Amazon पर महिलाओं के लिए 7 स्टाइलिश अनारकली सूट, हर मौके के लिए खास डिजाइन

Amazon पर फ्लोर लेंथ, कॉटन, फ्लोरल प्रिंट और अज्रख डिजाइन वाले खूबसूरत अनारकली सूट देखें। खास मौकों से लेकर रोजाना पहनने तक के लिए अपनी पसंद का एथनिक सेट चुनें।

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अनारकली सूट महिलाओं के एथनिक वियर का पसंदीदा हिस्सा हैं। इनका घेरदार पैटर्न और अलग-अलग प्रिंट पहनावे को सुंदर बनाते हैं। शादी, सगाई, पूजा, ऑफिस या पारिवारिक समारोह के लिए इनके कई डिजाइन मिल जाते हैं।

कॉटन, फ्लोरल प्रिंट, अज्रख और जरी वर्क वाले 7 अनारकली सूट के डिजाइन देखें। रोजाना पहनने से लेकर शादी और त्योहारों के लिए चुनें अपनी पसंद का सूट।

कहीं गोल्डन जरी और सीक्वेंस वर्क वाले लंबे गाउन हैं, तो कहीं कॉटन के फ्लोरल प्रिंट, अज्रख और जिगजैग पैटर्न वाली कुर्तियां। कुछ सेट में कुर्ते के साथ पैंट और दुपट्टा भी मिलता है, जबकि कुछ केवल कुर्ती के रूप में आते हैं।

अगर आप भी अपने लिए नया एथनिक पहनावा तलाश रही हैं, तो Amazon पर मौजूद इन डिजाइनों को देख सकती हैं।

फ्लोरल प्रिंट कॉटन अनारकली सेट कॉटन के अनारकली सूट रोजाना पहनने के साथ छोटे समारोहों के लिए भी अच्छे रहते हैं। फ्लोरल प्रिंट वाला यह सेट अपने घेरदार पैटर्न और हल्के फैब्रिक के लिए पसंद आएगा। इसमें 100% कॉटन दिया गया है, जो मुलायम और हवादार रहता है। इसकी एंकल लेंथ और फैला हुआ घेरा पहनने पर सुंदर दिखता है। थ्री-फोर्थ स्लीव्स और फ्लोरल प्रिंट इसकी सादगी को बनाए रखते हैं।

यह थ्री-पीस सेट है, जिसमें अनारकली कुर्ती के साथ मैचिंग बॉटम और दुपट्टा भी मिलता है। इसे ऑफिस, रोजाना पहनने, पूजा, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं। इसकी धुलाई मशीन में की जा सकती है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके या स्टड इयररिंग्स पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल अच्छी लगेगी। बालों को खुला रखें या हल्की चोटी बनाएं। पूजा और पारिवारिक कार्यक्रमों में छोटी बिंदी और चूड़ियां पहनकर तैयार हो सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इस सेट में कॉटन फैब्रिक, फ्लोरल प्रिंट और घेरदार कुर्ती के साथ मैचिंग बॉटम व दुपट्टा भी मिलता है। तीनों कपड़ों का मेल तैयार पहनावा देता है। रोजाना से लेकर छोटे समारोहों तक के लिए यह अच्छा सेट है।

पिंक फ्लोर लेंथ अनारकली सूट खास समारोहों के लिए लंबा घेरा और कढ़ाई वाला यह पिंक अनारकली गाउन अच्छा लगेगा। इसमें ए-लाइन पैटर्न के साथ 3.5 मीटर का घेरा दिया गया है। गाउन की लंबाई 54 इंच है। यह S, M, L, XL, 2XL और 3XL साइज में मिलता है। बस्ट के नाप 36 से 46 इंच तक दिए गए हैं। इसकी नेकलाइन और नीचे के हिस्से पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। पूरे गाउन पर 3mm सीक्वेंस और गोल्डन जरी वर्क है। फुल स्लीव्स और राउंड नेक डिजाइन इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं।

इसके साथ पर्पल कलर का मैचिंग दुपट्टा भी मिलता है। इस पर गोल्डन डिजाइन और सीक्वेंस वर्क किया गया है। दुपट्टे की लंबाई 2.3 मीटर है। यह पूरी तरह सिला हुआ सेट है, जिसमें एक अनारकली गाउन और एक दुपट्टा शामिल है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस गाउन के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और हील्स पहनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल या बन बनाएं। मेकअप में पिंक लिपस्टिक और हल्का गोल्डन आई मेकअप रखें। सगाई, सालगिरह और शाम की पार्टी के लिए यह पहनावा अच्छा रहेगा।

इसे क्यों चुनें? पिंक गाउन और पर्पल दुपट्टे की जोड़ी इसे अलग पहचान देती है। दोनों पर जरी और सीक्वेंस वर्क किया गया है। लंबा घेरा, फुल स्लीव्स और कढ़ाई वाला डिजाइन इसे शादी, सगाई और दूसरी पार्टियों के लिए अच्छा बनाते हैं।

फ्लोरल प्रिंट वाली कॉटन अनारकली कुर्ती रोजाना पहनने के लिए हल्की कुर्ती पसंद है, तो कॉटन की यह फ्लोरल प्रिंट वाली अनारकली अच्छी लगेगी। इसमें सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक दिया गया है, जो हल्का और पहनने में आरामदायक रहता है। एंकल लेंथ डिजाइन और चारों ओर बना फ्लोरल प्रिंट इसे सुंदर रूप देता है। राउंड नेकलाइन और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसकी बनावट को पूरा करती हैं। इसका घेरदार पैटर्न पहनने पर अच्छा फ्लेयर देता है।

इस कुर्ती को रोजाना पहनने के साथ पूजा, छोटी पार्टी और त्योहारों पर भी पहन सकती हैं। इसे हाथ से या मशीन में धोया जा सकता है। इसमें कलरफास्ट फैब्रिक दिया गया है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके, ऑक्सिडाइज्ड इयररिंग्स या सिंपल स्टड्स पहनें। पैरों में फ्लैट सैंडल या जूती अच्छी लगेगी। रोजाना के लिए लेगिंग या स्ट्रेट पैंट के साथ पहनें। पूजा के समय छोटी बिंदी और चूड़ियां भी पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक, फ्लोरल प्रिंट और एंकल लेंथ इसकी खास बातें हैं। घेरदार कट और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे रोजाना पहनने के लिए अच्छा बनाते हैं। हल्के गहनों के साथ इसे अलग-अलग मौकों पर पहन सकती हैं।

वी नेक कॉटन अनारकली सूट कॉटन का यह अनारकली सूट रोजाना पहनने से लेकर ऑफिस और पारिवारिक कार्यक्रमों तक के लिए अच्छा है। इसमें प्योर कॉटन फैब्रिक दिया गया है, जो मुलायम और हवादार रहता है। इसकी एंकल लेंथ, वी नेक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स डिजाइन इसे सुंदर रूप देते हैं। कुर्ती के योक पर एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो इसके डिजाइन को खास बनाती है। अनारकली कट के साथ इसका घेरा पहनावे में अच्छा फ्लेयर जोड़ता है।

इस सेट में अनारकली कुर्ता, पैंट और मैचिंग दुपट्टा शामिल है। इसे ऑफिस, कॉलेज, दोस्तों के साथ बाहर जाने और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं। देखभाल के लिए इसे ठंडे पानी में अलग से हाथ से धोएं और छांव में सुखाएं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ छोटे झुमके, सिल्वर स्टड्स या हल्की चांदबाली पहनें। पैरों में जूती या फ्लैट सैंडल अच्छी लगेगी। बालों में खुली वेव्स या लो पोनीटेल बनाएं। ऑफिस के लिए हल्का मेकअप रखें और पारिवारिक कार्यक्रमों में बिंदी व चूड़ियां पहनें।

इसे क्यों चुनें? इस सेट में प्योर कॉटन फैब्रिक के साथ कुर्ता, पैंट और दुपट्टा तीनों मिलते हैं। वी नेक और एम्ब्रॉयडरी वाला योक इसकी बनावट को सुंदर बनाते हैं। रोजाना पहनने और छोटे-बड़े समारोहों के लिए यह अच्छा सेट है।

प्रिंटेड विस्कोस अनारकली कुर्ता सेट प्रिंटेड डिजाइन और मैचिंग दुपट्टे वाला यह अनारकली कुर्ता सेट रोजाना पहनने से लेकर खास मौकों तक के लिए अच्छा है। इसमें 100% विस्कोस फैब्रिक बताया गया है, जबकि प्रोडक्ट डिटेल्स में रेयॉन मटेरियल का भी जिक्र है। इसकी घुटनों तक की लंबाई और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे आरामदायक पहनावा बनाती हैं। राउंड नेक और स्ट्रेट अनारकली डिजाइन इसकी खासियत हैं।

इस सेट में कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का दुपट्टा दिया गया है। यह S, M, L, XL और XXL साइज में मिलता है। इसे ऑफिस, कैजुअल आउटिंग, पार्टी, शादी और त्योहारों पर पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके या छोटी चांदबाली पहनें। पैरों में जूती या सैंडल अच्छी लगेगी। बालों में सॉफ्ट कर्ल बनाएं और मेकअप में न्यूड लिपस्टिक लगाएं। पारिवारिक कार्यक्रमों में चूड़ियां और छोटी बिंदी भी पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? प्रिंटेड कुर्ते के साथ पैंट और चंदेरी कॉटन का दुपट्टा मिलने से पूरा सेट तैयार हो जाता है। घुटनों तक की लंबाई और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे रोजाना के साथ पार्टी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी अच्छा बनाती हैं।

अज्रख प्रिंट और मिरर वर्क अनारकली सूट अज्रख प्रिंट और मिरर वर्क का मेल इस अनारकली सूट को खास बनाता है। यह कॉटन ब्लेंड फैब्रिक वाला थ्री-पीस सेट है, जिसमें कुर्ते के साथ प्रिंटेड पैंट और दुपट्टा मिलता है। कुर्ते पर डार्क ब्लू रंग का अज्रख प्रिंट दिया गया है। इसकी राउंड नेकलाइन पर मोतियों और शीशों की कढ़ाई की गई है। योक के नीचे चुन्नट वाला घेरदार डिजाइन दिया गया है। थ्री-फोर्थ स्लीव्स के किनारों और कुर्ते के घेरे पर लेस बॉर्डर भी है। इसकी लंबाई काफ तक है।

कुर्ता और पैंट कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से बने हैं। पैंट में इलास्टिक वाली कमर दी गई है, जिससे इसे पहनना आसान रहता है। यह M, L, XL और 2XL साइज में उपलब्ध है। इसे दिवाली, करवा चौथ, पूजा, ऑफिस, कॉलेज और पारिवारिक कार्यक्रमों में पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सूट के साथ सिल्वर झुमके या मिरर वर्क वाली इयररिंग्स पहनें। पैरों में जूती या एथनिक सैंडल अच्छी लगेगी। बालों में लो बन बनाएं और छोटी बिंदी लगाएं। त्योहार या शादी के कार्यक्रम के लिए हाथों में चूड़ियां भी पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? अज्रख प्रिंट, नेकलाइन पर शीशों की कढ़ाई और लेस बॉर्डर इसे खास बनाते हैं। इसके साथ पैंट और दुपट्टा भी मिलता है। हल्का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक इसे लंबे समय तक पहनने के लिए आरामदायक बनाता है।

जिगजैग प्रिंट रेयॉन अनारकली कुर्ती जिगजैग प्रिंट और बैंड कॉलर नेकलाइन वाली यह अनारकली कुर्ती सिंपल एथनिक पहनावे के लिए अच्छी है। इसमें विस्कोस रेयॉन फैब्रिक दिया गया है, जो मुलायम और हल्का रहता है। इसकी काफ लेंथ और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे सुंदर रूप देती हैं। कुर्ती में बैंड कॉलर नेकलाइन दी गई है, जो इसके डिजाइन को अलग बनाती है। अनारकली कट के साथ इसका घेरा पहनने पर अच्छा फ्लेयर देता है।

यह कुर्ती M साइज में उपलब्ध है और पैकेज में केवल कुर्ती ही शामिल है। इसे ऑफिस, कॉलेज, कैजुअल आउटिंग और रोजाना पहनने के लिए चुन सकती हैं। ऑर्डर करने से पहले अपने नाप के अनुसार साइज चार्ट जरूर देख लें।

स्टाइलिंग टिप्स: इस कुर्ती के साथ सफेद या ब्लू स्ट्रेट पैंट पहनें। छोटे सिल्वर झुमके या स्टड इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। पैरों में फ्लैट सैंडल या जूती पहनें। बालों में खुली वेव्स या पोनीटेल बनाकर अपना पहनावा पूरा करें।

इसे क्यों चुनें? जिगजैग प्रिंट, बैंड कॉलर और घेरदार कट इस कुर्ती को अलग बनाते हैं। विस्कोस रेयॉन फैब्रिक और थ्री-फोर्थ स्लीव्स इसे रोजाना पहनने के लिए अच्छा बनाते हैं। अगर आप अपने कलेक्शन में प्रिंटेड कुर्ती शामिल करना चाहती हैं, तो इसे देख सकती हैं।

अपनी पसंद का अनारकली सूट चुनें अगर आप रोजाना पहनने से लेकर शादी और त्योहारों तक के लिए अनारकली सूट तलाश रही हैं, तो Amazon पर दिए गए इन डिजाइनों को जरूर देखें। जरी और सीक्वेंस वर्क वाले फ्लोर लेंथ गाउन से लेकर हल्के कॉटन सेट और प्रिंटेड कुर्तियों तक यहां कई तरह के डिजाइन मिलेंगे।

कुछ सेट में कुर्ते के साथ पैंट और दुपट्टा भी है, जबकि कुछ केवल कुर्ती के रूप में मिलते हैं। अपनी पसंद, जरूरत और बजट के हिसाब से मनपसंद डिजाइन चुनें और अपने एथनिक कलेक्शन को नया रूप दें।

FAQs अनारकली सूट किन मौकों पर पहन सकते हैं? अनारकली सूट को रोजाना पहनने, ऑफिस, कॉलेज, पूजा, शादी, सगाई और फैमिली फंक्शन में पहन सकते हैं। डिजाइन के हिसाब से अपना पसंदीदा सूट चुनें। क्या अनारकली सूट के साथ दुपट्टा और पैंट भी मिलती है? हां, कुछ अनारकली सूट थ्री-पीस सेट में आते हैं, जिनमें कुर्ती, पैंट और दुपट्टा शामिल हैं। हालांकि, कुछ प्रोडक्ट में केवल कुर्ती मिलती है। रोजाना पहनने के लिए कौन सा अनारकली सूट अच्छा रहेगा? रोजाना पहनने के लिए कॉटन और रेयॉन फैब्रिक वाले हल्के अनारकली सूट अच्छे रहते हैं। फ्लोरल और प्रिंटेड डिजाइन भी अच्छे लगते हैं। अनारकली सूट के साथ कौन से फुटवियर अच्छे लगते हैं? अनारकली सूट के साथ जूती, फ्लैट सैंडल और हील्स अच्छी लगती हैं। हैवी वर्क वाले सूट के साथ एम्बेलिश्ड फुटवियर और कॉटन सूट के साथ सिंपल सैंडल पहनें।

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