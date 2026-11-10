अमेजन पर देखें 7 खूबसूरत लहंगा चोली सेट शादी-फंक्शन के लिए चुनें शानदार डिजाइन

शादी, रिसेप्शन और पार्टी के लिए देखें अमेजन पर 7 खूबसूरत लहंगा चोली सेट। हैवी एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क और शानदार फैब्रिक वाले डिजाइन में से चुनें अपनी पसंद का लहंगा।

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पार्टी या शादी में खूबसूरत और खास दिखने के लिए लहंगा चोली एक शानदार ड्रेस है। शादी, रिसेप्शन, सगाई, संगीत या किसी करीबी के जश्न में हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे खूब जंचते हैं। आजकल सिल्क, साटन, नेट और विचित्रा फैब्रिक से बने कई आकर्षक डिजाइन पसंद किए जा रहे हैं। इनमें गोल्डन जरी वर्क, सीक्वेंस कढ़ाई, फ्लोरल डिजाइन, थ्रेड वर्क और कोडिंग डोरी की सजावट देखने को मिलती है।

अमेजन पर देखें एम्ब्रॉयडरी, जरी और सीक्वेंस वर्क वाले 7 शानदार लहंगे।

कुछ सेट में घेरदार लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा दिया गया है, तो कुछ में अनस्टिच्ड चोली मिलती है, जिसे अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलवाया जा सकता है। पिंक, रेड, ऑफ व्हाइट और रस्ट ऑरेंज जैसे रंग इनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। ब्राइडल सेरेमनी से लेकर फैमिली फंक्शन तक, ये डिजाइन अलग-अलग मौकों पर पहनने के लिए अच्छे हैं।

अगर आप भी अपने लिए पार्टी वियर या ब्राइडल लहंगा खरीदने की सोच रही हैं, तो अमेजन पर मौजूद इन 7 सेट को जरूर देखें। इनमें अपनी पसंद, बजट और खास मौके के हिसाब से सही डिजाइन चुनें।

नेवी ब्लू फ्लोरल प्रिंट लहंगा चोली नेवी ब्लू रंग का यह लहंगा चोली सेट फ्लोरल प्रिंट के साथ आता है। इसके ब्लाउज में स्ट्रैपी नेक और स्लीवलेस डिजाइन दिया गया है, जो कंधों को सुंदर लुक देता है। पॉलिएस्टर फैब्रिक से बना यह सेट पार्टी, शादी, सगाई और रिसेप्शन जैसे मौकों पर पहनने के लिए अच्छा है।

गहरे नीले रंग के साथ फूलों का प्रिंट पूरे पहनावे को आकर्षक बनाता है। अगर आप किसी जश्न में कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो यह डिजाइन पसंद कर सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ सिल्वर झुमके, मैचिंग चूड़ियां और हाई हील्स पहनें। खुले बालों के साथ हल्का मेकअप आपके लुक को और निखारेगा।

केयर: इस लहंगे की सफाई केवल ड्राई क्लीन से कराएं।

ऑफ व्हाइट एम्ब्रॉयडरी लहंगा चोली सेट ऑफ व्हाइट रंग का यह सेमी लहंगा चोली सेट गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और फ्लोरल डिजाइन के साथ आता है। इसके लहंगे और ब्लाउज पर बारीक धागों की कढ़ाई के साथ सीक्वेंस वर्क किया गया है, जो पहनावे में चमक जोड़ता है। इसमें राउंड नेक और छोटी स्लीव्स वाला ब्लाउज दिया गया है।

घेरदार लहंगे के साथ गुलाबी रंग का दुपट्टा मिलता है, जिस पर हल्की कढ़ाई और स्कैलप्ड बॉर्डर बना है। दोनों रंगों का मेल इस सेट को खास बनाता है। शादी, सगाई, सालगिरह और नए साल की पार्टी में पहनने के लिए यह बढ़िया ड्रेस है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, मांगटीका और कंगन पहनें। बालों में बन बनाएं और गुलाबी लिपस्टिक के साथ हल्का मेकअप रखें। गोल्डन हील्स आपके पूरे पहनावे को निखारेंगी।

केयर: इस लहंगे की सफाई केवल ड्राई क्लीन से कराएं।

रेड सीक्वेंस वर्क लहंगा चोली सेट रेड रंग का यह सेमी-स्टिच्ड लहंगा चोली सेट साटन और सॉफ्ट नेट फैब्रिक से बना है। इसके लहंगे पर मल्टी-सीक्वेंस और कोडिंग एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है, जो इसमें चमक जोड़ता है। इसके साथ अटैच्ड कैं-कैन इनर दिया गया है, जिससे लहंगे में अच्छा घेर आता है। इसकी लंबाई 43 इंच और घेरा 3 मीटर है। सेट में अनस्टिच्ड क्रॉप टॉप और 2.6 मीटर लंबा सॉफ्ट नेट दुपट्टा भी मिलता है। ब्लाउज के लिए 1.10 मीटर कपड़ा दिया गया है, जिसे अपनी नाप के हिसाब से सिलवाया जा सकता है। शादी, सगाई, रिसेप्शन और फैमिली फंक्शन के लिए यह अच्छा सेट है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन चोकर, बड़े झुमके और मैचिंग चूड़ियां पहनें। बालों में बन बनाकर गजरा लगाएं। गोल्डन हील्स और हल्का शिमरी मेकअप आपके लुक को पूरा करेंगे।

केयर: इस लहंगे को केवल हाथ से धोएं।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी सेमी-स्टिच्ड लहंगा सेट यह सेमी-स्टिच्ड लहंगा सेट प्रीमियम विचित्रा फैब्रिक से बना है, जिसकी चिकनी सतह और हल्की चमक इसे आकर्षक बनाती है। इस पर फूलों का सुंदर डिजाइन और बारीक एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। इसके साथ अनस्टिच्ड चोली फैब्रिक और मैचिंग दुपट्टा भी मिलता है।

सेमी-स्टिच्ड होने के कारण लहंगे की फिटिंग अपनी पसंद के अनुसार सिलवाई जा सकती है। इसका घेरदार डिजाइन पहनने पर सुंदर आकार देता है। सालगिरह, शादी, सगाई और दूसरे खास समारोहों के लिए यह अच्छा सेट है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ चांदबाली, मांगटीका और मैचिंग चूड़ियां पहनें। बालों में हल्का बन बनाएं और आईलाइनर व लिपस्टिक लगाएं। हील्स के साथ आपका पूरा पहनावा और निखर जाएगा।

केयर: इस लहंगे को केवल हाथ से धोएं।

सिल्क हैवी एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर लहंगा सेट सिल्क फैब्रिक से बना यह सेमी-स्टिच्ड लहंगा सेट हैवी थ्रेड वर्क, कोडिंग डोरी और सीक्वेंस कढ़ाई के साथ आता है। इसकी बारीक सजावट इसे खास बनाती है। लहंगे की लंबाई 42 इंच, कमर 44 इंच और घेरा 3 मीटर दिया गया है। इसके साथ अनस्टिच्ड चोली मिलती है, जिसे अपनी फिटिंग के अनुसार सिलवाया जा सकता है।

सेट में 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा भी शामिल है, जिस पर एम्ब्रॉयडरी लेस बॉर्डर के साथ सीक्वेंस और धागों की कढ़ाई की गई है। शादी, सगाई, रिसेप्शन और बड़े पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह डिजाइनर सेट बढ़िया है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ हैवी चोकर, लंबे झुमके और कंगन पहनें। बालों में सलीकेदार बन बनाएं और आंखों को हल्का स्मोकी लुक दें। मैचिंग हील्स आपके पूरे पहनावे को शानदार बनाएंगी।

केयर: इस लहंगे की सफाई केवल ड्राई क्लीन से कराएं।

रस्ट ऑरेंज हैवी जरी वर्क ब्राइडल लहंगा रस्ट ऑरेंज रंग का यह ब्राइडल लहंगा चोली सेट हैवी गोल्डन जरी वर्क के साथ आता है। इसके लहंगे, ब्लाउज और दुपट्टे पर फूलों और पैसली डिजाइन की बारीक कढ़ाई की गई है। ब्लाउज में वी-नेक और एल्बो लेंथ स्लीव्स दी गई हैं, जिन पर ज्योमेट्रिक डिजाइन बना है।

लहंगे के निचले हिस्से पर स्कैलप्ड बॉर्डर और पूरी स्कर्ट पर जगह-जगह कढ़ाई की गई है। इसके साथ मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा भी मिलता है। तीन पीस का यह सेट दुल्हन, ब्राइड्समेड्स और शादी में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। संगीत, मेहंदी, सगाई और रिसेप्शन में इसकी हैवी कढ़ाई खूब जंचेगी।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन चोकर, मांगटीका और हैवी कंगन पहनें। बालों में बन बनाएं और माथे पर बिंदी लगाएं। गोल्डन हील्स और सॉफ्ट मेकअप के साथ आपका ब्राइडल लुक पूरा होगा।

केयर: इसे केवल ड्राई क्लीन कराएं। कढ़ाई पर सीधे आयरन न करें। ब्लीच और टम्बल ड्रायर से बचाएं। लहंगे को ठंडी और सूखी जगह पर धूप से दूर रखें।

विचित्रा फैब्रिक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी लहंगा सेट प्रीमियम विचित्रा फैब्रिक से बना यह सेमी-स्टिच्ड लहंगा सेट अपनी चिकनी बनावट और हल्की चमक के कारण खास नजर आता है। इस पर फूलों का डिजाइन और बारीक एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया है। इसके साथ अनस्टिच्ड चोली फैब्रिक और मैचिंग दुपट्टा भी मिलता है।

सेमी-स्टिच्ड डिजाइन होने के कारण चोली और लहंगे की सिलाई अपनी फिटिंग के हिसाब से कराई जा सकती है। इसका घेरदार डिजाइन पहनने पर अच्छा आकार देता है। सालगिरह, शादी, सगाई और दूसरे खास समारोहों में सजने के लिए यह बढ़िया सेट है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ चांदबाली, मांगटीका और मैचिंग चूड़ियां पहनें। बालों में बन बनाएं और हल्का मेकअप रखें। हील्स के साथ आपका पहनावा और निखर जाएगा।

केयर: इस लहंगे को केवल हाथ से धोएं।

पिंक सिल्क हैवी एम्ब्रॉयडरी लहंगा सेट पिंक रंग का यह सिल्क लहंगा चोली सेट हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और धागों की बारीक कढ़ाई के साथ आता है। इसके लहंगे पर जरी वर्क किया गया है, जिसमें फूलों और पैसली डिजाइन की सजावट देखने को मिलती है। सेट में वी-नेक वाला मैचिंग चोली ब्लाउज और सॉफ्ट नेट का दुपट्टा भी दिया गया है।

दुपट्टे और लहंगे के बॉर्डर पर गोल्डन धागों से कढ़ाई की गई है। सिल्क फैब्रिक की चमक और घेरदार बनावट इस सेट को खास बनाती है। शादी, रिसेप्शन, संगीत, ब्राइडल सेरेमनी और दूसरे उत्सवों में पहनने के लिए यह शानदार सेट है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन चोकर, मांगटीका और हैवी कंगन पहनें। बालों में बन बनाकर गजरा लगाएं। गोल्डन हील्स और हल्का शिमरी मेकअप आपके ब्राइडल लुक को निखारेंगे।

केयर: इस लहंगे को केवल ड्राई क्लीन कराएं। घर पर न धोएं और कढ़ाई को संभालकर रखें। इसे ठंडी व सूखी जगह पर धूप से दूर रखें और ब्रीदेबल गारमेंट बैग (हवा आने-जाने वाले कपड़े के बैग) में रखें।

शादी और पार्टी के लिए खरीदें शानदार लहंगा शादी का सीजन हो या घर में कोई बड़ा जश्न, लहंगा हर महिला के पहनावे को खास बना देता है। अगर आप भी शादी, रिसेप्शन, सगाई, संगीत या फैमिली फंक्शन के लिए नया सेट खरीदने की तैयारी कर रही हैं, तो अमेजन पर मौजूद इन 7 डिजाइन को जरूर देखें। इनमें हैवी जरी वर्क, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, फ्लोरल कढ़ाई, सीक्वेंस वर्क और सुंदर प्रिंट वाले कई आकर्षक सेट शामिल हैं।

कुछ लहंगे सिल्क फैब्रिक से बने हैं, तो कुछ में नेट और विचित्रा फैब्रिक की बनावट दी गई है। इनके साथ मैचिंग ब्लाउज और दुपट्टा भी मिलता है, जिससे अलग-अलग पीस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी पसंद, बजट और पहनने के मौके को ध्यान में रखकर सही डिजाइन चुनें। अमेजन की सेल में मिलने वाली छूट का फायदा उठाएं और अपनी पसंद का लहंगा खरीदकर खास जश्न की तैयारी पूरी करें।

FAQs शादी में पहनने के लिए कौन सा लहंगा अच्छा रहेगा? हैवी जरी वर्क, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस कढ़ाई वाले लहंगे शादी और रिसेप्शन के लिए अच्छे रहते हैं। पार्टी वियर लहंगा किस फैब्रिक में खरीदना चाहिए? सिल्क, साटन, नेट और विचित्रा फैब्रिक वाले लहंगे अच्छे रहते हैं। अपनी पसंद और आराम के हिसाब से फैब्रिक चुनें। क्या अमेजन पर लहंगा चोली के साथ दुपट्टा भी मिलता है? हां, इस लिस्ट में कई ऐसे सेट हैं जिनमें लहंगे और ब्लाउज के साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्टिंग दुपट्टा भी दिया गया है। सेमी-स्टिच्ड लहंगा खरीदने का क्या फायदा है? सेमी-स्टिच्ड लहंगे की सिलाई अपनी कमर और फिटिंग के हिसाब से कराई जा सकती है। इसमें अपनी पसंद के अनुसार फिटिंग रखवा सकते हैं।

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