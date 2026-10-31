त्योहार की रौनक, आपका स्टाइल! दिवाली के लिए चुनें ये कुर्ता सेट

दिवाली के लिए Amazon पर देखें एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी और मिरर वर्क वाले खूबसूरत कुर्ता सेट। त्योहार के लिए चुनें अपनी पसंद का सुंदर और आरामदायक डिजाइन।

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दिवाली के त्योहार पर हर महिला खूबसूरत और खास दिखना चाहती है। पूजा, परिवार के साथ मिलन, दोस्तों की पार्टी या रिश्तेदारों के घर जाने के लिए सुंदर एथनिक पहनावे की तलाश है, तो Amazon पर कई आकर्षक कुर्ता सेट मिल रहे हैं। इस कलेक्शन में एम्ब्रॉयडरी, फ्लोरल डिजाइन, मिरर वर्क कफ्तान, बांधनी प्रिंट और लखनऊ चिकनकारी वाली कॉटन कुर्ती शामिल हैं। कहीं वी-नेक और राउंड नेक कुर्ते हैं, तो कहीं ए-लाइन कटिंग, स्ट्रेट फिट और ढीली फिटिंग वाले कफ्तान मिलते हैं। विस्कोस रेयॉन, प्योर कॉटन, विचित्रा और सिल्क ब्लेंड जैसे फैब्रिक से बने ये आउटफिट त्योहार के साथ रोजाना पहनने के लिए भी अच्छे हैं। कुछ सेट के साथ मैचिंग ट्राउजर और दुपट्टा मिलता है, जबकि एक डिजाइन में सुंदर बैग भी शामिल है।

दिवाली पर स्टाइलिश दिखने के लिए चुनें 7 खूबसूरत कुर्ता सेट। एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी, बांधनी प्रिंट और मिरर वर्क वाले डिजाइन देखें।

अगर आप दिवाली के लिए नया एथनिक पहनावा खरीदने की सोच रही हैं, तो इन डिजाइनों पर नजर डालें। बारीक कढ़ाई, फ्लोरल मोटिफ्स, सीक्वेंस और मिरर वर्क वाले कुर्ते त्योहार के लिए सुंदर लगते हैं। अपनी पसंद, बजट और पहनने के आराम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन चुनें। इनके साथ झुमके, चूड़ियां और जूती पहनकर पूजा से लेकर शाम की पार्टी तक अपने फेस्टिव लुक को पूरा करें।

एम्ब्रॉयडरी कुर्ता सेट दिवाली पर खूबसूरत और आरामदायक पहनावे के लिए यह एम्ब्रॉयडरी कुर्ता सेट अच्छा रहेगा। इसमें राउंड नेक और घुटनों तक की लंबाई वाला कुर्ता दिया गया है। बारीक कढ़ाई इसकी सुंदरता बढ़ाती है। सॉलिड पैटर्न और प्रिंटेड डिजाइन इसे अलग पहचान देते हैं। मुलायम और हवादार कपड़े से बना यह सेट दिनभर पहनने के लिए आरामदायक रहता है। साथ में मैचिंग ट्राउजर भी मिलता है, जिससे पूरा पहनावा तैयार हो जाता है। रेगुलर फिट वाला यह कुर्ता सेट ऑफिस, रोजाना पहनने, दोस्तों के साथ घूमने और दिवाली जैसे त्योहारों के लिए अच्छा है। इसे मशीन में आसानी से धोया जा सकता है।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस कुर्ता सेट के साथ गोल्डन या छोटे झुमके पहनें। पैरों में जूती या हल्की हील्स अच्छी लगेंगी। हाथों में पतली चूड़ियां और साथ में छोटा हैंडबैग रखें। दिवाली की पूजा के लिए छोटी बिंदी और हल्का मेकअप करें, जबकि शाम की पार्टी के लिए लिपस्टिक और चमकदार ज्वेलरी पहनें।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क कुर्ता सेट दिवाली और दूसरे खास मौकों पर पहनने के लिए यह फ्लोरल कुर्ता सेट सुंदर डिजाइन के साथ आता है। विस्कोस रेयॉन फैब्रिक से बने इस आउटफिट में ए-लाइन कुर्ता दिया गया है। फूलों वाली कढ़ाई के साथ किया गया सीक्वेंस वर्क इसमें हल्की चमक जोड़ता है। राउंड नेक और कैप स्लीव्स इसकी डिजाइन को आकर्षक बनाते हैं।

साथ मिलने वाला फ्लोई पलाजो पहनने में आरामदायक रहता है और चलने-फिरने में आसानी देता है। इस सेट के साथ एक मैचिंग बैग भी मिलता है, जो पूरे पहनावे को पूरा करता है। शादी, दिवाली पार्टी, पारिवारिक समारोह और दूसरे उत्सवों में पहनने के लिए यह सेट अच्छा है।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस फ्लोरल कुर्ता सेट के साथ गोल्डन झुमके या चांदबाली पहनें। पैरों में जूती या हील्स अच्छी लगेंगी। हाथों में पतली चूड़ियां और माथे पर छोटी बिंदी लगाएं। हल्का आईशैडो और मैचिंग लिपस्टिक लगाकर तैयार हों। साथ मिलने वाले बैग को कैरी करके अपना फेस्टिव लुक पूरा करें।

बांधनी प्रिंट मिरर वर्क कफ्तान सेट दिवाली और शादी-पार्टी में कुछ अलग पहनने की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए यह बांधनी प्रिंट कफ्तान सेट खास है। इसके कुर्ते पर रंगीन बांधनी प्रिंट दिया गया है, जो एथनिक लुक देता है। वी-नेक डिजाइन के साथ किया गया मिरर वर्क पहनावे में चमक जोड़ता है।

घुटनों तक की लंबाई वाला यह कफ्तान ढीली फिटिंग के साथ आता है, जिससे लंबे समय तक पहनने पर आराम बना रहता है। इसके साथ मैचिंग ट्राउजर भी दिया गया है, जो पूरे सेट को एक जैसा लुक देता है। शादी, दिवाली पार्टी, पारिवारिक समारोह और दूसरे खास मौकों के लिए यह आउटफिट अच्छा है। इसे मशीन में आसानी से धो सकते हैं।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस कफ्तान सेट के साथ मिरर वर्क वाले झुमके या सिल्वर ज्वेलरी पहनें। पैरों में एथनिक जूती या सैंडल अच्छी लगेंगी। हाथों में रंगीन चूड़ियां और छोटी बिंदी लगाकर तैयार हों। बालों को खुला रखें या हल्के कर्ल बनाएं। शाम की पार्टी के लिए ब्राइट लिपस्टिक के साथ मेकअप पूरा करें।

एम्ब्रॉयडरी वी-नेक कुर्ता सेट दिवाली से लेकर ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए यह एम्ब्रॉयडरी कुर्ता सेट सुंदर और आरामदायक है। इसमें वी-नेक डिजाइन दिया गया है, जो कुर्ते को मॉडर्न लुक देता है। बारीक कढ़ाई इसकी सुंदरता बढ़ाती है, वहीं प्रिंटेड डिजाइन पहनावे को आकर्षक बनाता है।

घुटनों तक की लंबाई वाला यह कुर्ता सॉफ्ट और हवादार कपड़े से बना है, जिससे दिनभर पहनने पर आराम बना रहता है। रेगुलर फिटिंग वाले इस सेट में मैचिंग ट्राउजर भी दिया गया है। त्योहार, ऑफिस, दोस्तों के साथ घूमने और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह सेट अच्छा है। इसे मशीन में धो सकते हैं।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस कुर्ता सेट के साथ छोटे झुमके या स्टड इयररिंग्स पहनें। पैरों में जूती या सैंडल अच्छी लगेंगी। हाथों में पतली चूड़ियां और छोटी घड़ी पहनें। दिवाली के लिए हल्की चमक वाला मेकअप और मैचिंग लिपस्टिक लगाएं। बालों को खुला रखें या हल्के कर्ल बनाएं।

फ्लोरल कुर्ता, ट्राउजर और जैकार्ड दुपट्टा सेट दिवाली और शादी-पार्टी के लिए यह फ्लोरल कुर्ता सेट सुंदर पहनावा है। इसमें प्योर कॉटन का कुर्ता दिया गया है, जबकि मैचिंग ट्राउजर सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से बना है। कुर्ते की सीधी कटिंग और घुटनों तक की लंबाई इसकी बनावट को खास बनाती है। रैगलन स्लीव्स और फ्लोरल डिजाइन इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं।

इसके साथ 2.25 मीटर लंबा जैकार्ड फैब्रिक का ब्रोकेड दुपट्टा भी मिलता है, जो पूरे आउटफिट को खास रूप देता है। कुर्ता, ट्राउजर और दुपट्टे का यह सेट शादी, त्योहार, पारिवारिक समारोह और खास आयोजनों के लिए अच्छा है। इस सेट को हाथ से धोना होगा।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस कुर्ता सेट के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। दुपट्टे को एक कंधे पर खुला रखें, ताकि उसकी सुंदर बनावट साफ नजर आए। पैरों में एथनिक जूती या गोल्डन सैंडल पहनें। बालों में हल्के कर्ल बनाएं और मेकअप में आईलाइनर के साथ मैरून या न्यूड लिपस्टिक लगाएं।

वी-नेक एम्ब्रॉयडरी ए-लाइन कुर्ता सेट दिवाली और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए यह ए-लाइन कुर्ता सेट सुंदर डिजाइन के साथ आता है। विचित्रा फैब्रिक से बने इस कुर्ते में वी-नेक दिया गया है, जो इसे मॉडर्न रूप देता है। इस पर की गई बारीक कढ़ाई पहनावे में सुंदर बनावट जोड़ती है। घुटनों तक की लंबाई और ए-लाइन कटिंग इसकी फिटिंग को खास बनाती है।

इसके साथ मैचिंग पैंट भी मिलती है, जो चलने-फिरने में आराम देती है। सेट में हल्का दुपट्टा भी दिया गया है, जिसे कंधों पर आसानी से कैरी किया जा सकता है। दिवाली, पारिवारिक मिलन, शादी और दूसरे खास आयोजनों के लिए यह कुर्ता सेट अच्छा रहेगा। इसे साफ रखने के लिए ड्राई क्लीन करवाएं।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस ए-लाइन कुर्ता सेट के साथ हल्के गोल्डन झुमके या स्टोन वर्क वाले इयररिंग्स पहनें। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करके रखें या दोनों तरफ खुला छोड़ें। पैरों में सैंडल या एथनिक जूती अच्छी लगेंगी। हाथों में पतली चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। हल्का मेकअप और खुले बाल इस पहनावे के साथ खूब जचेंगे।

लखनऊ चिकनकारी कॉटन कुर्ती दिवाली और रोजाना पहनने के लिए यह लखनऊ चिकनकारी कुर्ती सुंदर डिजाइन के साथ आती है। 100% कॉटन से बनी इस कुर्ती की लंबाई 45 इंच है, जो पिंडली तक रहती है। इसमें राउंड नेक और तीन-चौथाई स्लीव्स दी गई हैं। स्ट्रेट कटिंग और साइड स्लिट्स इसकी फिटिंग को आरामदायक बनाते हैं।

इस पर पेस्ली पैटर्न के साथ उल्टी बखिया, फंदा, घासपट्टी और कीलकंगन जैसी चिकनकारी की गई है। इसकी कढ़ाई हाथों से तैयार की गई असली लखनऊ चिकनकारी है, इसलिए अलग-अलग पीस में कढ़ाई के डिजाइन में हल्का अंतर देखने को मिल सकता है। कैजुअल, एथनिक, फेस्टिव और फॉर्मल मौकों पर पहनने के लिए यह कुर्ती अच्छी है।

इसे कैसे करें स्टाइल? इस चिकनकारी कुर्ती के साथ सफेद या मैचिंग रंग का स्ट्रेट पैंट पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल अच्छी लगेंगी। कानों में छोटे झुमके, हाथों में पतली चूड़ियां और माथे पर छोटी बिंदी लगाएं। दिन के समय हल्का मेकअप और खुले बाल रखें। दिवाली की शाम के लिए चमकदार ज्वेलरी और सुंदर सैंडल के साथ अपना लुक पूरा करें।

दिवाली के लिए चुनें खूबसूरत एथनिक कुर्ता सेट दिवाली के मौके पर नया कुर्ता सेट खरीदने की तैयारी कर रही हैं, तो इन सातों डिजाइनों पर नजर डालें। चिकनकारी से लेकर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क और बांधनी प्रिंट तक, हर डिजाइन की अपनी अलग खूबसूरती है। कॉटन, विस्कोस रेयॉन और सिल्क ब्लेंड जैसे फैब्रिक में मिलने वाले ये आउटफिट त्योहार के साथ रोजाना पहनने के लिए भी अच्छे हैं।

अपनी पसंद, बजट और पहनने के आराम को ध्यान में रखकर कुर्ता सेट चुनें। इनके साथ मैचिंग पैंट, पलाजो, दुपट्टा और सुंदर ज्वेलरी पहनकर दिवाली के हर खास पल के लिए तैयार हों।

FAQs दिवाली पर पहनने के लिए कौन से कुर्ता सेट अच्छे रहेंगे? दिवाली के लिए एम्ब्रॉयडरी, चिकनकारी, फ्लोरल प्रिंट और मिरर वर्क वाले कुर्ता सेट अच्छे रहेंगे। क्या इन कुर्ता सेट के साथ मैचिंग बॉटम भी मिलता है? हां, कई डिजाइन के साथ मैचिंग ट्राउजर या पलाजो दिया गया है। कुछ सेट में दुपट्टा और बैग भी मिलता है। दिवाली पार्टी के लिए किस तरह का कुर्ता सेट चुनें? मिरर वर्क, सीक्वेंस और बारीक कढ़ाई वाले कुर्ता सेट दिवाली पार्टी के लिए सुंदर रहेंगे। क्या ये कुर्ता सेट रोजाना पहनने के लिए भी अच्छे हैं? हां, कॉटन और विस्कोस रेयॉन वाले कुर्ता सेट ऑफिस और रोजाना पहनने के लिए भी अच्छे हैं।

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