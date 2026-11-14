कुर्ती-प्लाजो का खूबसूरत मेल, हर मौके के लिए चुनें स्टाइलिश डिजाइन

अमेजन पर कॉटन, रेयॉन और सिल्क फैब्रिक में देखें फ्लोरल प्रिंट और अनारकली स्टाइल प्लाजो सूट। पार्टी, ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए चुनें खूबसूरत एथनिक सेट।

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प्लाजो सूट महिलाओं के एथनिक वॉर्डरोब का खूबसूरत हिस्सा हैं। कुर्ती के साथ मैचिंग प्लाजो का कॉम्बिनेशन पहनावे को आकर्षक और आरामदायक बनाता है। आजकल कॉटन, रेयॉन, कॉटन ब्लेंड और विस्कोस सिल्क जैसे फैब्रिक में कई सुंदर डिजाइन मिल रहे हैं।

अमेजन पर कॉटन, रेयॉन और अनारकली स्टाइल प्लाजो सूट के खूबसूरत डिजाइन देखें।

इनमें फ्लोरल प्रिंट, स्ट्रेट कट, ए-लाइन और अनारकली स्टाइल के सूट शामिल हैं। ऑफिस, रोजाना पहनने, पार्टी और शादी-ब्याह के लिए भी ये अच्छे एथनिक आउटफिट हैं। अगर आप भी अपने वॉर्डरोब में नए डिजाइन शामिल करना चाहती हैं, तो अमेजन पर मिल रहे इन प्लाजो सूट को जरूर देखें।

कॉटन प्लाजो सूट यह कॉटन प्लाजो सूट रोजाना पहनने के लिए अच्छा चुनाव है। इसका रेगुलर फिट और कैजुअल स्टाइल इसे ऑफिस, कॉलेज और रोजमर्रा के पहनावे के लिए सही बनाता है। ड्रॉस्ट्रिंग क्लोजर वाला प्लाजो 28 से 50 इंच कमर तक फिट आता है। वहीं, कुर्ती XS से 4XL तक के साइज में मिलती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे इयररिंग्स, आरामदायक फ्लैट्स और सिंपल ब्रेसलेट पहनें। बालों में पोनीटेल या खुला हेयरस्टाइल आपके कैजुअल लुक को पूरा करेगा।

इसे क्यों चुनें? कॉटन मटेरियल

रेगुलर फिट

ड्रॉस्ट्रिंग वाला प्लाजो

मशीन वॉश की सुविधा

बेज प्रिंटेड रेयॉन ब्लेंड कुर्ता सेट GoSriKi का यह बेज कुर्ता सेट सिंपल एथनिक पहनावे के लिए अच्छा चुनाव है। इसमें स्ट्रेट स्टाइल की काफ लेंथ कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट मिलती है। 3/4 स्लीव्स, वी-नेक और प्रिंटेड पैटर्न इसे आकर्षक बनाते हैं। इसका फैब्रिक 90% रेयॉन और 10% कॉटन से बना है। यह सेट कैजुअल वियर, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहना जा सकता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके, मैचिंग सैंडल और पतली चूड़ियां पहनें। खुले बाल या लो बन इस पहनावे के साथ अच्छे लगेंगे।

इसे क्यों चुनें? 90% रेयॉन और 10% कॉटन का फैब्रिक

स्ट्रेट कट कुर्ती

3/4 स्लीव्स और वी-नेक

साथ में मैचिंग पैंट शामिल

कॉटन अनारकली प्लाजो सूट यह कॉटन अनारकली प्लाजो सूट शाम की पार्टी और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छा चुनाव है। इसकी अनारकली कुर्ती में राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स दी गई हैं। कुर्ती और प्लाजो दोनों 100% कॉटन से बने हैं। कुर्ती की लंबाई 46 इंच तक है और यह M से XXL साइज में मिलती है। वहीं, प्लाजो में इलास्टिक वाली कमर और ड्रॉस्ट्रिंग दी गई है, जो 28 से 46 इंच तक फिट आती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ झुमके, छोटी बिंदी और एथनिक सैंडल पहनें। बालों का लो बन बनाकर अपने पहनावे को पूरा करें।

इसे क्यों चुनें? कुर्ती और प्लाजो दोनों 100% कॉटन

अनारकली कट

राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स

इलास्टिक और ड्रॉस्ट्रिंग वाला प्लाजो देखभाल: पहली बार धोते समय इसे अलग रखें। गहरे रंगों को भी अलग से ठंडे पानी में मशीन वॉश करें। तेज डिटर्जेंट और ब्लीच का इस्तेमाल न करें। लंबे समय तक भिगोने से बचें और छाया में सुखाएं।

ANNI DESIGNER फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन ब्लेंड प्लाजो सूट ANNI DESIGNER का यह फ्लोरल प्रिंटेड प्लाजो सूट ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए अच्छा चुनाव है। इसमें कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से बनी काफ लेंथ कुर्ती के साथ प्लाजो मिलता है। ए-लाइन फिट, बैंड कॉलर और 3/4 स्लीव्स इसे स्मार्ट लुक देते हैं। स्ट्रेट कुर्ती और प्लाजो का यह 2 पीस सेट कैजुअल पहनावे के लिए अच्छा है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे इयररिंग्स, वॉच और आरामदायक सैंडल पहनें। खुले बाल या पोनीटेल आपके लुक को पूरा करेंगे।

इसे क्यों चुनें? कॉटन ब्लेंड फैब्रिक

फ्लोरल प्रिंट

ए-लाइन फिट

बैंड कॉलर और 3/4 स्लीव्स

प्लाजो के साथ 2 पीस सेट देखभाल: फैब्रिक और प्रिंट की बनावट बनाए रखने के लिए इसे ड्राई क्लीन कराएं।

पिंक फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन अनारकली प्लाजो सूट पिंक रंग का यह फ्लोरल प्रिंटेड अनारकली सूट पार्टी, शाम की आउटिंग और कैजुअल मौकों के लिए अच्छा चुनाव है। 100% कॉटन फैब्रिक से बनी इसकी 46 इंच लंबी कुर्ती में वी-नेक और 3/4 स्लीव्स दी गई हैं। इसके साथ प्लाजो भी मिलता है। अनारकली कट और फ्लोरल प्रिंट इस सेट को आकर्षक एथनिक लुक देते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके, पतली चूड़ियां और जूती पहनें। खुले बाल या साइड ब्रेड बनाकर अपने पहनावे को पूरा करें।

इसे क्यों चुनें? 100% कॉटन फैब्रिक

पिंक फ्लोरल प्रिंट

अनारकली स्टाइल कुर्ती

वी-नेक और 3/4 स्लीव्स

साथ में प्लाजो शामिल देखभाल: इसे ठंडे पानी में मशीन वॉश करें और ब्लीच का इस्तेमाल न करें।

सेल में खरीदें अपनी पसंद का प्लाजो सूट अमेजन सेल में अपने एथनिक वॉर्डरोब के लिए प्लाजो सूट खरीदने का अच्छा मौका है। यहां कॉटन, रेयॉन, कॉटन ब्लेंड और विस्कोस सिल्क जैसे फैब्रिक में कई आकर्षक डिजाइन मिल रहे हैं। इनमें फ्लोरल प्रिंट, स्ट्रेट कट, ए-लाइन और अनारकली स्टाइल के सूट शामिल हैं।

कुर्ती के साथ मैचिंग प्लाजो और कुछ सेट में दुपट्टा भी दिया गया है, जिससे पूरा एथनिक पहनावा एक साथ मिल जाता है। ऑफिस, कॉलेज, रोजाना पहनने, पार्टी और शादी-ब्याह जैसे मौकों के लिए अपनी पसंद का सेट चुनें।

अलग-अलग नेकलाइन, स्लीव्स और प्रिंट वाले इन सूट में अपने पसंदीदा रंग को जगह दें। अमेजन सेल में इन पर मिल रही छूट का फायदा उठाएं और कम कीमत में अपना नया एथनिक आउटफिट घर मंगाएं।

FAQs प्लाजो सूट किन मौकों पर पहन सकते हैं? प्लाजो सूट ऑफिस, कॉलेज, रोजाना पहनने, पार्टी, शाम की आउटिंग और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छे रहते हैं। प्लाजो सूट में कौन-कौन से फैब्रिक मिलते हैं? इनमें कॉटन, रेयॉन, कॉटन ब्लेंड और विस्कोस सिल्क जैसे फैब्रिक के डिजाइन मिलते हैं। क्या प्लाजो सूट के साथ दुपट्टा भी मिलता है? कुछ प्लाजो सूट सेट में कुर्ती और प्लाजो के साथ मैचिंग दुपट्टा भी शामिल होता है। खरीदारी से पहले प्रोडक्ट की जानकारी जरूर देखें। प्लाजो सूट को स्टाइलिश लुक देने के लिए क्या पहनें? प्लाजो सूट के साथ झुमके, चूड़ियां, एथनिक जूती या सैंडल और मैचिंग बैग पहनकर खूबसूरत लुक पा सकती हैं।

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