Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनalia bhatt ita awards 2025 ivory lehenga look anamika khanna designed styling rhea kapoor see photos
आलिया भट्ट का डीप नेक 'रॉयल आइवरी' अवतार, अनामिका खन्ना के डिजाइनर लहंगे में दिखीं 'अप्सरा'

आलिया भट्ट का डीप नेक 'रॉयल आइवरी' अवतार, अनामिका खन्ना के डिजाइनर लहंगे में दिखीं 'अप्सरा'

संक्षेप:

आलिया हमेशा की तरह इस ITA अवॉर्ड्स 2025 में भी अपने एलिगेंट स्टाइल से सभी को इंप्रेस करती हुई नजर आईं। आलिया ने फंक्शन के लिए जरी बॉर्डर वाला आइवरी कलर का डीपनेक सिंपल क्लासी लहंगा पहना।

Dec 19, 2025 06:08 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आलिया भट्ट अपने वर्सेटाइल फैशन सेंस, एलीगेंट साड़ी और नो-मेकअप लुक के लिए फैंस के बीच बेहद पसंद की जाती हैं। युवाओं के बीच ट्रेंडसेटर के रूप में देखी जाने वाली आलिया, ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न आउटफिट्स तक को बेहद एलिगेंट तरीके से कैरी करती हैं, जो युवा पीढ़ी को बेहद इंप्रेस करता है। हाल ही में मुंबई में 25वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवॉर्ड्स 2025 (ITA 2025) का आयोजन किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड और टीवी, दोनों ही इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की। लेकिन आलिया हमेशा की तरह इस ITA अवॉर्ड्स 2025 में भी अपने एलिगेंट स्टाइल से सभी को इंप्रेस करती हुई नजर आईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Alia Bhatt Ita Awards 2025 Beautiful Ivory Lehenga Look

अलिया ने कैरी किया डीपनेक गोल्डन लहंगा लुक

बता दें, आलिया ने इस अवॉर्ड फंक्शन के लिए देसी लुक कैरी किया हुआ था। आलिया ने फंक्शन के लिए जरी बॉर्डर वाला आइवरी कलर का डीपनेक सिंपल क्लासी लहंगा पहना। उनके लहंगे में आइवरी बेस के साथ लाइट गोल्डन टच बेहद सॉफ्ट और क्लासी लग रहा था। आलिया के लहंगे का फॉल और घेर शाही लुक के साथ बेहद ग्रेसफुल लग रहा था।

ब्लाउज डिजाइन की खासियत

बात अगर लहंगे के साथ कैरी किए गए ब्लाउज डिजाइन की करें तो आलिया ने लहंगे के साथ ब्रालेट-स्टाइल डीप नेकलाइन ब्लाउज वियर किया। जिस पर सफेद धागे का इस्तेमाल करते हुए बारीक-बारीक फूलों और बेलों वाले पैटर्न जोड़े गए हैं। ब्लाउज को स्लीवलेस रखते हुए मॉर्डन लुक देने की कोशिश की गई है। आलिया के लहंगे लुक का ग्रेस बढ़ाने में कंधे में डाला गया दुपट्टा भी देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। बता दें, आलिया के ट्रांसपेरेंट दुपट्टे पर हल्का गोल्डन जरी वर्क किया गया है।

अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया लहंगा

आलिया ने अपने लहंगा लुक को पूरा करने के लिए कान में ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हुए थे। बात अगर बाल और मेकअप की करें तो आलिया ने उन्हें मिनिमल ही कैरी किया। आलिया ने अपने बालों को मिडिल पार्टिंग करके खुला रखा। जो उनके लुक को मॉर्डन और सॉफ्ट टच दे रहा था। बता दें, आलिया के इस लुक की स्टाइलिंग कपूर खानदान की बेटी रिया कपूर ने की है। जबकि लहंगा अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।