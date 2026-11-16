Amazon Sale: शाही अंदाज के लिए खरीदें खूबसूरत अनारकली कुर्ती सेट, मिल रही है खास छूट

अनारकली कुर्ती सेट में देखें कढ़ाई वाले योक, घेरदार डिजाइन और खूबसूरत दुपट्टे की खूबसूरत कलेक्शन। अमेजन सेल में पसंदीदा सेट पर पाएं शानदार छूट।

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महिलाओं के एथनिक वॉर्डरोब में अनारकली कुर्ती सेट अपनी घेरदार डिजाइन और सुंदर कढ़ाई के लिए पसंद किए जाते हैं। त्योहार, शादी, रिसेप्शन, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए ये बेहतरीन रहते हैं। आजकल कढ़ाई वाले योक, फ्लोरल प्रिंट, सुंदर नेकलाइन और मैचिंग दुपट्टे वाले डिजाइन काफी पसंद किए जा रहे हैं।

कढ़ाई, प्रिंट और घेरदार डिजाइन वाले अनारकली कुर्ती सेट। त्योहारों और शादी के लिए देखें शानदार कलेक्शन।

कॉटन, विस्कोस सिल्क और रेयॉन जैसे फैब्रिक में मिलने वाले इन सेट में कुर्ती के साथ पैंट या प्लाजो भी दिया जाता है। अलग-अलग डिजाइन और रंगों वाली यह कलेक्शन आपके एथनिक पहनावे में नया अंदाज जोड़ सकती है।

प्रिंटेड कॉटन कुर्ती सेट कॉटन कुर्ती सेट रोजाना पहनने के साथ ऑफिस, कॉलेज और पारिवारिक समारोहों के लिए भी अच्छे रहते हैं। फ्लोरल प्रिंट, स्ट्रेट कट और वी-नेक वाले डिजाइन सादगी पसंद महिलाओं को खूब पसंद आते हैं। मैचिंग पैंट और दुपट्टे के साथ इनका मेल एक पूरा एथनिक पहनावा तैयार करता है।

डिजाइन और फैब्रिक इस सेट में कॉटन की कुर्ती और पैंट के साथ मुलमुल कपड़े का दुपट्टा दिया गया है। इसका स्ट्रेट डिजाइन, वी-नेक और 3/4 स्लीव्स इसे सुंदर बनाते हैं। तीनों हिस्सों पर फ्लोरल प्रिंट है, जबकि कुर्ती की लंबाई काफ तक है।

इसे क्यों चुनें? कॉटन फैब्रिक और फ्लोरल प्रिंट वाला यह सेट रोजाना पहनने के लिए अच्छा है। कैजुअल आउटिंग और छोटी-मोटी पार्टी में भी इसे पहन सकती हैं। एक साथ कुर्ती, पैंट और दुपट्टा मिलने से मैचिंग की परेशानी नहीं रहती।

कॉटन स्ट्रेट कुर्ती और पैंट सेट सादे और आरामदायक कपड़े पसंद करने वाली महिलाओं के लिए कॉटन का यह सेट अच्छा है। स्ट्रेट फिटिंग और मैंडरिन नेकलाइन इसे सलीकेदार अंदाज देते हैं। ऑफिस, कॉलेज, शॉपिंग और रोजाना के कामों के लिए इसे अपनी पसंद में शामिल कर सकती हैं।

डिजाइन और फैब्रिक इस सेट में कॉटन फैब्रिक की कुर्ती और पैंट शामिल हैं। कुर्ती में स्ट्रेट फिटिंग, मैंडरिन नेक और 3/4 स्लीव्स दी गई हैं। इसका पुल-ऑन क्लोजर पहनने में आसानी देता है। पैकेज में एक कुर्ती और एक पैंट मिलती है।

इसे क्यों चुनें? मुलायम कॉटन फैब्रिक और सीधी फिटिंग के कारण यह सेट रोजाना पहनने के लिए अच्छा है। मशीन वॉश की सुविधा इसकी देखभाल को आसान बनाती है। इसमें S से 3XL तक साइज मिलते हैं।

रेड प्रिंटेड कुर्ती और प्लाजो सेट रेड कलर का यह कुर्ती-प्लाजो सेट उन महिलाओं को पसंद आ सकता है, जिन्हें सादगी के साथ थोड़ा अलग अंदाज पसंद है। ए-लाइन कट, हैंड प्रिंट और आगे की ओर बटन वाली डिजाइन इसे खास बनाती है। ऑफिस, दोस्तों के साथ घूमने और गेट-टुगेदर के लिए इसे पहन सकती हैं।

डिजाइन और फैब्रिक इस सेट में विस्कोस फैब्रिक की रेड ए-लाइन कुर्ती के साथ मैचिंग प्लाजो दिया गया है। कुर्ती पर हैंड प्रिंट किया गया है। इसमें स्लीवलेस डिजाइन और बटन फ्रंट डिटेलिंग मिलती है। यह 2 पीस सेट है, जिसमें दुपट्टा शामिल नहीं है।

इसे क्यों चुनें? हैंड प्रिंट और ए-लाइन कट इस पहनावे को अलग पहचान देते हैं। फ्लैट्स, हील्स या जूतियों के साथ इसे स्टाइल करके कैजुअल आउटिंग और पार्टी के लिए तैयार हो सकती हैं। मशीन वॉश की सुविधा भी दी गई है।

एम्ब्रॉयडरी अनारकली कुर्ती सेट घेरदार डिजाइन और बारीक कढ़ाई वाले अनारकली सेट त्योहारों और खास समारोहों में खूब जंचते हैं। इस तरह के पहनावे में मैचिंग पैंट और दुपट्टा मिलने से पूरा एथनिक कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है। शादी, पार्टी और पारिवारिक आयोजनों के लिए ऐसे डिजाइन पसंद किए जा सकते हैं।

डिजाइन और फैब्रिक इस सेट में विस्कोस सिल्क की अनारकली कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती में एम्ब्रॉयडरी वर्क और सॉलिड पैटर्न है। इसके साथ वी-नेक और 3/4 स्लीव्स मिलती हैं। कुर्ती की लंबाई काफ तक है। S से 5XL तक साइज दिए गए हैं।

इसे क्यों चुनें? विस्कोस सिल्क फैब्रिक, कढ़ाई और प्रिंटेड दुपट्टे का मेल इस सेट को खास बनाता है। इसे शादी, त्योहार और पारिवारिक समारोहों में ज्वेलरी के साथ पहनकर सुंदर एथनिक पहनावा तैयार कर सकती हैं।

विस्कोस सिल्क अनारकली कुर्ती सेट विस्कोस सिल्क से बने अनारकली सेट अपने घेरदार कट और कढ़ाई के काम के लिए पसंद किए जाते हैं। त्योहार, शादी, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह डिजाइन अच्छा है। वी-नेक और 3/4 स्लीव्स इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।

डिजाइन और फैब्रिक इस सेट में विस्कोस सिल्क फैब्रिक की अनारकली कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का प्रिंटेड दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती में वी-नेक, 3/4 स्लीव्स और काफ लेंथ डिजाइन मिलता है। सॉलिड पैटर्न के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। S से 5XL तक साइज मिलते हैं।

इसे क्यों चुनें? घेरदार कट और बारीक एम्ब्रॉयडरी इस सेट को खास बनाते हैं। मैचिंग पैंट और दुपट्टे के साथ इसे पहनकर त्योहारों और पारिवारिक समारोहों में सलीकेदार अंदाज पाया जा सकता है।

एम्ब्रॉयडरी योक अनारकली कुर्ती सेट लंबी अनारकली कुर्ती, कढ़ाई वाला योक और ऑर्गेंजा दुपट्टा इस सेट को खास बनाते हैं। तीन हिस्सों वाला यह पहनावा त्योहारों, शादी और पार्टी के लिए अच्छा है। इसकी डिजाइन में खूबसूरती के साथ आराम का भी ध्यान रखा गया है।

डिजाइन और फैब्रिक इस 3 पीस सेट में लंबी अनारकली कुर्ती के साथ स्ट्रेट फिट पायजामा और प्रिंटेड ऑर्गेंजा दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती में एम्ब्रॉयडरी योक, 3/4 स्लीव्स और पॉकेट मिलती है। पायजामे की कमर पर इलास्टिक दिया गया है। दुपट्टे के किनारों पर स्कैलप डिजाइन और जरी डोरी एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसका फैब्रिक 85% विस्कोस और 15% पॉलिएस्टर से बना है।

इसे क्यों चुनें? कढ़ाई वाला योक, लंबी कुर्ती और जरी डोरी वर्क वाला दुपट्टा इस सेट को त्योहारों के लिए खास बनाते हैं। स्टेटमेंट ज्वेलरी और एथनिक हील्स के साथ इसे पहनकर शादी समारोहों में सुंदर अंदाज पा सकती हैं।

एम्ब्रॉयडरी अनारकली कुर्ती सेट अनारकली डिजाइन में योक और हेम पर की गई कढ़ाई इस सेट को अलग पहचान देती है। इसके साथ मिलने वाला प्रिंटेड दुपट्टा पूरे पहनावे में सुंदर मेल बनाता है। त्योहारों, शादी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह अच्छा है।

डिजाइन और फैब्रिक इस 3 पीस सेट में लंबी अनारकली कुर्ती के साथ स्ट्रेट फिट पायजामा और प्रिंटेड ऑर्गेंजा दुपट्टा शामिल है। कुर्ती के योक और हेम पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। इसमें 3/4 स्लीव्स और पॉकेट भी मिलती है। पायजामे की कमर पर इलास्टिक दिया गया है, जबकि दुपट्टे के किनारों पर लेस लगी है। इसका फैब्रिक 85% विस्कोस और 15% पॉलिएस्टर से बना है।

इसे क्यों चुनें? योक और हेम की कढ़ाई के साथ लेस वाला ऑर्गेंजा दुपट्टा इस सेट की खूबसूरती बढ़ाता है। ज्वेलरी और एथनिक फुटवियर के साथ इसे पहनकर त्योहारों और शादी समारोहों के लिए सुंदर पहनावा तैयार कर सकती हैं।

अमेजन सेल में अनारकली कुर्ती सेट पर पाएं शानदार छूट अगर आप त्योहारों और शादी समारोहों के लिए नया एथनिक पहनावा खरीदने की सोच रही हैं, तो अनारकली कुर्ती सेट की यह कलेक्शन जरूर देखें। इसमें कढ़ाई वाले योक, घेरदार डिजाइन, सुंदर नेकलाइन, प्रिंटेड दुपट्टे और मैचिंग पैंट वाले कई सेट शामिल हैं। कॉटन से लेकर विस्कोस सिल्क तक, अलग-अलग फैब्रिक में अपनी पसंद का डिजाइन चुन सकती हैं।

शादी, रिसेप्शन, मेहंदी, हल्दी और पारिवारिक समारोहों के लिए ये सेट अच्छे रहेंगे। कुर्ती, पैंट और दुपट्टे का कॉम्बिनेशन मिलने से अलग-अलग कपड़ों की मैचिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन्हें ज्वेलरी, एथनिक फुटवियर और खूबसूरत बैग के साथ पहनकर नया अंदाज पा सकती हैं। अमेजन सेल में इनकी कीमत और मिल रही छूट जरूर चेक करें। पसंदीदा डिजाइन पर बचत के साथ खरीदारी करने का यह अच्छा मौका है।

FAQs अनारकली कुर्ती सेट किन मौकों पर पहन सकती हूं? इन्हें त्योहार, शादी, रिसेप्शन, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं। क्या अनारकली कुर्ती सेट के साथ पैंट और दुपट्टा भी मिलता है? हां, इस कलेक्शन में कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टे वाले सेट भी शामिल हैं। अनारकली कुर्ती सेट में कौन-कौन से फैब्रिक मिलते हैं? इसमें कॉटन, विस्कोस सिल्क और विस्कोस जैसे फैब्रिक के सेट शामिल हैं। क्या अनारकली कुर्ती सेट पर एम्ब्रॉयडरी वर्क भी मिलता है? हां, इस कलेक्शन में एम्ब्रॉयडरी योक, कढ़ाई वाली हेम और प्रिंटेड दुपट्टे वाले डिजाइन मिलते हैं।

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