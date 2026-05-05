छाया अनन्या बिड़ला के फैशन का जलवा, ब्लैक आउटफिट में मॉडर्न क्वीन वाइब, चर्चा में मैटेलिक मास्क
मेट गाला 2026 में अनन्या बिड़ला ने डेब्यू किया है। इस लुक में उनका अतरंगी फैशन स्टाइल खूब चर्चा बटौर रहा है। इस लुक में उन्होंने रॉबर्ट वुन के ब्लैक कूचर और सुबोध गुप्ता के डिजाइन किए गए मैटेलिक मास्क को कैरी किया है।
हर साल की तरह इस बार भी फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा और ग्लैमरस इवेंट Met Gala 2026 सुर्खियों में छा रहा है। इस इवेंट में सितारे एक से एक अतरंगी स्टाइल में नजर आते हैं। इस साल अनन्या बिड़ला ने भी रेड कार्पेट पर डेब्यू किया है। उनके लुक पर हर किसी की निगाहें टिकी रह गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि अनन्या ने मुंह छिपाकर एंट्री ली है। जी हां, उन्होंने रॉबर्ट वुन के ब्लैक कूचर आउटफिट में मॉडर्न क्वीन वाइब बिखेरी हैं और साथ ही सुबोध गुप्ता के डिजाइन किए गए मैटेलिक मास्क को कैरी किया है। अनन्या का यह लुक पावर ड्रेसिंग और फेमिनिन ग्रेस का परफेक्ट बैलेंस है, ये लुक थोड़ा रॉयल, थोड़ा बोल्ड और बहुत ही स्टेटमेंट-मेकर। देखिए उनके इस अतरंगी लुक की खासियत।
कैसी है आउटफिट
अनन्या ने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर्ड गाउन पहना है, जो ऊपर से ब्लेजर स्टाइल में डिजाइन किया गया है। इसमें पेपलम कट है, जो बॉडी को एक शार्प, पावरफुल शेप देने में मदद कर रही है। इसके अलावानीचे की स्कर्ट वाला हिस्सा बहुत वॉल्यूमिनस और प्लीटेड है, जो इसे ड्रामेटिक और रॉयल बनाने में मदद कर रहा है। आउटफिट में मैट और ग्लॉसी टेक्सचर का मिक्स दिखाई दे रहा है, जिससे लुक और भी रिच दिख रहा है।
नेकलाइन डिटेलिंग
इस आउटफिट के अंदर हल्का ब्लू या टर्कॉइज शेड का डीप नेक दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक के साथ कॉन्ट्रास्ट बनाता है। यह छोटा सा कलर पॉप पूरे लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश बनाने में मदद कर रहा है।
एक्सेसरीज
आउटफिट कैसा भी हो अगर सही एक्सेसरीज नहीं पहनी है या फिर गलत पहनी है तो लुक खिलकर दिखाई नहीं देगा। इस लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डायमंड और स्टोन चोकर नेकलेस कैरी किया है, जो एलिगेंस और फेमिनिन टच देता है। लुक की खासियत है मेटलिक मास्क, जो पूरी तरह हाई फैशन गेम को दर्शाने का काम कर रहा है। ये मैटेलिक मास्क आर्ट और फैशन का फ्यूजन दिखाता है। मैटेलिक मास्क इंडस्ट्रियल और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, जैसे आर्ट और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन हो।
हेयर और मेकअप
एक सुंदर हेयर स्टाइल आपके लुक को पूर तरहसे चेंज कर सकता है। अनन्या ने इस मॉडर्न क्वीन वाइब वाली आउटफिट के साथ अनन्या ने खुले, वेवी बाल कैरी किए हैं जो लुक को सॉफ्ट और नैचुरल रखने का काम करते हैं। मेकअप ग्लैमरस है लेकिन बहुत ज्यादा ओवर नहीं है, क्योंकि पूरा फोकस आउटफिट पर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंAvantika Jain
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