आलिया भट्ट ने पहले पहनी मोगरे के फूल से सजी सफेद साड़ी, फिर ब्लैक सूट-बूट में क्लासी दिखीं 'राहा' की मम्मी
आलिया भट्ट हमेशा ही अपने स्टाइलिश लुक्स से दिल जीत लेती हैं। अवॉर्ड फंक्शन में एक्ट्रेस ने पहले मोगरे से सजी साड़ी पहनीं और फिर ब्लैक सूट में बॉस लेडी बन महफिल लूट ली। चलिए उनके लुक्स आपको दिखाते हैं।
आलिया भट्ट ने पहली बार किसी अवॉर्ड इवेंट को होस्ट किया है और उन्होंने इसे काफी अच्छे से किया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मल्टी-टैलेंटेड एक्ट्रेस कह रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा उनके लुक्स की तारीफ हो रही है। आलिया इवेंट में दो अलग आउटफिट्स लुक्स में छा गईं, पहले वह देसी गर्ल बनकर साड़ी में दिखीं और फिर उन्होंने ब्लैक टक्सिडो पहनकर बॉस लेडी वाला अवतार दिखाया। उनके दोनों ही लुक किलर लग रहे थे और हर कोई उनके इस अंदाज पर फिदा हो गया। आलिया स्टाइलिंग के मामले में हमेशा नंबर वन पर रहती हैं और एक बार फिर वह यूनिक पैटर्न वाली साड़ी पहनकर महफिल की शान बन चुकी हैं। चलिए उनके लुक के बारे में आपको बताते हैं।
मोगरे फूल वाली साड़ी में राहा की मॉम
आलिया भट्ट ने गौरव गुप्ता कस्टम वाली मोगरा साड़ी स्टाइल की। सिल्क साटन फैब्रिक से बनी इस ड्रेप्ड साड़ी का बॉडी हगिंग सिल्हूट उनके फिगर को खूबसूरती के साथ हाइलाइट कर रहा है। तो वही इस साड़ी पर लगे मोगरे के फूल वाले टैसल्स साड़ी की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। साड़ी देखने में काफी सिंपल है लेकिन इसे मॉडर्न टच मोगरे के टैसल्स के साथ दिया गया है, जो फ्लोरल वाइब दे रहा है। इस साड़ी का लॉन्ग ट्रेल स्टाइल प्लीटेड पल्लू स्टाइलिश दिख रहा है और उसका कुछ हिस्सा बदन पर लिपटाया गया है और बाकि ऐसे ही छोड़ा गया है। मोगरे वाले टैसल्स को ड्रामैटिक वाइब के लिए पीठ पर भी लटकाया गया है।
डिटेलिंग ब्लाउज ने बढ़ाई खूबसूरती
मोगरे से सजी साड़ी भले ही सिंपल हो लेकिन उसे आलिया ने मोती वाली ब्लाउज के साथ पेयर किया है। डीप वी नेकलाइन-स्लीवलेस पर्ल एनक्रस्टेड ब्लाउज साड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। साड़ी हल्की हो तो ब्लाउज डिटेलिंग के साथ अच्छा लगता है लेकिन साड़ी हैवी हो तो ब्लाउज हैवी परफेक्ट लुक देता है।
मेकअप और जूलरी
आलिया के मेकअप की बात करें तो उन्होंने इसे मिनिमल रखा। सॉफ्ट वैवी हेयर और न्यूड मेकअप के साथ उन्होंने ग्लैम लुक लिया। साड़ी के साथ आलिया ने स्टेटमेंट चोकर के साथ स्टड ईयररिंग्स, रिंग कैरी किए। जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे।
पार्टी लुक के लिए टिप्स
आलिया भट्ट के इस साड़ी लुक्स से आप भी फैशन टिप्स ले सकती हैं। पार्टी के लिए इस तरह की साड़ी चुन सकती हैं, जिसमें साटिन फैब्रिक हो और मोगरा या किसी और फूल-डिजाइन वाले टैसल्स लगे हो। न्यूड मेकअप और लाइट जूलरी के साथ स्टाइल करें। ऐसी साड़ी के साथ ब्लाउज को पर्ल या सीक्विन स्टाइल में सिलवाएं। इस तरह आप भी आलिया जैसा साड़ी लुक पा सकती हैं।
बॉस लेडी वाला लुक
आलिया ने इसके बाद गौरव गुप्ता कस्टम का डिजाइन किया हुआ ब्लैक थ्री पीस टक्सीडो लुक कैरी किया। इस लुक में उनका बॉस लेडी अवतार देखने को मिला। फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ परफेक्ट फिट ब्लेजर, वेस्ट और वाइट शर्ट, ब्लैक टाई के साथ आलिया का लुक क्लासी लगा। सूट लिक को साथ आलिया ने लाइट स्टड ईयरिंग्स कैरी किए और रिंग, टाई में ब्रोच लगाकर लुक को पूरा किया।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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