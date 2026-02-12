Summer Fashion Goals: आलिया भट्ट के व्हाइट सूट लुक से लें स्टाइलिंग आइडियाज
गर्मियों के मौसम में हल्के और एलिगेंट आउटफिट्स सबसे बेहतर रहते हैं। आलिया भट्ट का यह व्हाइट सूट लुक सादगी, कम्फर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो हर उम्र की महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है।
गर्मियों में फैशन की सबसे बड़ी चुनौती होती है- स्टाइल के साथ कम्फर्ट बनाए रखना। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का यह व्हाइट सूट लुक एक परफेक्ट समर फैशन इंस्पिरेशन बनकर सामने आता है। सफेद रंग ना सिर्फ ठंडक का एहसास देता है, बल्कि यह हर स्किन टोन पर बेहद एलिगेंट भी लगता है।
आलिया भट्ट के इस लुक की सबसे खास बात है इसका सिंपल लेकिन रॉयल अपील। उन्होंने व्हाइट कलर का खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड सूट पहना है, जिसमें हल्की कढ़ाई और सॉफ्ट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। यह सूट गर्मियों के मौसम में ना सिर्फ स्टाइलिश लगता है, बल्कि पूरे दिन पहनने में भी आरामदायक रहता है।
आलिया भट्ट की स्टाइलिंग डिटेल्स
- सूट का फैब्रिक और डिजाइन: इस व्हाइट सूट में लाइटवेट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो स्किन को सांस लेने का मौका देता है- गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट। वहीं, कुर्ते पर की गई सटल एम्ब्रॉयडरी इसे ओवरड्रेस्ड बनाए बिना क्लासी टच देती है।
- फर्शी सलवार: आलिया की ये वाइड लेग प्लाजो स्टाइल बॉटम भी शानदार है, इसे फर्शी सलवार कहा जाता है। यह लुक को मॉडर्न के साथ ट्रेडिशनल फील दे रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आलिया लेटेस्ट समर फैशन ट्रेंड्स सेट कर रही हैं।
- दुपट्टा स्टाइलिंग: आलिया ने सूट के साथ सॉफ्ट और फ्लोई व्हाइट दुपट्टा कैरी किया है, जिसे उन्होंने शोल्डर पर हल्के से ड्रेप किया हुआ है। यह स्टाइल गर्मियों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इससे लुक हैवी नहीं लगता।
- ज्वेलरी और एक्सेसरीज: इस लुक में आलिया ने पर्ल झुमके/चैंडेलियर ईयररिंग्स पहने हैं, जो व्हाइट आउटफिट के साथ बेहद एलिगेंट लगते हैं। उन्होंने कोई नेकलेस नहीं पहना, जिससे लुक क्लीन और फ्रेश बना रहता है। हाथ में मिनिमल रिंग्स और बिना किसी हैवी कंगन के उन्होंने सादगी को प्राथमिकता दी है।
- मेकअप और हेयरस्टाइल: आलिया का मेकअप पूरी तरह नेचुरल और ग्लोइंग है। न्यूड लिप्स, सॉफ्ट ब्लश और हल्का आई मेकअप उनके फेस को फ्रेश लुक देता है। हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने स्लीक लो पोनीटेल बनाई है, जो गर्मियों में पसीने और चिपचिपाहट से बचाने में भी मदद करती है।
कब और कैसे करें इस लुक को कैरी?
डे टाइम फंक्शन, समर फैमिली गैदरिंग, ऑफिस एथनिक डे या फिर पूजा और फेस्टिव मौकों के लिए ये आउटफिट एकदम बेस्ट है।
फैशन टिप: अगर आप भी गर्मियों में कुछ एलिगेंट, कूल और टाइमलेस पहनना चाहती हैं, तो आलिया भट्ट का यह व्हाइट सूट लुक आपके वॉर्डरोब के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है।
