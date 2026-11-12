शाही अंदाज में जीतें सबका दिल! अमेजन पर छूट में खरीदें खूबसूरत अनारकली सूट

अमेजन पर कॉटन, विस्कोस और सिल्क फैब्रिक में देखें खूबसूरत अनारकली कुर्ता सेट के लेटेस्ट डिजाइन। फ्लोरल, पैस्ले, सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले सेट शानदार छूट पर खरीदें।

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अनारकली सूट महिलाओं के एथनिक वॉर्डरोब का अहम हिस्सा हैं। इनका घेरदार डिजाइन, आकर्षक प्रिंट और बारीक कढ़ाई पहनावे को ग्रेसफुल बनाते हैं। आजकल अनारकली कुर्ता सेट में कई तरह के रंग, फैब्रिक और पैटर्न पसंद किए जा रहे हैं। कॉटन, प्योर कॉटन, विस्कोस और सिल्क ब्लेंड फैब्रिक में आने वाले ये सेट आरामदायक पहनावे के साथ स्टाइलिश अंदाज भी देते हैं।

कॉटन, विस्कोस और सिल्क फैब्रिक में देखें प्रिंटेड, फ्लोरल और एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले अनारकली कुर्ता सेट।

इनमें फ्लोरल, पैस्ले, सीक्वेंस, हैंडवर्क और एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइन शामिल हैं। कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टे का कॉम्बिनेशन इन्हें पूरा एथनिक आउटफिट बनाता है। राउंड नेक, वी नेक, 3/4 स्लीव्स और अलग-अलग लंबाई वाले डिजाइन में आप अपनी पसंद के अनुसार चुनाव कर सकती हैं। इन्हें ऑफिस, पूजा, त्योहार, शादी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहना जा सकता है।

अमेजन पर इन दिनों ऐसे कई अनारकली सेट डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जिनमें से आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से नया डिजाइन चुन सकती हैं।

मैरून प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट मैरून रंग का यह प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट एथनिक पहनावे में आकर्षक रंग जोड़ता है। इसमें स्ट्रेट अनारकली कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और चंदेरी कॉटन का दुपट्टा दिया गया है।

100% विस्कोस से बना घुटनों तक लंबा कुर्ता राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स के साथ आता है। इसका प्रिंटेड पैटर्न इसे अलग पहचान देता है। ऑफिस, पार्टी, शादी और त्योहारों में यह सेट पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन झुमके, मैचिंग चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। पैरों में जूती या हील्स चुन सकती हैं। बालों का बन बनाकर और मैरून लिपस्टिक लगाकर अपना लुक पूरा करें।

व्हाइट पैस्ले प्रिंट अनारकली कुर्ता सेट सफेद रंग का यह पैस्ले प्रिंट अनारकली कुर्ता सेट सादगी के साथ एथनिक स्टाइल देता है। कॉटन फैब्रिक से बने इस कुर्ते में वी नेक और हाफ स्लीव्स दी गई हैं। इसकी काफ लेंथ और घेरदार बनावट पहनावे को सुंदर बनाती है।

सेट में कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी मिलता है। इसका पैस्ले प्रिंट त्योहार, पूजा, पारिवारिक समारोह और दूसरे जश्न के लिए अच्छा रहेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सफेद सेट के साथ सिल्वर या ऑक्सिडाइज्ड इयररिंग्स पहन सकती हैं। रंगीन चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनावे में रंग भरेंगी। पैरों में सैंडल पहनें। बालों को खुला रखकर पिंक लिपस्टिक लगाएं।

कॉटन प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट कॉटन फैब्रिक से बना यह प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट रोजाना पहनने के साथ खास मौकों के लिए भी बढ़िया रहेगा। इसमें कुर्ते, पैंट और दुपट्टे तीनों पर प्रिंटेड डिजाइन दिया गया है। इसका क्वर्की प्रिंट इसे अलग पहचान देता है।

अनारकली पैटर्न, फ्लेयर्ड हेमलाइन, राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स इसकी बनावट को आकर्षक बनाते हैं। काफ लेंथ वाले कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा मिलता है। शादी, बर्थडे पार्टी, त्योहार और पारिवारिक समारोहों में इसे पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ छोटे स्टड, ऑक्सिडाइज्ड जूलरी या रंगीन चूड़ियां अच्छी लगेंगी। पैरों में आरामदायक सैंडल पहनें। स्लीक पोनीटेल बनाएं और छोटी बिंदी के साथ सॉफ्ट मेकअप करें।

ग्रे एम्ब्रॉयडरी सिल्क अनारकली कुर्ता सेट ग्रे रंग का यह सिल्क अनारकली कुर्ता सेट एथनिक पहनावे में एलिगेंट टच देता है। इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला कुर्ता, मैचिंग पैंट और दुपट्टा दिया गया है। सिल्क फैब्रिक से बने कुर्ते में क्रेप की इनर लेयर है।

इसका राउंड नेक, 3/4 स्लीव्स और घुटनों तक की लंबाई डिजाइन को आकर्षक बनाते हैं। टेलर्ड फिट पैंट के साथ यह सेट शादी, रिसेप्शन, त्योहार, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ पर्ल इयररिंग्स और हाथों में ब्रेसलेट पहनें। पैरों में सिल्वर हील्स चुनें। बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बनाएं और न्यूड मेकअप के साथ अपना स्टाइल पूरा करें।

लेमन येलो एम्ब्रॉयडरी अनारकली सेट लेमन येलो रंग का यह अनारकली कुर्ता सेट अपने डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन से अलग नजर आता है। इसमें सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से बना एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क वाला कुर्ता दिया गया है। इसकी इनर लेयर क्रेप फैब्रिक की है। वी नेक, 3/4 स्लीव्स और घेरदार पैटर्न इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं।

इसके साथ टेलर्ड फिट पैंट और लेस व एम्ब्रॉयडरी वाला टर्क्वॉइज ब्लू दुपट्टा मिलता है। पीले और नीले रंग का मेल इसे शादी, रिसेप्शन, त्योहार और पार्टी के लिए बढ़िया बनाता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ कुंदन इयररिंग्स और गोल्डन चूड़ियां पहन सकती हैं। पैरों में हील्स चुनें। बालों को खुला रखकर हल्का गोल्डन आई मेकअप करें। पीच लिपस्टिक के साथ आपका पहनावा पूरा होगा।

प्योर कॉटन फ्लोरल प्रिंट अनारकली सेट प्योर कॉटन फैब्रिक से बना यह फ्लोरल प्रिंट अनारकली सेट आरामदायक और सुंदर एथनिक पहनावे के लिए अच्छा है। इसमें 50 इंच लंबाई वाला कुर्ता दिया गया है, जिस पर फ्लोरल प्रिंट के साथ योक और स्लीव्स पर गोटा लेस वर्क मिलता है।

राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स इसकी बनावट को आकर्षक बनाते हैं। सेट में मैचिंग प्रिंटेड पैंट और 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा भी शामिल है। दुपट्टे पर भी गोटा लेस का काम किया गया है। इसे त्योहार, पूजा, बर्थडे पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इसके साथ गोल्डन इयररिंग्स और गोटा वर्क वाली चूड़ियां पहनें। पैरों में गोल्डन सैंडल चुन सकती हैं। बालों में हल्की कर्लिंग करें और न्यूड मेकअप के साथ अपना एथनिक स्टाइल पूरा करें।

कॉटन एम्ब्रॉयडरी अनारकली कुर्ता सेट कॉटन फैब्रिक से बना यह अनारकली कुर्ता सेट आरामदायक पहनावे के साथ आकर्षक डिजाइन पेश करता है। इसमें कॉटन कुर्ते और पैंट के साथ मुलमुल फैब्रिक का दुपट्टा दिया गया है।

कुर्ते पर हैंडवर्क और एम्ब्रॉयडरी की गई है, जबकि दुपट्टे पर प्रिंटेड डिजाइन मिलता है। इसकी वी नेकलाइन और एंकल लेंथ इसे अलग पहचान देती हैं। शादी, पूजा, पारिवारिक समारोह और त्योहारों में इसे पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सेट के साथ सिल्वर झुमके या छोटे स्टड पहनें। हाथों में चांदी की चूड़ियां और पैरों में एथनिक सैंडल चुनें। बालों को खुला रखें और माथे पर छोटी बिंदी लगाएं। सॉफ्ट मेकअप के साथ आपका पहनावा पूरा होगा।

शानदार छूट पर खरीदें अनारकली सेट अगर आप अपने एथनिक वॉर्डरोब में नए डिजाइन शामिल करना चाहती हैं, तो अनारकली कुर्ता सेट एक बढ़िया पसंद हैं। अमेजन पर इन दिनों प्रिंटेड, फ्लोरल, पैस्ले, सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले कई डिजाइन डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इनमें प्योर कॉटन, विस्कोस, रेयॉन और सिल्क ब्लेंड फैब्रिक के सेट शामिल हैं।

कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टे वाले ये आउटफिट त्योहार, शादी, पार्टी और पारिवारिक समारोहों में पहनने के लिए शानदार हैं। अपनी पसंद के रंग, डिजाइन और बजट के हिसाब से इनमें से कोई सेट चुनें और हर जश्न में अपने एथनिक पहनावे से सबका ध्यान खींचें।

FAQs अनारकली सूट किन मौकों पर पहन सकती हूं? अनारकली सूट ऑफिस, पूजा, त्योहार, शादी, रिसेप्शन और पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं। क्या अनारकली सूट के साथ दुपट्टा भी मिलता है? हां, इन सेट में कुर्ते और पैंट के साथ मैचिंग या प्रिंटेड दुपट्टा भी दिया गया है। अनारकली सूट के साथ किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी? इसके साथ झुमके, चांदबाली, चूड़ियां या हल्की नेकलेस पहनकर एथनिक पहनावा पूरा कर सकती हूं। क्या कॉटन अनारकली सूट गर्मियों के लिए सही रहेंगे? हां, कॉटन और प्योर कॉटन फैब्रिक वाले सेट गर्म मौसम में आरामदायक पहनावे के लिए अच्छे रहेंगे।

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