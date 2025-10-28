ब्राइडल फैशन अलर्ट! मरून-गोल्ड लहंगे में अमीषा पटेल का रॉयल लुक, बना ट्रेंडसेटर

Highlights of Ameesha Patel’s Lehenga Look: अमीषा पटेल जब भी किसी ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आती हैं तो उनका लुक हमेशा चर्चा में आ जाता है। हाल ही में वो दुल्हन के अवतार में नजर आईं और हर जगह छा गई हैं। उन्होंने मरून और गोल्डन शेड के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में ब्राइडल क्वीन जैसा लुक कैरी किया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। इस खूबसूरत लहंगे में गोल्डन जरी, थ्रेड वर्क, सीक्वेन और फ्लोरल मोटिफ्स का मेल उनके लुक को और भी रॉयल बना रहा है। वहीं, डीप नेक ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टे ने इस ट्रेडिशनल आउटफिट को मॉडर्न टच दिया। उन्होंने अपने लुक को चोकर नेकलेस, मांगटीका और सटल मेकअप के साथ पूरा किया है। अगर आप अपनी शादी के लिए एक रॉयल और ग्लैमरस आउटफिट तलाश रही हैं तो अमीषा पटेल का यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है।