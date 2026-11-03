Amazon Diwali Sale: कुर्ता-पायजामा से जैकेट सेट तक, पुरुषों के लिए देखें 7 फेस्टिव वियर डिजाइन

इस दिवाली पुरुषों के लिए कॉटन, सिल्क कुर्ते, कुर्ता-पायजामा और नेहरू जैकेट वाले शानदार डिजाइन देखें। Amazon पर आकर्षक ऑफर्स के साथ अपने लिए पसंदीदा फेस्टिव वियर खरीदें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

दिवाली खुशियों, रोशनी और सजने-संवरने का त्योहार है। इस खास मौके पर घर की सजावट और पूजा की तैयारी के साथ अपने पहनावे पर भी ध्यान दिया जाता है। लक्ष्मी-गणेश की पूजा हो, रिश्तेदारों से मिलने जाना हो या दोस्तों के साथ त्योहार मनाना हो, अच्छी ड्रेस आपके व्यक्तित्व को खास बनाती है। पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा, सिल्क कुर्ते और जैकेट वाले सेट दिवाली के अच्छे पहनावे में शामिल हैं।

दिवाली के लिए देखें पुरुषों के 7 स्टाइलिश कुर्ते और कुर्ता-पायजामा सेट। कॉटन, सिल्क और जैकेट वाले डिजाइन के साथ त्योहार पर पाएं शानदार लुक।

अगर आप भी इस दिवाली अपने लिए नए कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर पुरुषों के लिए फेस्टिव वियर के कई डिजाइन मिल रहे हैं। यहां कॉटन और सिल्क कुर्ते, कुर्ता-पायजामा सेट, जैक्वार्ड नेहरू जैकेट वाले सेट और कढ़ाई वाले कुर्ते शामिल हैं। इनमें फुल स्लीव्स, मैंडरिन कॉलर, बटन वाली नेकलाइन और अलग-अलग फिटिंग के डिजाइन मिलेंगे। अपनी पसंद और आराम को ध्यान में रखकर इनमें से कोई भी ड्रेस चुनें।

तो देर किस बात की, इस दिवाली के लिए Amazon पर मिल रहे इन 7 फेस्टिव वियर डिजाइन को देखें और अपने लिए पसंदीदा आउटफिट खरीदें।

कॉटन सिल्क कुर्ता-पायजामा सेट दिवाली पर अच्छे और आरामदायक कपड़े पहनना चाहते हैं, तो यह कुर्ता-पायजामा सेट पसंद आएगा। इसमें कॉटन सिल्क से बना कुर्ता और 100% कॉटन का पायजामा दिया गया है। कुर्ते में 60% कॉटन और 40% सिल्क का मेल है, जो इसे हल्की चमक और सुंदर बनावट देता है।

इसमें फुल स्लीव्स, मैंडरिन कॉलर और बटन वाली नेकलाइन दी गई है। घुटनों तक लंबाई और रेगुलर फिटिंग इसे स्मार्ट लुक देती है। दिवाली की पूजा, घर में मेहमानों के आने या किसी खास पार्टी के लिए इसे पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ एथनिक जूते पहनें। कलाई पर एक अच्छी घड़ी आपके पहनावे को और निखारेगी।

दो सॉलिड कुर्तों का सेट इस सेट में मिलने वाले दोनों सॉलिड कुर्ते दिवाली के साथ दूसरे खास मौकों पर भी पहन सकते हैं। कॉटन और पॉलिएस्टर ब्लेंड फैब्रिक से बने इन कुर्तों में रेगुलर फिटिंग दी गई है। फुल स्लीव्स, मैंडरिन कॉलर और बटन वाली नेकलाइन इनकी डिजाइन को स्मार्ट बनाती है।

कुर्ते का हल्का घुमावदार निचला हिस्सा और कमर तक की लंबाई इसे सिंपल लुक देती है। दिवाली की पूजा से लेकर रिश्तेदारों से मिलने और छोटी पार्टियों तक, ये कुर्ते हर मौके पर जंचेंगे।

स्टाइलिंग टिप्स: इन्हें सफेद या क्रीम रंग के पायजामे के साथ पहनें। पैरों में मोजड़ी या एथनिक जूते अच्छे लगेंगे। साथ में एक सिंपल घड़ी भी पहन सकते हैं।

सिल्क ब्लेंड कुर्ता-पायजामा सेट दिवाली पर कुछ खास पहनना चाहते हैं, तो यह कुर्ता-पायजामा सेट आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक का कुर्ता-पायजामा और जैक्वार्ड डिजाइन वाली नेहरू जैकेट दी गई है। कुर्ते में फुल स्लीव्स और बंद गले वाला मैंडरिन कॉलर है।

इसकी रेगुलर फिटिंग पहनने में आराम देती है। कुर्ता-पायजामा के साथ मिलने वाली बंडी जैकेट इस सेट को और आकर्षक बनाती है। घर की पूजा, दिवाली पार्टी और रिश्तेदारों के साथ मिलने-जुलने के लिए इसे पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ बंद जूते पहनें। जैकेट के साथ मैचिंग पॉकेट स्क्वायर लगाएं। इससे आपका पहनावा और भी शानदार दिखेगा।

जैक्वार्ड नेहरू जैकेट वाला कुर्ता सेट दिवाली पर स्टाइलिश कपड़े पहनने के लिए यह कुर्ता सेट अच्छा रहेगा। इसमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक का कुर्ता-पायजामा और जैक्वार्ड डिजाइन वाली बंडी जैकेट मिलती है। कुर्ते में फुल स्लीव्स और बंद गले वाला मैंडरिन कॉलर दिया गया है।

इसकी रेगुलर फिटिंग आरामदायक है। कुर्ता-पायजामा के साथ मैचिंग बंडी जैकेट पूरे पहनावे को एक अलग लुक देती है। दिवाली की पूजा, घर की पार्टी और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के लिए इसे चुनें।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ हाथ में एक सिंपल ब्रेसलेट पहनें। जैकेट के सभी बटन बंद रखकर पहनें, इससे आपका पहनावा और निखरेगा।

कॉटन सिल्क कुर्ता-पायजामा सेट दिवाली पर सादगी के साथ स्मार्ट दिखने के लिए यह कुर्ता-पायजामा सेट अच्छा है। इसमें 80% कॉटन और 20% सिल्क से बना कुर्ता दिया गया है, जबकि पायजामा 100% कॉटन का है। कुर्ते में फुल स्लीव्स और मैंडरिन कॉलर दिया गया है।

घुटनों तक लंबाई और रेगुलर फिटिंग इसे आरामदायक बनाती है। बटन वाली नेकलाइन इसकी डिजाइन को खास बनाती है। दिवाली की पूजा, घर में मेहमानों के आने और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने के लिए इसे पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गहरे रंग की नेहरू जैकेट पहनें। जैकेट के रंग से मेल खाते जूते आपके फेस्टिव पहनावे को और अच्छा बनाएंगे।

कॉटन शॉर्ट कुर्ता दिवाली पर कुछ अलग और आरामदायक पहनना चाहते हैं, तो यह कॉटन शॉर्ट कुर्ता अच्छा रहेगा। 100% कॉटन से बने इस कुर्ते में बायो-वॉश किया गया है, जिससे कपड़ा मुलायम लगता है। इसकी रेगुलर फिटिंग पहनने में आराम देती है। इसमें मैंडरिन कॉलर, चार बटन वाली नेकलाइन और छाती पर एक पॉकेट दी गई है।

फुल स्लीव्स को रोल करके भी पहन सकते हैं। इसकी कमर तक लंबाई इसे जींस या पैंट के साथ पहनने के लिए अच्छा बनाती है। दिवाली की पूजा, दोस्तों के साथ बाहर जाने या घर पर त्योहार मनाने के लिए इसे चुनें।

स्टाइलिंग टिप्स: इस शॉर्ट कुर्ते के साथ क्रीम या बेज रंग की चिनोस पहनें। पैरों में लोफर्स और हाथ में घड़ी आपके पहनावे को स्मार्ट लुक देंगे।

सिल्क एम्ब्रॉयडरी कुर्ता दिवाली पर कुछ खास पहनना चाहते हैं, तो यह सिल्क कुर्ता पसंद आएगा। इसमें कॉलर, बटन वाली पट्टी और स्लीव्स के किनारों पर सुंदर धागों की कढ़ाई की गई है। पूरे कुर्ते पर छोटे-छोटे डिजाइन भी बने हैं, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसमें बंद गले वाला मैंडरिन कॉलर, फुल स्लीव्स और साइड स्लिट्स दी गई हैं। घुटनों तक लंबाई और सीधी बनावट इसे अच्छा लुक देती है। मुलायम सिल्क फैब्रिक से बना यह कुर्ता दिवाली की पूजा, घर की पार्टी और शादी जैसे खास मौकों पर पहनने के लिए अच्छा है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस कुर्ते के साथ सफेद चूड़ीदार पायजामा पहनें। पैरों में कढ़ाई वाले जूते और हाथ में एक क्लासिक घड़ी आपके फेस्टिव लुक को खास बनाएगी।

दिवाली के लिए आज ही चुनें अपना पसंदीदा आउटफिट दिवाली पर नए कपड़े पहनकर त्योहार की खुशियों को और बढ़ाएं। अगर आप भी इस बार पुराने कपड़ों से हटकर कुछ नया पहनना चाहते हैं, तो Amazon पर पुरुषों के लिए दिए गए इन फेस्टिव वियर डिजाइन पर जरूर नजर डालें। यहां कॉटन कुर्ते, सिल्क कुर्ते, कुर्ता-पायजामा सेट और नेहरू जैकेट वाले कई डिजाइन मिल रहे हैं। अपनी पसंद, पहनने के आराम और बजट को ध्यान में रखकर इनमें से कोई भी ड्रेस चुनें।

इन कपड़ों को केवल दिवाली ही नहीं, बल्कि शादी, पूजा और दूसरे खास मौकों पर भी पहन सकते हैं। Amazon की दिवाली सेल में मिल रहे आकर्षक ऑफर्स का फायदा उठाएं और त्योहार से पहले अपनी पसंद की ड्रेस खरीदें। इस बार दिवाली पर अपने पहनावे में नया रंग जोड़ें और पूरे आत्मविश्वास के साथ त्योहार मनाएं।

FAQs दिवाली पर पुरुषों के लिए कौन से कपड़े अच्छे रहेंगे? दिवाली पर पुरुष कॉटन कुर्ता, सिल्क कुर्ता, कुर्ता-पायजामा सेट और नेहरू जैकेट वाले कपड़े पहन सकते हैं। क्या कुर्ता-पायजामा दिवाली की पूजा के लिए सही रहेगा? हां, कुर्ता-पायजामा दिवाली की पूजा और घर में होने वाले त्योहार के कार्यक्रमों के लिए अच्छा पहनावा है। दिवाली के लिए किस फैब्रिक का कुर्ता खरीदना चाहिए? कॉटन और सिल्क फैब्रिक के कुर्ते अच्छे रहते हैं। कॉटन हल्का और आरामदायक होता है, जबकि सिल्क कुर्ता खास मौकों पर शानदार दिखता है। कुर्ते के साथ किस तरह के जूते पहनने चाहिए? कुर्ते के साथ एथनिक जूते, लोफर्स और बंद जूते अच्छे लगते हैं। इनसे आपका फेस्टिव पहनावा पूरा दिखता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।