आलिया भट्ट का डीप नेक 'रॉयल आइवरी' अवतार, अनामिका खन्ना के डिजाइनर लहंगे में दिखीं 'अप्सरा'
आलिया हमेशा की तरह इस ITA अवॉर्ड्स 2025 में भी अपने एलिगेंट स्टाइल से सभी को इंप्रेस करती हुई नजर आईं। आलिया ने फंक्शन के लिए जरी बॉर्डर वाला आइवरी कलर का डीपनेक सिंपल क्लासी लहंगा पहना।
आलिया भट्ट अपने वर्सेटाइल फैशन सेंस, एलीगेंट साड़ी और नो-मेकअप लुक के लिए फैंस के बीच बेहद पसंद की जाती हैं। युवाओं के बीच ट्रेंडसेटर के रूप में देखी जाने वाली आलिया, ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न आउटफिट्स तक को बेहद एलिगेंट तरीके से कैरी करती हैं, जो युवा पीढ़ी को बेहद इंप्रेस करता है। हाल ही में मुंबई में 25वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवॉर्ड्स 2025 (ITA 2025) का आयोजन किया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड और टीवी, दोनों ही इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की। लेकिन आलिया हमेशा की तरह इस ITA अवॉर्ड्स 2025 में भी अपने एलिगेंट स्टाइल से सभी को इंप्रेस करती हुई नजर आईं।
अलिया ने कैरी किया डीपनेक गोल्डन लहंगा लुक
बता दें, आलिया ने इस अवॉर्ड फंक्शन के लिए देसी लुक कैरी किया हुआ था। आलिया ने फंक्शन के लिए जरी बॉर्डर वाला आइवरी कलर का डीपनेक सिंपल क्लासी लहंगा पहना। उनके लहंगे में आइवरी बेस के साथ लाइट गोल्डन टच बेहद सॉफ्ट और क्लासी लग रहा था। आलिया के लहंगे का फॉल और घेर शाही लुक के साथ बेहद ग्रेसफुल लग रहा था।
ब्लाउज डिजाइन की खासियत
बात अगर लहंगे के साथ कैरी किए गए ब्लाउज डिजाइन की करें तो आलिया ने लहंगे के साथ ब्रालेट-स्टाइल डीप नेकलाइन ब्लाउज वियर किया। जिस पर सफेद धागे का इस्तेमाल करते हुए बारीक-बारीक फूलों और बेलों वाले पैटर्न जोड़े गए हैं। ब्लाउज को स्लीवलेस रखते हुए मॉर्डन लुक देने की कोशिश की गई है। आलिया के लहंगे लुक का ग्रेस बढ़ाने में कंधे में डाला गया दुपट्टा भी देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। बता दें, आलिया के ट्रांसपेरेंट दुपट्टे पर हल्का गोल्डन जरी वर्क किया गया है।
अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया लहंगा
आलिया ने अपने लहंगा लुक को पूरा करने के लिए कान में ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हुए थे। बात अगर बाल और मेकअप की करें तो आलिया ने उन्हें मिनिमल ही कैरी किया। आलिया ने अपने बालों को मिडिल पार्टिंग करके खुला रखा। जो उनके लुक को मॉर्डन और सॉफ्ट टच दे रहा था। बता दें, आलिया के इस लुक की स्टाइलिंग कपूर खानदान की बेटी रिया कपूर ने की है। जबकि लहंगा अनामिका खन्ना ने डिजाइन किया है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
