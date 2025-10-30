आलिया भट्ट ने शेयर किया क्विक मेकअप का वीडियो, बीच लुक किया रीक्रिएट

संक्षेप: alia bhatt routine no makeup video shares on instagram: आलिया भट्ट ने रूटीन वाला अपना नो मेकअप लुक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। जिसे देखकर आप आलिया का फेमस बीच लुक रीक्रिएट कर सकती हैं। देख लें आलिया का क्विक मेकअप रूटीन।

आलिया भट्ट ने फैंस के लिए शानदार तोहफा दिया है। अपने बीच लुक को रीक्रिएट करते उनका क्विक मेकअप लुक वीडियो फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नही है। दरअसल, आलिया ने इंस्टाग्राम पर अपना मेकअप वीडियो पोस्ट किया है। जिसका कैप्शन भले ही आईज, लिप्स एंड हेयर फ्लिप्स हो। लेकिन लोगों का ध्यान उनके हेयर फ्लिप्स से ज्यादा मेकअप करने के स्टाइल पर अटक गया है। क्विक नो मेकअप लुक जो आलिया का नेचुरली ब्यूटीफुल दिखाता है। काफी काम का है। वैसे आलिया अक्सर बीच वेकेशन की तस्वीरों में इस तरह के मेकअप में नजर आती हैं। जिसे देखकर आप भी सीख लेंगी फटाफट मेकअप करने का तरीका।

स्किन की प्रेपरेशन है जरूरी मौका कोई सा भी जरूरी है स्किन को हाइड्रेट करना। तो आलिया भी बस अपने मेकअप रूटीन का पहला स्टेप स्किन की प्रेपरेशन के साथ ही शुरू करती हैं। वीडियो में आलिया पहले स्किन पर मॉइश्चराइजर और सीरम जैसे प्रोडक्ट को अप्लाई करती हैं। वैसे मेकअप के पहले स्किन पर मॉइश्चराइजर और सीरम अप्लाई करना जरूरी है। जिससे स्किन पूरी तरह से हाईड्रेटेड रहे और आपका मेकअप स्किन के साथ स्टिक रहे।

चिक टिंट से मिलेगा गुलाबी ग्लो गुलाबो वाले गुलाबी गाल चाहिए तो आलिया भट्ट की तरह गालों पर बेझिझक स्किन से मैच करते चिक टिंट को लगाएं। जैसे आलिया ने पीच शेड के टिक टिंट को अप्लाई किया है।

आईलैशेज कर्लर है जरूरी नो मेकअप लुक क्रिएट करना है तो आईलैशेज हेल्दी, लांग एंड वॉल्यूमनाइज दिखनी चाहिए। तभी तो आलिया आईलैश कर्लर से पलकों को कर्ल करती हैं। उसके बाद मस्कारा अप्लाई करती हैं।

काजल से ही लगा लिया आईलाइनर आलिया ने काजल यानी आई पेंसिल की मदद से आंखों के किनारों पर हल्की लाइन खींचकर उसे ऊपर की तरफ स्मज किया है। जिससे हल्की ब्लैक लाइन क्रिएट हो। इससे लैश लाइन को हल्का कलर मिलता है और काजल नजर नहीं आता। नो मेकअप लुक का ये सबसे खास स्टेप है। साथ में आईब्रो को डिफाइन और सेट करना ना भूलें।

आई शैडो आलिया बीच लुक को रीक्रिएट कर रही हैं तो आईशैडो को ऊपर के साथ ही लोअर आईलैश लाइन के पास भी लगाकर स्मज करती हैं।