अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का ब्राइडल लुक: मरून लहंगा, गोल्डन जूलरी और फेरों में साड़ी
अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। जयमाला में मरून-गोल्डन लहंगे से लेकर फेरों के लिए पहनी साड़ी तक, उनके दोनों ब्राइडल लुक काफी खूबसूरत हैं।
बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है। ऋषिकेश कुमार के साथ शादी के बंधन में बंधीं शिवांगी ने अपनी शादी के लिए ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक चुना। जयमाला के दौरान वह मरून और गोल्डन रंग के हैवी लहंगे में नजर आईं, जिसमें उनकी जूलरी और दुपट्टे ने पूरे लुक को और खास बना दिया। वहीं, शादी के फेरों के दौरान उन्होंने साड़ी पहनी। दोनों लुक में शिवांगी का अंदाज काफी अलग था। शादी की तस्वीरों में कपल की खूबसूरत जोड़ी के साथ दुल्हन के आउटफिट्स भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
मरून-गोल्डन लहंगे में दिखा शाही ब्राइडल लुक
जयमाला के लिए शिवांगी ने मरून रंग का हैवी ब्राइडल लहंगा पहना था। लहंगे पर गोल्डन एम्ब्रायडरी की गई थी, जो इसे काफी रिच और वेडिंग वाला लुक दे रही थी। मरून और गोल्डन का कॉम्बिनेशन शादी के लिए क्लासिक पसंद है, लेकिन शिवांगी के लहंगे पर किया गया हैवी वर्क इसे और खास बना रहा था। इसके साथ उन्होंने नेट का दुपट्टा लिया, जिस पर भी गोल्डन एम्ब्रायडरी थी। दुपट्टे को सिर पर लेकर कैरी किया गया था, जिससे उनका लुक पूरी तरह ट्रेडिशनल ब्राइडल अंदाज में नजर आया।
मल्टी लेयर नेकलेस और नथ ने बढ़ाई खूबसूरती
लहंगे के साथ शिवांगी ने हैवी गोल्डन जूलरी पहनी थी। उनके गले में मल्टी लेयर नेकलेस था, जो लहंगे की एम्ब्रायडरी के साथ काफी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स, कंगन, नथ और मांग टीका भी पहना। जूलरी का पूरा सेट ट्रेडिशनल था और लहंगे के साथ अच्छी तरह मैच कर रहा था। उनका ब्राइडल मेकअप भी आउटफिट के हिसाब से रखा गया। मरून लहंगे, गोल्डन जूलरी और सिर पर दुपट्टे के साथ शिवांगी का लुक एकदम शादी वाला और रॉयल नजर आया।
ऋषिकेश के साथ जयमाला की तस्वीरें हुईं वायरल
शिवांगी और ऋषिकेश कुमार की जयमाला की तस्वीरें भी खूब पसंद की जा रही हैं। दोनों ने परिवार और करीबियों की मौजूदगी में एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। इस दौरान शिवांगी मरून और गोल्डन लहंगे में थीं, जबकि ऋषिकेश भी ट्रेडिशनल वेडिंग आउटफिट में नजर आए। दोनों की साथ में तस्वीरें काफी खूबसूरत हैं। जयमाला के दौरान कपल के एक्सप्रेशन और एक-दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग तस्वीरों को खास बना रही है। दुल्हन के हैवी ब्राइडल लुक के साथ दोनों की जोड़ी भी लोगों का ध्यान खींच रही है।
फेरों के लिए साड़ी में तैयार हुईं शिवांगी
जयमाला के बाद फेरों की रस्म के लिए शिवांगी ने अपना आउटफिट बदला। इस खास रस्म के दौरान वह ट्रेडिशनल साड़ी में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने दुपट्टा भी कैरी किया। लहंगे के मुकाबले साड़ी में उनका लुक थोड़ा अलग और क्लासिक नजर आया। फेरों की तस्वीरों में शिवांगी और ऋषिकेश एक-दूसरे के साथ बैठकर धीरे-धीरे बातें करते दिख रहे हैं। शादी के इन खास पलों में दोनों की सहजता तस्वीरों को और खूबसूरत बना रही है। शिवांगी के दोनों ब्राइडल लुक में ट्रेडिशनल स्टाइल देखने को मिला, जिसमें लहंगे से लेकर साड़ी और जूलरी तक हर चीज शादी के हिसाब से चुनी गई थी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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