेस्टर्न लुक। दिवाली पार्टी के लिए अनन्या का ये लुक भी इंप्रेसिव था।
स्कर्ट और लांग जैकेट में दिखा ग्लैमर
अनन्या ने इस बार दिवाली पार्टी के लिए लांग फ्रंट रैप डिजाइन सैटिन स्कर्ट और कॉर्सेट टॉप को चुना था। जिस पर बनी व्हाइट एंड ऑलिव ग्रीन एंब्रायडरी इसे खास बना रही थी। लेकिन इस लुक को कंप्लीट कर रहा लांग जैकेट स्टनिंग दिख रहा था। जो इस पूरे लुक का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। फुल स्लीव, स्ट्रक्चर्ड शोल्डर और मेंडरिन कॉलर के साथ रेडी जैकेट को फ्रंट से ओपन डिजाइन में रेडी किया गया था। जिससे कॉर्सेट का ग्लैमर शो होता रहे। वहीं इस सैटिन रैप स्कर्ट के साथ लांग जैकेट पूरी तरह से एथिनिक लुक क्रिएट कर रहा था।
सैटिन स्कर्ट के साथ हैवी एंब्रायडरी वाले लांग जैकेट जिस पर गोल्ड जरदोजी और रेशम की कढ़ाई की गई थी ब्यूटीफुल दिख रहा था। वहीं फ्लोरल मोटिफ्स से सजा ये आउटफिट रॉयल दिख रहा था।
स्टाइल ने बनाया लुक को खूबसूरत
अनन्या बिरला के इस लुक की फोटोज को स्टाइलिस्ट तान्या घावरी ने शेयर की है। इस लुक को डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स, साइड पार्टेड हेयर, मैचिंग व्हाइट पम्प्स के साथ इसे पेयर किया गया है। वहीं हाथों में मैटेलिक क्लच इस लुक को परफेक्ट बना रहा।
अगर आप भी वेडिंग गेस्ट बनकर पार्टी में शामिल होने वाली हैं और किसी ऐसे लुक की तलाश में हैं जो इंडो वेस्टर्न होने के साथ ही कंफर्टेबल भी हो और स्टाइलिश भी तो अनन्या बिरला के लुक को कॉपी कर सकती हैं। मार्केट में आराम से लांग स्कर्ट और जैकेट वाले थ्री पीस सेट मिल जाएंगे। जिससे इस लुक को रीक्रिएट किया जा सकता है।
फेस्टिवल के लिए पहना फ्यूशिया पिंक अनारकली
अनन्या बिरला ने इंस्टाग्राम पर दिवाली की फोटोज भी शेयर की हैं। जिसे वो फैमिली के साथ पोज दे रहीं। इन फोटोज में मिस बिरला ने फ्यूशिया पिंक लांग अनारकली वियर किया है। जिस पर गोल्डन फ्लोरल एंब्रायडरी की गई है। वहीं सेम एंब्रायडरी कुर्ते के फुल स्लीव पर भी दिख रही है। जीरो नेकलाइन के साथ सेंटर पर ड्रॉप डिजाइन बनाई गयी है और अनन्या का ये कुर्ता ब्यूटीफुल दिख रहा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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