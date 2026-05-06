आलिया भट्ट का येलो को-ऑर्ड सेट बना समर का सबसे हॉट ट्रेंड, लाखों में कीमत
Alia Bhatt का लेटेस्ट येलो आउटफिट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जानिए उनके इस स्टाइलिश लुक, ग्लैम मेकअप और लाखों रुपये के इस को-ऑर्ड सेट की पूरी डिटेल।
बॉलीवुड एक्ट्रेस Alia Bhatt अपने शानदार फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं और हर बार अपने नए लुक से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं। चाहे रेड कार्पेट हो या कैजुअल अपीयरेंस, उनका हर आउटफिट ट्रेंड सेट करता है। हाल ही में उनका एक लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह बटर येलो कलर के खूबसूरत को-ऑर्ड सेट में नजर आ रही हैं। इस आउटफिट में उन्होंने एलिगेंस और ग्लैमर का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है। खास बात यह है कि उनका यह लुक ना सिर्फ स्टाइलिश है, बल्कि समर सीजन के लिए भी एक शानदार फैशन इंस्पिरेशन देता है। उनके इस लुक की कीमत और डिटेल्स जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
आउटफिट डिटेल्स-
आलिया ने बटर येलो कलर का खूबसूरत को-ऑर्ड सेट पहना है। इस आउटफिट में एक स्ट्रैपलेस कॉर्सेट टॉप है जिस पर क्रिस्टल और बीड्स का बारीक काम किया गया है। हर डिटेल को बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है जिससे पूरा लुक शिमरी और रॉयल नजर आया। उन्होंने इस टॉप को मैचिंग मिड-लेंथ स्कर्ट के साथ पेयर किया, जिससे उनका मोनोक्रोम लुक और भी स्टाइलिश लग रहा है। यह आउटफिट सिंपल होते हुए भी काफी रिच और एलिगेंट दिखाई दे रहा है।
आउटफिट की कीमत जानकर चौंक जाएंगे
अगर आप भी आलिया के इस लुक को पसंद कर रहे हैं, तो इसकी कीमत जानकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। यह खूबसूरत आउटफिट Chorus ब्रांड का है। स्कर्ट की कीमत लगभग ₹2,98,800 है और कॉर्सेट टॉप की कीमत करीब ₹1,70,800 है। यानि पूरे लुक की कुल कीमत करीब ₹4,69,600 है।
एक्सेसरीज ने बढ़ाई खूबसूरती
Alia Bhatt ने अपने लुक को मिनिमल लेकिन क्लासी एक्सेसरीज के साथ पूरा किया। हार्ट-शेप्ड डायमंड इयररिंग्स और स्टाइलिश पर्ल क्लच- इन एक्सेसरीज ने उनके पूरे लुक में एक सॉफ्ट और एलिगेंट टच जोड़ा।
मेकअप और हेयरस्टाइल भी है खास
आलिया का मेकअप लुक भी काफी ग्लोइंग और फ्रेश है जो समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है- शिमरी आईशैडो, मस्कारा से सजी पलके, ब्लश्ड चीक्स और हाईलाइटर और ग्लॉसी न्यूड लिप्स। हेयरस्टाइल की बात करें, तो उन्होंने बालों को मिडिल पार्टिंग के साथ ओपन रखा, जो उनके पूरे लुक को नेचुरल और सॉफ्ट फिनिश दे रहा है।
समर फैशन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन
अगर आप समर सीजन में कुछ एलिगेंट और यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो Alia Bhatt का यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकता है। हल्के रंग, शिमरी डिटेलिंग और मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ आप भी ऐसा स्टाइल आसानी से क्रिएट कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।