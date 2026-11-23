कॉटन, विस्कोस, रेयॉन और सिल्क की कुर्तियां, अनारकली और स्ट्रेट कुर्ती सेट के खूबसूरत डिजाइन। ऑफिस, शादी और पार्टी के लिए पसंदीदा डिजाइन चुनें और अमेजन सेल में छूट का फायदा उठाएं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन सेल में महिलाओं की कुर्तियों के खूबसूरत डिजाइन पर शानदार छूट मिल रही है। इस बार कॉटन, रेयॉन, विस्कोस और सिल्क फैब्रिक से बनी प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, स्ट्रेट कट और अनारकली कुर्तियों के आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रहे हैं।

कॉटन, रेयॉन, विस्कोस और सिल्क की आकर्षक कुर्तियां और अनारकली सेट। ऑफिस, त्योहार और पार्टी के लिए चुनें पसंदीदा डिजाइन और पाएं शानदार छूट।

ऑफिस, रोजाना पहनने और छोटे-बड़े पारिवारिक समारोहों के लिए ये कुर्तियां अच्छी पसंद हैं। अगर आप भी अपने वॉर्डरोब में नए डिजाइन शामिल करना चाहती हैं, तो अमेजन सेल में मिल रही इन कुर्तियों को जरूर देखें।

इस कलेक्शन में मल्टीकलर विस्कोस सिल्क अनारकली सेट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट वाली विस्कोस कुर्ती तक कई डिजाइन मिलेंगे। पर्पल फ्लोरल प्रिंट स्ट्रेट कुर्ती सेट, कॉटन की स्लीवलेस ए-लाइन कुर्ती और येलो प्रिंटेड कुर्ती सेट भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। वहीं, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला विस्कोस सेट और ऑरेंज-ग्रीन सिल्क अनारकली शादी, पार्टी और फेस्टिव मौकों के लिए अच्छे चुनाव हैं।

इस कलेक्शन में मैचिंग पैंट और दुपट्टे वाले कुर्ती सेट भी शामिल हैं, जिन्हें पहनकर पूरा एथनिक लुक आसानी से तैयार किया जा सकता है। आप अपनी पसंद और मौके के हिसाब से इनमें से डिजाइन चुन सकती हैं। अमेजन सेल में मिल रही छूट का फायदा उठाकर अपने वॉर्डरोब में नए एथनिक कपड़े शामिल करें।

मल्टीकलर विस्कोस सिल्क अनारकली कुर्ती सेट मटेरियल: 100% विस्कोस सिल्क | स्लीव: 3/4 | नेक: राउंड नेक | लंबाई: काल्फ लेंथ विस्कोस सिल्क फैब्रिक से बना यह मल्टीकलर अनारकली कुर्ती सेट बारीक एम्ब्रॉयडरी और आकर्षक प्रिंटेड दुपट्टे के साथ आता है। इसकी 3/4 स्लीव और राउंड नेक डिजाइन पहनावे को सुंदर बनाती हैं। सेट में मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा भी मिलता है। त्योहार, शादी, मेहंदी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह अच्छा चुनाव है। ऑफिस या बाहर घूमने जाते समय भी इसे पहनकर एथनिक लुक पा सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स इस मल्टीकलर अनारकली सेट के साथ गोल्ड टोन झुमके, चूड़ियां और मैचिंग जूती पहनें। बालों में जूड़ा या सॉफ्ट कर्ल्स बनाएं। फेस्टिव मेकअप और छोटी बिंदी के साथ आपका पूरा आउटफिट निखर उठेगा।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट विस्कोस अनारकली कुर्ती मटेरियल: 100% विस्कोस | स्लीव: 3/4 | नेक: बोट नेक | लंबाई: काल्फ लेंथ 100% विस्कोस फैब्रिक से बनी यह अनारकली कुर्ती सॉफ्ट और सांस लेने लायक कपड़े से तैयार की गई है। इस पर बना एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट इसे आधुनिक एथनिक लुक देता है। इसकी 3/4 स्लीव, बोट नेक और फ्लेयर्ड डिजाइन इसे आकर्षक बनाते हैं। ऑफिस, कॉलेज, कैजुअल आउटिंग और छोटे पारिवारिक समारोहों में इसे पहन सकती हैं। फ्लैट्स या हील्स के साथ इसकी खूबसूरती और निखर जाएगी।

स्टाइलिंग टिप्स इस कुर्ती के साथ स्ट्रेट पैंट या लेगिंग्स पहनें। कानों में छोटे झुमके, हाथों में ब्रेसलेट और पैरों में आरामदायक फ्लैट्स अच्छे लगेंगे। फेस्टिव मौके पर हील्स और स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ इसे नया टच दें।

पर्पल फ्लोरल प्रिंट स्ट्रेट कुर्ती सेट मटेरियल: पॉली फैब्रिक | स्लीव: एल्बो लेंथ | नेक: पैन नेक | लंबाई: काल्फ लेंथ | पैटर्न: फ्लोरल GoSriKi का यह पर्पल स्ट्रेट कुर्ती सेट फ्लोरल प्रिंट के साथ आकर्षक एथनिक लुक देता है। सॉफ्ट पॉली फैब्रिक से बने इस सेट में एल्बो लेंथ स्लीव और पैन नेक डिजाइन दिया गया है। इसके साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी मिलता है, जिससे कुर्ती, पैंट और दुपट्टे का मेल बना रहता है। ऑफिस, ट्रैवल, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह अच्छा चुनाव है। इसे जूती, फ्लैट्स या हील्स के साथ पहनकर तैयार हो जाएं।

स्टाइलिंग टिप्स पर्पल कुर्ती सेट के साथ सिल्वर झुमके और मैचिंग चूड़ियां पहनें। पैरों में एथनिक जूती और हाथों में छोटा क्लच रखें। खुले बाल या स्लीक बन के साथ फेस्टिव मेकअप करें।

कॉटन स्लीवलेस ए-लाइन कुर्ती मटेरियल: 100% कॉटन | स्लीव: स्लीवलेस | लंबाई: एंकल लेंथ | पैटर्न: सॉलिड 100% कॉटन फैब्रिक से बनी यह ए-लाइन कुर्ती सॉफ्ट और सांस लेने लायक कपड़े के साथ आती है। इसकी स्लीवलेस डिजाइन और एंकल लेंथ इसे अलग पहचान देती है। सॉलिड पैटर्न वाली यह कुर्ती रोजाना पहनने, ऑफिस और कैजुअल आउटिंग के लिए अच्छी पसंद है। इसे इयररिंग्स, ब्रेसलेट और एथनिक फुटवियर के साथ पहनकर अपना स्टाइल निखार सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स इस कुर्ती के साथ कॉन्ट्रास्ट रंग की चूड़ियां और लंबे इयररिंग्स पहनें। पैरों में जूती या सैंडल और हाथों में छोटा क्लच आपके आउटफिट को आकर्षक बनाएगा।

येलो प्रिंटेड कॉटन कुर्ती सेट मटेरियल: 100% कॉटन | स्लीव: 3/4 | नेक: राउंड नेक | लंबाई: काल्फ लेंथ | पैटर्न: प्रिंटेड Amayra का यह येलो कॉटन कुर्ती सेट प्रिंटेड डिजाइन के साथ आता है। 100% कॉटन फैब्रिक से बने इस सेट में राउंड नेक और 3/4 स्लीव दी गई हैं। इसकी स्ट्रेट कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी मिलता है। इसका पीला रंग पूरे सेट को चटक और आकर्षक बनाता है। रोजाना पहनने, ऑफिस, पार्टी और पारिवारिक समारोहों के लिए यह अच्छा चुनाव है।

स्टाइलिंग टिप्स इस येलो कुर्ती सेट के साथ ऑक्सिडाइज्ड झुमके, पतली चूड़ियां और एथनिक जूती पहनें। खुले बाल और हल्का मेकअप आपके पूरे लुक को सुंदर बनाएंगे।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी विस्कोस कुर्ती सेट मटेरियल: 100% विस्कोस | स्टाइल: ए-लाइन | पैटर्न: सॉलिड | वर्क: फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी Klosia का यह विस्कोस कुर्ती सेट नेकलाइन, स्लीव्स के कफ और दुपट्टे पर बनी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी के साथ आता है। 100% विस्कोस फैब्रिक से बने इस सेट का कपड़ा सॉफ्ट और सांस लेने लायक है। इसके साथ मैचिंग सॉलिड पैंट और एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा भी मिलता है। शादी, त्योहार, पूजा, ऑफिस और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह सुंदर एथनिक पहनावा है।

स्टाइलिंग टिप्स इस कुर्ती सेट के साथ गोल्ड टोन झुमके, चूड़ियां और एथनिक जूती पहनें। बालों का जूड़ा बनाएं और हल्के फेस्टिव मेकअप के साथ तैयार हों।

ऑरेंज और ग्रीन सिल्क अनारकली कुर्ती सेट मटेरियल: सिल्क | स्लीव: 3/4 | लंबाई: काल्फ लेंथ | पैटर्न: सॉलिड | स्टाइल: अनारकली ऑरेंज और ग्रीन रंगों का मेल इस अनारकली कुर्ती सेट को आकर्षक एथनिक लुक देता है। सिल्क फैब्रिक से बने इस सेट पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। इसकी 3/4 स्लीव और फ्लेयर्ड अनारकली डिजाइन पहनावे को खास बनाती है। इसके साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा भी मिलता है। शादी, त्योहार, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह शानदार चुनाव है।

स्टाइलिंग टिप्स इस सेट के साथ गोल्ड टोन झुमके, चूड़ियां और हील्स पहनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बनाएं और छोटे क्लच के साथ अपना फेस्टिव लुक पूरा करें।

पार्टी और फेस्टिव लुक के लिए शानदार पसंद अगर आप शादी, त्योहार और पार्टी के लिए एथनिक पहनावा खरीदना चाहती हैं, तो यह ऑरेंज और ग्रीन सिल्क अनारकली कुर्ती सेट अच्छा चुनाव है। इसका आकर्षक रंग, एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटेड दुपट्टा हर समारोह में आपकी खूबसूरती बढ़ाएगा। अमेजन सेल में मिल रही शानदार छूट का फायदा उठाएं और अपने वॉर्डरोब में इस खूबसूरत सेट को शामिल करें।

FAQs अमेजन सेल में किस तरह की कुर्तियां मिल रही हैं? अमेजन सेल में कॉटन, रेयॉन, विस्कोस और सिल्क फैब्रिक की प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडरी, स्ट्रेट और अनारकली कुर्तियों के डिजाइन मिल रहे हैं। क्या इन कुर्तियों को ऑफिस में पहन सकते हैं? हां, कॉटन, विस्कोस और स्ट्रेट डिजाइन वाली कुर्तियां ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए अच्छी पसंद हैं। पार्टी और शादी के लिए कौन-सी कुर्ती अच्छी रहेगी? सिल्क अनारकली, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटेड दुपट्टे वाले कुर्ती सेट शादी, पार्टी और फेस्टिव समारोहों के लिए अच्छे रहेंगे। क्या कुर्ती सेट के साथ पैंट और दुपट्टा भी मिलता है? हां, इस कलेक्शन में कई ऐसे कुर्ती सेट हैं, जिनके साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी मिलता है। खरीदने से पहले प्रोडक्ट की जानकारी जरूर देखें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।