फैशन और एलिगेंस की मिसाल: ड्रेप साड़ी में अल्लू स्नेहा रेड्डी का रॉयल लुक

संक्षेप: साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी अपने क्लासी फैशन सेंस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उनका एक रॉयल पर्पल साड़ी लुक सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं।

Fri, 7 Nov 2025 12:11 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी अपनी सादगी भरी रॉयल पर्सनैलिटी और बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। जब भी वो किसी इवेंट या फोटोशूट में नजर आती हैं तो उनका एलिगेंट स्टाइल चर्चा का विषय बन जाता है। हाल ही में उन्होंने एक खूबसूरत वाइन-पर्पल ड्रेप्ड साड़ी लुक में सभी का दिल जीत लिया। उनका यह ट्रेडिशनल लेकिन ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह पूरा लुक सादगी और रॉयल्टी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। स्नेहा ने दिखाया कि पारंपरिक परिधान को मॉडर्न अंदाज में बखूबी कैरी किया जा सकता है। उनका यह लुक शादी, फेस्टिव या किसी खास अवसर के लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन है। यहां देखें उनके लुक की डिटेल्स-

आउटफिट डिटेल्स:

स्नेहा रेड्डी ने वाइन पर्पल शेड की कस्टम ड्रेप्ड साड़ी पहनी है। साड़ी के ब्लाउज पर की गई गोल्डन थ्रेडवर्क और जरी एम्ब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। इसमें ट्रेडिशनल मंदिर आर्ट से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है जो इस आउटफिट को एक रिच और क्लासिक लुक देता है।

ज्वेलरी और स्टाइलिंग:

इस खूबसूरत साड़ी के साथ स्नेहा ने कुंदन ज्वेलरी कैरी की है। गोल्डन कुंदन चोकर नेकलेस और मैचिंग ईयररिंग्स ने उनके लुक में ट्रेडिशनल चार्म जोड़ दिया है। उन्होंने अपने हाथों में ब्रेसलेट, स्टेटमेंट रिंग्स और एक क्लासिक सिल्वर वॉच पहनकर इस लुक में मॉडर्न टच दिया।

मेकअप और हेयरस्टाइल:

स्नेहा ने मिनिमल मेकअप को चुना जिसमें सटल बेस, न्यूड लिप शेड और सॉफ्ट ब्राउन आईशैडो का इस्तेमाल किया गया है। बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला छोड़कर उन्होंने अपने पूरे लुक को नेचुरल और एलिगेंट फिनिश दिया।

स्टाइलिंग टिप: आप भी स्नेहा के स्टाइलिंग सीक्रेट्स को फॉलो कर अपने लिए स्टाइलिश लुक रीक्रिएट कर सकती हैं। उनका यह रॉयल आउटफिट, कुंदन ज्वेलरी और सटल मेकअप मिलकर उन्हें एक क्लासिक और टाइमलेस ब्यूटी के रूप में पेश करता है।

