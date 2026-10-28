Amazon Festive Sale: दिवाली पर दिखें स्टाइलिश, खूबसूरत सूट सेट पर पाएं शानदार डील!

Amazon दिवाली सेल में एम्ब्रॉयडरी सूट, प्रिंटेड पलाजो और स्टाइलिश कुर्ती सेट पर पाएं आकर्षक डील। त्योहार के लिए अपनी पसंद की ड्रेस चुनें और बजट में रहकर खरीदारी का लाभ उठाएं।

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दिवाली पर घर सजाने से लेकर अपने लिए नए कपड़े खरीदने तक, Amazon की दिवाली सेल में कई तरह के प्रोडक्ट पर आकर्षक डील मिल रही हैं। घर की सजावट, फैशन, ब्यूटी और गिफ्ट से जुड़ी चीजों के साथ त्योहार की तैयारियों को खास बनाएं।

दिवाली के लिए देखें अनारकली सूट, कढ़ाई वाले सिल्क सेट, फ्लोरल प्रिंटेड सूट और स्टाइलिश टॉप-पलाजो के 10 खूबसूरत डिजाइन। आकर्षक डील के साथ अपनी पसंद की ड्रेस चुनें।

दिवाली से पहले खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो इस सेल में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट की जानकारी लें। परिवार और दोस्तों के लिए गिफ्ट के साथ अपने लिए भी पसंदीदा चीजें खरीदें। अपनी जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर त्योहार की खरीदारी को आसान बनाएं।

अनारकली सूट सेट में पाएं खूबसूरत फेस्टिव लुक त्योहारों पर सुंदर और आरामदायक ड्रेस पहनना चाहती हैं, तो यह अनारकली सूट सेट अच्छा रहेगा। विस्कोस और पॉलिएस्टर से बने इस सेट में लंबी अनारकली कुर्ती, स्ट्रेट फिट पायजामा और प्रिंटेड ऑर्गेंजा दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती के गले पर कढ़ाई की गई है, जबकि तीन चौथाई बाजू और साइड में बनी जेब इसकी खासियत हैं।

दुपट्टे के किनारों पर स्कैलप डिजाइन के साथ जरी और डोरी का काम है। मुलायम कपड़े में हल्की चमक भी दिखाई देती है। पायजामे की कमर पर इलास्टिक दिया गया है, जिससे इसे पहनना आरामदायक रहता है।

इसे क्यों चुनें?: इस तीन पीस सेट में कुर्ती, पायजामा और दुपट्टा एक साथ मिलते हैं। लंबी अनारकली कटिंग, कढ़ाई वाला गला और सजावटी किनारों वाला दुपट्टा पूरे पहनावे को खास बनाते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: झुमके, चूड़ियां और एथनिक हील्स इस ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे। बालों में हल्के कर्ल बनाएं या सुंदर बन बनाएं। पूजा और परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए यह पहनावा अच्छा रहेगा।

कढ़ाई वाला विचित्रा सूट सेट दिवाली और दूसरे खास मौकों के लिए यह विचित्रा सूट सेट सुंदर रहेगा। इसमें वी-नेक वाली घुटनों तक लंबी ए-लाइन कुर्ती दी गई है, जिस पर कढ़ाई का काम किया गया है। सादे डिजाइन के साथ कढ़ाई का मेल इसे आकर्षक बनाता है। सेट में मैचिंग पैंट और हल्का दुपट्टा भी शामिल है।

पैंट की फिटिंग चलने-फिरने में आराम देती है, जबकि दुपट्टा पूरे पहनावे में सुंदरता जोड़ता है। पूजा, त्योहारों और छोटे पारिवारिक समारोहों के लिए यह अच्छा रहेगा।

इसे क्यों चुनें?: कुर्ती, पैंट और दुपट्टे का मेल पूरा पहनावा तैयार रखता है। ए-लाइन कटिंग और कढ़ाई वाला काम इसे खास बनाते हैं। त्योहार के अलावा पारिवारिक मिलन के दौरान भी इसे पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स: छोटे झुमके, पतली चूड़ियां और हील वाली सैंडल पहनें। खुले बाल या हल्का बन इस ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। काजल, हल्की लिपस्टिक और छोटी बिंदी से सजावट पूरी करें। कपड़े की देखभाल के लिए ड्राई क्लीनिंग के निर्देश देखें।

एम्ब्रॉयडरी वाला विचित्रा सिल्क सूट सेट दिवाली पर सिल्क का पहनावा पसंद है, तो यह विचित्रा सिल्क सूट सेट देख सकती हैं। इसमें पूरी बाजू वाली कुर्ती, मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। तीनों हिस्से विचित्रा सिल्क कपड़े से बने हैं।

कुर्ती पर एम्ब्रॉयडरी की गई है और दुपट्टे पर भी कढ़ाई का काम है। वी-नेक और पिंडली तक लंबी कुर्ती इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। पूजा, त्योहार और पारिवारिक समारोहों के लिए यह सेट अच्छा रहेगा।

इसे क्यों चुनें?: एक जैसे कपड़े से बने तीनों हिस्से पूरे पहनावे में मेल बनाए रखते हैं। सिल्क की चमक और कढ़ाई इसे खास मौकों के लिए सुंदर बनाते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: सुनहरे झुमके, चूड़ियां और एथनिक हील्स पहनें। बालों को खुला रखें या बन बनाएं। हल्का मेकअप और छोटी बिंदी अच्छी लगेगी। कपड़े की चमक और कढ़ाई बनाए रखने के लिए इसे हाथ से धोएं।

फ्लोरल प्रिंट वाला एम्ब्रॉयडरी सूट सेट फूलों वाले डिजाइन पसंद हैं, तो यह फ्लोरल सूट सेट दिवाली के लिए अच्छा रहेगा। विस्कोस और पॉलिएस्टर से बने इस सेट में गोल गले वाली कुर्ती, स्ट्रेट फिट पायजामा और ऑर्गेंजा दुपट्टा दिया गया है। कुर्ती के गले और सामने की ओर कढ़ाई की गई है, जो फूलों वाले प्रिंट को और सुंदर बनाती है।

तीन चौथाई बाजू और पिंडली तक लंबी कटिंग इसे अच्छा रूप देती है। मुलायम कपड़े में हल्की चमक है। पायजामे में जेब और कमर पर इलास्टिक दिया गया है। दुपट्टे की कढ़ाई पूरे सेट को आकर्षक बनाती है।

इसे क्यों चुनें?: कुर्ती, पायजामा और दुपट्टे का पूरा सेट मिलता है। फ्लोरल प्रिंट और कढ़ाई इसे त्योहारों के लिए खास बनाते हैं। मुलायम कपड़ा और इलास्टिक वाली कमर पहनने में आराम देते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: बड़े झुमके, चूड़ियां और एथनिक हील्स पहनें। बालों को खुला रखें या बन बनाएं। हल्का मेकअप और पसंदीदा लिपस्टिक के साथ पूजा या पारिवारिक समारोह के लिए तैयार हों।

पिंक कुर्ती और प्रिंटेड पलाजो को-ऑर्ड सेट दिवाली पर कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो पिंक कुर्ती और प्रिंटेड पलाजो का यह सेट पसंद आएगा। सिल्क ब्लेंड कपड़े से बने इस सेट में शर्ट कॉलर वाली घुटनों तक लंबी कुर्ती और क्रीम रंग का चौड़े घेरे वाला पलाजो है। कुर्ती के सामने बटन लगे हैं और पूरी बाजू के किनारों पर क्रीम रंग की क्रोशिया लेस दी गई है।

नीचे लगी लटकन वाली लेस इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। पलाजो पर नारंगी, हरे और लाल फूलों वाला प्रिंट है, जो पिंक कुर्ती के साथ अच्छा मेल बनाता है। कॉलेज, ऑफिस, शॉपिंग और दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए भी यह सेट अच्छा रहेगा।

इसे क्यों चुनें?: पिंक और क्रीम रंग का मेल इसे आकर्षक बनाता है। कुर्ती की क्रोशिया लेस और पलाजो का फूलों वाला प्रिंट इसे अलग पहचान देते हैं। इसमें M से 3XL तक के साइज दिए गए हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: छोटे झुमके, कंगन और आरामदायक सैंडल पहनें। खुले बाल या पोनीटेल इस सेट के साथ अच्छी लगेगी। हल्की लिपस्टिक और छोटा हैंडबैग पहनावे को पूरा करेंगे। धुलाई के लिए कपड़े पर दिए गए निर्देशों का ध्यान रखें।

फ्लोरल कुर्ती और ब्रोकेड दुपट्टे वाला सूट सेट दिवाली और शादी-ब्याह के लिए यह फ्लोरल सूट सेट अच्छा रहेगा। इसमें प्योर कॉटन की कुर्ती, सिल्क ब्लेंड का पैंट और 2.25 मीटर लंबा जकार्ड दुपट्टा दिया गया है। घुटनों तक लंबी कुर्ती पर फूलों वाला प्रिंट है।

सीधी कटिंग वाली कुर्ती और मैचिंग पैंट का मेल सुंदर दिखता है। सिल्क ब्लेंड पैंट में हल्की चमक है, जबकि ब्रोकेड डिजाइन वाला दुपट्टा पूरे पहनावे को खास बनाता है। त्योहारों और परिवार के समारोहों के लिए यह सेट अच्छा रहेगा।

इसे क्यों चुनें?: कॉटन की कुर्ती, सिल्क ब्लेंड पैंट और जकार्ड दुपट्टे का मेल इसे खास बनाता है। फ्लोरल प्रिंट और दुपट्टे की बुनाई त्योहारों के लिए सुंदर पहनावा तैयार करते हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: सुनहरे झुमके, चूड़ियां और एथनिक सैंडल पहनें। बालों में हल्के कर्ल बनाकर खुला रखें या बन बनाएं। छोटी बिंदी और हल्का मेकअप अच्छा लगेगा। कपड़े की देखभाल के लिए धुलाई संबंधी निर्देश जरूर पढ़ें।

रोमन सिल्क टॉप और पलाजो को-ऑर्ड सेट दिवाली की खरीदारी, ऑफिस या दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए यह रोमन सिल्क को-ऑर्ड सेट अच्छा रहेगा। इसमें मैंडरिन नेक वाला घुटनों तक लंबा टॉप और मैचिंग पलाजो दिया गया है।

रफल डिजाइन इसे अलग रूप देता है, जबकि सादा पैटर्न इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। दोनों कपड़ों का एक जैसा रंग पूरे सेट में मेल बनाए रखता है। रोजाना पहनने, शॉपिंग और छुट्टियों के दौरान भी यह सेट अच्छा रहेगा।

इसे क्यों चुनें?: टॉप और पलाजो एक साथ मिलने से मैचिंग की परेशानी नहीं रहती। रोमन सिल्क का कपड़ा और रफल डिजाइन इसे खास बनाते हैं। इसका इंडो-वेस्टर्न रूप रोजाना के पहनावे से लेकर शाम की आउटिंग तक अच्छा रहेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: छोटे झुमके, पतली चेन और फ्लैट सैंडल पहनें। ऑफिस के लिए छोटा हैंडबैग और आरामदायक फुटवियर चुनें। शाम को बाहर जाते समय हील्स, आकर्षक इयररिंग्स और स्लिंग बैग के साथ तैयार हों।

मैंडरिन कॉलर टॉप और पलाजो सेट दिवाली की खरीदारी से लेकर ऑफिस और दोस्तों के साथ घूमने तक, यह टॉप-पलाजो सेट कई मौकों पर अच्छा रहेगा। इसमें मैंडरिन कॉलर वाला घुटनों तक लंबा टॉप और मैचिंग पलाजो दिया गया है। सादा रंग और रफल डिजाइन इसे स्टाइलिश बनाते हैं।

को-ऑर्ड सेट होने के कारण दोनों कपड़े एक-दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। रोजाना पहनने, शॉपिंग, यात्रा और छुट्टियों के लिए भी यह अच्छा है।

इसे क्यों चुनें?: कम मेहनत में तैयार पहनावा पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह सेट अच्छा है। मैंडरिन कॉलर और रफल डिजाइन इसे खास बनाते हैं। सादा रंग होने के कारण इसके साथ अलग-अलग रंगों की ज्वेलरी और बैग अच्छे लगेंगे।

स्टाइलिंग टिप्स: दिन में फ्लैट सैंडल, छोटे इयररिंग्स और स्लिंग बैग के साथ पहनें। ऑफिस के लिए हल्की ज्वेलरी चुनें। शाम की आउटिंग में हील्स, आकर्षक इयररिंग्स और छोटा हैंडबैग आपके पहनावे को निखारेंगे।

प्रिंटेड शर्ट कॉलर टॉप और पलाजो सेट दिवाली की खरीदारी और रोजाना के पहनावे के लिए यह प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट अच्छा रहेगा। विस्कोस रेयॉन से बने इस सेट में शर्ट कॉलर वाला मिडी लेंथ टॉप और मैचिंग पलाजो दिया गया है। टॉप का प्रिंट इसे आकर्षक बनाता है, जबकि रफल डिजाइन नया रूप देता है।

इसका इंडो-वेस्टर्न स्टाइल ऑफिस, शॉपिंग, घूमने-फिरने और छुट्टियों के दौरान अच्छा लगेगा। टॉप और पलाजो का मेल तैयार पहनावा देता है।

इसे क्यों चुनें?: प्रिंटेड डिजाइन और शर्ट कॉलर का मेल इस सेट को खास बनाता है। मिडी लेंथ टॉप के साथ पलाजो अच्छा लगता है। रोजाना के पहनावे में आराम और स्टाइल दोनों चाहने वाली महिलाओं के लिए यह अच्छा रहेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: घड़ी, पतली चेन और बैले फ्लैट्स के साथ इसे पहनें। खुले बाल और हल्की लिपस्टिक आपके पहनावे को सादा और सुंदर रूप देंगे।

बोट नेक स्ट्रेट कुर्ती और दुपट्टा सेट दिवाली और पारिवारिक समारोहों के लिए यह स्ट्रेट कुर्ती सेट अच्छा रहेगा। इसमें पॉली क्रेप की कुर्ती और पैंट के साथ जॉर्जेट का दुपट्टा दिया गया है। पिंडली तक लंबी कुर्ती का बोट नेक डिजाइन इसे सुंदर रूप देता है। सीधी कटिंग के कारण इसका डिजाइन सादा और स्टाइलिश दिखता है।

कुर्ती और पैंट एक ही कपड़े से बने हैं, जबकि जॉर्जेट का दुपट्टा पूरे पहनावे में अलग रंगत जोड़ता है। इसमें S से XXL तक के साइज दिए गए हैं और चेस्ट का नाप 36 से 44 इंच तक है।

इसे क्यों चुनें?: कुर्ती, पैंट और दुपट्टे का मेल पूरा पहनावा तैयार रखता है। बोट नेक और सीधी कटिंग इसे सादा लेकिन आकर्षक बनाते हैं। जॉर्जेट का दुपट्टा सेट की खूबसूरती बढ़ाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: मोतियों वाली ज्वेलरी, कंगन और खुले पंजे वाली सैंडल पहनें। बालों में हल्की वेव्स बनाएं और काजल व लिपस्टिक से मेकअप पूरा करें। यह पहनावा त्योहार और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छा रहेगा।

Amazon दिवाली सेल में शानदार डील पर खरीदें स्टाइलिश ड्रेस दिवाली के लिए नए कपड़े खरीदने की योजना है, तो Amazon की दिवाली सेल में एम्ब्रॉयडरी सूट, फ्लोरल प्रिंटेड सेट और स्टाइलिश को-ऑर्ड ड्रेस के डिजाइन देखें। आकर्षक डील के साथ अपनी पसंद के कपड़े खरीदें और त्योहार की पूजा से लेकर परिवार के साथ मिलने-जुलने तक के लिए तैयारी करें। बजट का ध्यान रखते हुए अपने वार्डरोब में नए रंग और डिजाइन शामिल करें।

चाहे पूजा का मौका हो, परिवार के साथ मिलना हो या दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान, अपनी पसंद के हिसाब से ड्रेस चुनें। सेल में मिल रही डील की जानकारी लेकर खरीदारी करें और दिवाली की तैयारियों में नए कपड़ों के साथ रंग भरें।

FAQs Amazon दिवाली सेल में महिलाओं के लिए किस तरह के सूट सेट मिल रहे हैं? इस सेल में एम्ब्रॉयडरी अनारकली सूट, प्रिंटेड कुर्ती-पलाजो सेट, सिल्क सूट और स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट जैसे कई डिजाइन मिल रहे हैं। दिवाली पर पहनने के लिए कौन सा सूट सेट अच्छा रहेगा? पूजा और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए एम्ब्रॉयडरी वाला अनारकली सूट या सिल्क सेट अच्छा रहेगा। हल्के और आरामदायक कपड़े पसंद करने वाली महिलाएं कॉटन सेट भी देख सकती हैं। क्या इन सूट सेट को दिवाली के अलावा दूसरे मौकों पर भी पहन सकते हैं? हां, इनमें से कई डिजाइन शादी, पारिवारिक समारोह, पूजा और दोस्तों के साथ मिलने-जुलने के लिए भी अच्छे रहेंगे। Amazon दिवाली सेल में सूट सेट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? खरीदने से पहले कपड़े की जानकारी, सही साइज, रंग, डिजाइन और सेट में शामिल चीजों की जांच करें। साथ ही अपनी पसंद और बजट के अनुसार ही सूट सेट चुनें।

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