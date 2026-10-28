दिवाली सेल में लहंगों पर बंपर छूट! देखें 8 खूबसूरत डिजाइन, जो जीत लेंगे आपका दिल

दिवाली और शादी के लिए देखें 8 खूबसूरत लहंगा डिजाइन। Amazon सेल में चुनें अपना पसंदीदा लहंगा चोली सेट।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

दिवाली पर सजने-संवरने के लिए सुंदर लहंगा आपके त्योहार की रौनक बढ़ा सकता है। Amazon की दिवाली सेल में जरी, सीक्विन, मीनाकारी और फूलों की कढ़ाई वाले कई डिजाइन मिल रहे हैं।

दिवाली के लिए देखें गोल्डन कढ़ाई, सीक्विन वर्क, फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और मीनाकारी वाले 8 खूबसूरत लहंगा डिजाइन। पसंद के रंग और स्टाइल के साथ त्योहार के लिए अपनी खास तैयारी करें।

पूजा, दिवाली पार्टी या शादी के लिए अपनी पसंद का लहंगा चुनने से पहले इन 8 डिजाइन पर नजर डालें।

गोल्डन कढ़ाई वाला रस्ट ऑरेंज लहंगा दिवाली पार्टी, सगाई या शादी के लिए रस्ट ऑरेंज रंग का यह लहंगा आकर्षक रहेगा। सिल्क-ब्लेंड फैब्रिक से बने इस सेट में हल्की चमक और घेरदार डिजाइन का मेल मिलता है।

ब्लाउज और लहंगे के निचले हिस्से पर फूलों की कढ़ाई की गई है, जिसमें गोल्डन जरी, धागे और सीक्विन वर्क शामिल हैं। गोल नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ मैचिंग दुपट्टा मिलता है, जिसके बॉर्डर पर गोल्डन डिटेलिंग दी गई है। सेट में कढ़ाई वाला ब्लाउज, लहंगा और दुपट्टा शामिल हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन चोकर, लंबे झुमके और मैचिंग चूड़ियां पहनें। मेकअप में ब्राउन स्मोकी आईज, हल्का ब्लश और रस्ट या न्यूड लिपस्टिक चुनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल बनाएं या जूड़े के साथ मांगटीका लगाएं। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें, ताकि गोल्डन बॉर्डर साफ नजर आए। गोल्डन हील्स के साथ पहनावा पूरा करें।

देखभाल: इस लहंगे को ड्राई क्लीन करवाएं।

ऑफ व्हाइट और पिंक दुपट्टे वाला लहंगा हल्के रंगों का मेल पसंद करने वाली महिलाओं के लिए ऑफ व्हाइट और पिंक का यह लहंगा अच्छा रहेगा। नेट फैब्रिक पर फूलों की कढ़ाई के साथ गोल्डन धागों और सीक्विन का काम किया गया है।

ब्लाउज और लहंगे की बारीक कारीगरी इसे आकर्षक बनाती है। इसके साथ मिलने वाला पिंक दुपट्टा कंट्रास्ट रंग का सुंदर मेल बनाता है। दुपट्टे पर कढ़ाई और स्कैलप बॉर्डर दिया गया है। इस तीन पीस सेट में छोटी आस्तीन वाला ब्लाउज, घेरदार लहंगा और कढ़ाई वाला दुपट्टा शामिल है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ पर्ल ज्वेलरी, हल्का चोकर और पतली चूड़ियां पहनें। गुलाबी ब्लश, शिमरी आईशैडो और पिंक लिपस्टिक मेकअप को सुंदर बनाएंगे। बालों में सॉफ्ट कर्ल रखें या साइड बन बनाएं। पिंक दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें, ताकि उसका स्कैलप बॉर्डर दिखाई दे। सिल्वर या न्यूड हील्स के साथ आपका पहनावा पूरा लगेगा।

देखभाल: लहंगे को साफ और अच्छी स्थिति में रखने के लिए ड्राई क्लीन करवाएं। अलमारी में रखने से पहले इसे पूरी तरह सूखा लें।

जरी और सीक्विन वर्क वाला क्रश सिल्क लहंगा चमकदार कढ़ाई पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह क्रश सिल्क लहंगा अच्छा रहेगा। लहंगे, ब्लाउज और दुपट्टे तीनों पर जरी और सीक्विन वर्क किया गया है। पेस्ली यानी बूंद जैसे डिजाइन इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं।

लहंगे में सैंटून की इनर लाइनिंग के साथ कैन-कैन की परतें दी गई हैं, जिससे इसका घेरा भरा हुआ दिखाई देता है। सेमी-स्टिच्ड लहंगे की लंबाई 43 इंच और घेरा 3.50 मीटर है। बिना सिले ब्लाउज की सिलाई 44 इंच तक की नाप के हिसाब से करवा सकती हैं। सेट में 2.25 मीटर लंबा दुपट्टा भी शामिल है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस डिजाइन के साथ गोल्डन चोकर, लंबे झुमके और कंगन पहनें। वी-नेक ब्लाउज के साथ हल्का नेकलेस भी अच्छा लगेगा। गोल्डन आईशैडो, काजल और लाल या न्यूड लिपस्टिक चुनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल बनाएं या जूड़े के साथ मांगटीका लगाएं। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें, ताकि जरी वर्क उभरकर दिखे। गोल्डन हील्स या सजावटी जूती के साथ तैयारियां पूरी करें।

देखभाल: इसे ड्राई क्लीन करवाएं और मुलायम कपड़े के कवर में रखें, ताकि सीक्विन और कढ़ाई सुरक्षित रहें।

फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा फूलों की कढ़ाई वाला यह लहंगा दिवाली पूजा, पारिवारिक मिलन और शादी के लिए सुंदर रहेगा। विचित्र फैब्रिक से बने इस सेट में मुलायम बनावट के साथ हल्की चमक मिलती है। फूलों की बारीक कढ़ाई इसकी खूबसूरती बढ़ाती है।

यह सेमी-स्टिच्ड सेट है, इसलिए लहंगे की सिलाई अपनी नाप के हिसाब से करवा सकती हैं। सेट में लहंगे के साथ बिना सिला चोली फैब्रिक और मैचिंग दुपट्टा भी मिलता है। गोल नेकलाइन वाली चोली और घेरदार लहंगे का मेल आकर्षक लगता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन या कुंदन के झुमके, मैचिंग चूड़ियां और छोटी बिंदी लगाएं। बालों में सॉफ्ट कर्ल बनाएं या जूड़ा तैयार करें। पैरों में कढ़ाई वाली जूती या हल्की हील्स पहनें। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करके रखें, जिससे लहंगे की कारीगरी साफ नजर आए और त्योहार के दौरान इसे संभालना भी आसान रहे।

देखभाल: इस लहंगे को हल्के हाथों से धोएं और तेज रगड़ने से बचें।

सीक्विन कढ़ाई वाला सिल्क लहंगा दिवाली पार्टी और शादी के लिए यह सीक्विन कढ़ाई वाला सिल्क लहंगा सुंदर रहेगा। लहंगे और चोली पर की गई चमकदार कढ़ाई इसे आकर्षक बनाती है। पैनल वाले डिजाइन के साथ घेरदार लहंगा पहनावे को भरा हुआ रूप देता है।

इसमें सिल्क फैब्रिक का लहंगा और चोली है, जबकि नेट के दुपट्टे पर सीक्विन वर्क और लेस बॉर्डर मिलता है। सेट में सेमी-स्टिच्ड लहंगा, बिना सिला ब्लाउज और मैचिंग दुपट्टा शामिल हैं। लहंगे में कैनवास पट्टी भी दी गई है। चोली और लहंगे की सिलाई अपनी नाप के अनुसार करवा सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ कुंदन या गोल्डन झुमके, चोकर नेकलेस और मैचिंग चूड़ियां पहनें। शिमरी आईशैडो, विंग्ड आईलाइनर और न्यूड या गुलाबी लिपस्टिक चुनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल रखें या जूड़ा बनाएं। नेट के दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें, ताकि कढ़ाई और लेस बॉर्डर साफ नजर आए। गोल्डन हील्स या सैंडल के साथ पहनावा पूरा करें।

देखभाल: इस सिल्क सेट को ड्राई क्लीन करवाएं, ताकि कपड़े की चमक और कढ़ाई की फिनिश बनी रहे।

जरी वर्क वाला कांजीवरम लहंगा फूलों के डिजाइन और जरी बुनाई वाला यह कांजीवरम लहंगा दिवाली पूजा और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छा रहेगा। लहंगे के साथ मिलने वाली चोली भी कांजीवरम फैब्रिक की है। चोली बिना सिली आती है, इसलिए अपनी नाप और पसंद के अनुसार इसकी सिलाई करवा सकती हैं।

सेट में जॉर्जेट का दुपट्टा शामिल है, जिसके किनारों पर लेस बॉर्डर दिया गया है। लहंगा पहले से सिला हुआ है और इसमें कैनवास के साथ माइक्रो कॉटन की इनर लाइनिंग है। इसकी लंबाई 41 इंच और घेरा 3.70 मीटर है। कमर पर डोरी और जिप दी गई है तथा इसकी नाप 42 इंच तक है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, जरी वाले कंगन और छोटा मांगटीका पहनें। गले में हल्का नेकलेस या चोकर अच्छा लगेगा। बालों में गजरे वाला जूड़ा बनाएं या सॉफ्ट कर्ल रखें। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें, ताकि लेस बॉर्डर और जरी बुनाई साफ दिखाई दे। गोल्डन या मैरून जूती के साथ आपका पहनावा पूरा लगेगा।

देखभाल: जरी वाले इस लहंगे को हल्के हाथों से धोएं और कपड़े को निचोड़ने से बचें।

मीनाकारी और फॉइल प्रिंट वाला लहंगा कुछ अलग रंग और डिजाइन पसंद करने वाली महिलाओं के लिए मीनाकारी वर्क और फॉइल प्रिंट वाला यह लहंगा अच्छा रहेगा। टसर सिल्क फैब्रिक से बने इस सेट में लहंगे, ब्लाउज और दुपट्टे पर अलग-अलग डिजाइन दिए गए हैं। लहंगे पर मीनाकारी के साथ फॉइल प्रिंट है, जबकि ब्लाउज पर प्रिंट और फॉइल वर्क मिलता है।

दुपट्टे पर प्रिंट के साथ दोनों किनारों पर लटकन दी गई हैं। यह सेमी-स्टिच्ड सेट है। लहंगे में कैनवास और कैन-कैन की परतें हैं, जिससे इसका घेरा अच्छा दिखाई देता है। लहंगे की लंबाई 42 इंच और घेरा 3.80 मीटर है। इसमें माइक्रो कॉटन की इनर लाइनिंग भी दी गई है। कमर पर डोरी और जिप है तथा इसकी नाप 42 इंच तक है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और मांगटीका पहनें। गोल्डन आईशैडो, हल्की चमक वाला बेस और अपनी पसंद की लिपस्टिक चुनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल बनाएं या गजरे वाला जूड़ा तैयार करें। दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करें, ताकि प्रिंट और लटकन साफ नजर आएं। गोल्डन जूती या हील्स के साथ दिवाली पार्टी के लिए तैयार हो जाएं।

देखभाल: फॉइल प्रिंट को सुरक्षित रखने के लिए इसे धोते समय तेज रगड़ने से बचें।

साउथ इंडियन हाफ साड़ी स्टाइल लहंगा साउथ इंडियन पहनावे को पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह हाफ साड़ी स्टाइल लहंगा सुंदर रहेगा। इसमें लिची सिल्क का लहंगा, टफेटा फैब्रिक की ब्लाउज और रंगोली सिल्क का दुपट्टा दिया गया है। ब्लाउज फैब्रिक पर कढ़ाई और सीक्विन वर्क है, जबकि दुपट्टे पर भी बारीक कढ़ाई की गई है।

यह सेट बिना सिला आता है, इसलिए अपनी पसंद के डिजाइन और नाप के अनुसार ब्लाउज तैयार करवा सकती हैं। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ हाफ साड़ी स्टाइल में दुपट्टा पहनने से पूरे पहनावे में सुंदर मेल नजर आता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्ड टेंपल ज्वेलरी, लंबे झुमके और चूड़ियां पहनें। माथे पर छोटा मांगटीका और बालों में गजरे वाला जूड़ा बनाएं। दुपट्टे को एक कंधे से कमर तक पिन करें, ताकि कढ़ाई साफ नजर आए और कपड़ा भी संभला रहे। गोल्डन सैंडल और हल्के शिमरी मेकअप के साथ अपना पहनावा पूरा करें।

देखभाल: इस सेट को ड्राई क्लीन करवाएं, ताकि सिल्क फैब्रिक और कढ़ाई की फिनिश अच्छी बनी रहे।

दिवाली के लिए चुनें अपनी पसंद का लहंगा Amazon की दिवाली सेल में इन 8 लहंगा डिजाइन के साथ अपने त्योहार के पहनावे को नया रूप दें। फूलों की कढ़ाई से लेकर जरी, सीक्विन और मीनाकारी वर्क तक, हर डिजाइन की अपनी अलग खूबसूरती है।

खरीदारी से पहले फैब्रिक, सिलाई, नाप और सेट में मिलने वाली चीजों की जानकारी जरूर देख लें। अपनी पसंद और बजट के हिसाब से लहंगा चुनें और दिवाली की पूजा, पार्टी या पारिवारिक मिलन के लिए तैयार हो जाएं।

FAQs दिवाली के लिए किस तरह का लहंगा खरीदना अच्छा रहेगा? दिवाली के लिए जरी, सीक्विन, फ्लोरल कढ़ाई और मीनाकारी वर्क वाले लहंगे अच्छे रहेंगे। क्या इन लहंगों को शादी में भी पहन सकते हैं? हां, इन डिजाइन को दिवाली पार्टी, सगाई, शादी और परिवार के खास समारोहों में पहन सकती हैं। लहंगा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फैब्रिक, फिटिंग, डिजाइन, दुपट्टे और ब्लाउज की सिलाई से जुड़ी जानकारी जरूर देखें। क्या सेमी-स्टिच्ड लहंगे की फिटिंग अपने हिसाब से करवा सकते हैं? हां, सेमी-स्टिच्ड लहंगे की सिलाई अपनी नाप के अनुसार करवा सकती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।