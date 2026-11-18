केड मिडलटन के अनारकली से लेकर मीरा राजपूत की इलेक्ट्रिक ब्लू ड्रेस, देखें Earthshot Prize के बेस्ट लुक्स
मुंबई में हुए अर्थशॉट प्राइज के लिए पहुंचे प्रिंस विलियम और पत्नी केट मिडलटन का देसी अंदाज तो वायरल हो ही रहा। वहीं इस प्राइज शो में पहुंचे फिल्मी सितारों और सेलिब्रेटीज का लुक भी दिलचस्प दिखा। देखें ऐसे ही 5 लुक्स…
मुंबई में पहली बार आयोजित हुए Earthshot Prize 2026 में बॉलीवुड के सितारों के साथ ही ग्लोबल स्टार्स भी शामिल हुए। प्रिंस विलियम और द रॉयल फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया गए इस प्राइज में उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जो पर्यावरण को बचाने, उससे निपटने और कम करने की चुनौतियों के लिए कुछ नया करते हैं। भारत में पहली बार इस पुरस्कार का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कंवेशन सेंटर में हुआ। जहां पर फिल्मी दुनिया के सितारे भी पहुंचे। करण जौहर ने इस अवॉर्ड शो को होस्ट किया तो वहीं आलिया भट्ट, मीरा राजपूत, सोनम कपूर, भूमि पेडनेकर और ढेर सारे सेलिब्रेटीज ने शिरकत की। वहीं प्राइज शो में प्रिंस विलियम की पत्नी केट मिडलटन का भारतीय अंदाज लोगों को लुभा रहा था। देखें ग्रीन कार्पेट पर पहुंचे सितारों का लाजवाब अंदाज और फोटोज।
केट मिडलटन ने पहना इंडियन अनारकली
प्रिंस विलियम की पत्नी केड मिडलटन ने शो के लिए इंडियन वियर किया। लांग रेड अनारकली जिस पर ग्रीन एंड गोल्ड एंब्रायडरी की गई थी, बेहद खास है। इस अनारकली लांग ड्रेस को डिजाइनर महिमा महाजन के कलेक्शन से लिया गया है। वहीं गले में पहना एमरॉल्ड नेकपीस और ईयररिंग्स उनके शाही विरासत का हिस्सा है। दरअसल, ये एमरॉल्ड एंड डायमंड नेकलेस क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का है।
आलिया भट्ट का गोल्ड एंड ब्लैक गाउन
वहीं आलिया भट्ट इस बार भी अपने स्टाइलिश अपीयरेंस में नजर आईं। आलिया ने इस मौके के लिए स्ट्रैपलेस बॉल गाउन विद दुपट्टा वियर किया। जिसके साथ कानों में गोल्ड यूनिक डिजाइन और बाजूबंद को मैच किया गया है।
सोनम कपूर का रीगल लुक
सोनम कपूर ने प्राइज शो के लिए स्टनिंग रीगल लुक को चुना। जिसमे उनके आउटफिट से ज्यादा स्टनिंग डिजाइन नेकपीस की दिखी। वहीं वेलवेट लांग जैकेट के साथ ग्रीन साड़ी का कॉम्बिनेशन हटके दिख रहा था। ग्रीन कलर के वेलवेटी जैकेट पर हैवी एंम्बेलिश्मेट की गई थी। जिसे उन्होंने एमरॉल्ड ज्वैलरी के साथ पेयर किया था।
मीरा राजपूत का इलेक्ट्रिफाइंग लुक
मीरा राजपूत ने इस शो के लिए पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक को डिच करते हुए पूरी तरह से रेड कार्पेट लुक को कैरी किया है। इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के सैटिन गाउन को पहनकर रेडी मीरा बेहद स्टाइलिश दिख रही थीं। वहीं गाउन की कट डिटेलिंग और ड्रैप डिटेलिंग इसे स्पेशल बनाने के लिए काफी दिखी। कमर पर बनी कट डिटेलिंग के साथ फ्रंट से जीरो नेकलाइन और हाफ स्लीव आउटफिट को एलिगेंट लुक दे रही थी और मीरा राजपूत का ये लुक पूरी तरह से डिफरेंट एंड स्टाइलिश नजर आया।
तेंदुलकर फैमिली का स्टाइलिश अंदाज
सचिन तेंदुलकर अपनी फैमिली के साथ शो में हिस्सा लेने पहुंचे। जहां सबकी निगाहें बेटी सारा तेंदुलकर पर अटक गई। ब्लैक शियर नेट स्लीव के साथ फिटेड गाउन में रेडी सारा अट्रैक्टिव दिख रही थीं। वहीं उनका ये लुक काफी कॉस्टली था। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डिजाइन शांतनु एंड निखिल के कलेक्शन से ली गई इस ड्रेस की कीमत 4,95,000 रुपये है। जिसे सुनकर हैरान होना तो लाजिमी है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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