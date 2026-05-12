Alia Bhatt in Cannes 2026: प्रिंसेज वाइब्स दे रहा आलिया भट्ट का कान फिल्म फेस्टिवल का लुक, देखें फोटोज
Alia Bhatt in Cannes 2026: कान फिल्म फेस्टिवल 2026 से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो रिफ्रेशिंग समर ड्रेस में रेडी हैं और उनका पेस्टल मल्टीकलर बॉल गाउन परफेक्ट प्रिंसेज वाइब्स दे रहा है। यहां देखें कंप्लीट लुक एंड डिटेल।
आलिया भट्ट कान फिल्म फेस्टिवल में पहुंच चुकी है और उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 से उनका फर्स्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो समर लुक में रेडी है और उनको देखकर पूरी तरह से प्रिंसेज वाइब्स आ रही है। स्टनिंग बॉल गाउन में रेडी आलिया की खूबसूरत तस्वीरों से नजरे हटाना इम्पॉसिबल है। यहां देखें आलिया भट्ट के लुक की कंप्लीट डिटेल....
आलिया भट्ट का कान फिल्म फेस्टिवल 2026 से फर्स्ट लुक
आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक सामने आया है। जिसमे वो पेरिस के होटल मार्टिनेज में पहुंची थीं और ये फोटोज वहीं पर ली गई हैं। सॉफ्ट प्रिंटेड बॉल गाउन जिसका पूरा स्ट्र्क्चर रोमांटिक फील दे रहा था। इस गाउन में आलिया की परफेक्ट फिगर और फीचर्स पूरी तरह से इनहैंस हो रहे थे और ये लुक काफी अट्रैक्टिव दिखा। अपने पहले ही मीडिया प्रेजेंट में आलिया ने हर किसी को इंप्रेस कर लिया है।
ड्रेस की डिटेल है इंटरेस्टिंग
स्वीटहार्ट नेकलाइन और बस्ट एरिया के नीचे पूरी कॉर्सेट स्टाइल डिजाइन बनी थी। वहीं सॉफ्ट डेलिकेट स्पेगेटी स्ट्रैप गाउन को रोमांटिक टच दे रहे थे। वहीं कॉर्सेट के साथ नीचे बॉल इफेक्ट वाली स्कर्ट ऐड थी। गाउन पर वाटर कलर लाइक प्रिंट बने थे। जो कि पेस्टल ब्लू, ग्रीन, लेवेंडर और थोड़े से यलो शेड्स में थे। गाउन पर बनी ये पूरी डिजाइन इसे किसी गार्डन पेंटिग का फील दे रही थी। जिसकी वजह से आलिया का ये लुक समर रेडी दिख रहा था।
मिनिमल मेकअप से फैंस हो गए इंप्रेस
वहीं इस खूबसूरत बॉल गाउन के साथ आलिया का मिनिमल मेकअप खूबसूरती को बढ़ा रहा। न्यूड पिंक लिपस्टिक, सटल शिमरी पिंक आईशैडो और साथ में गालों पर हल्का पिंक ब्लश का स्ट्रोक अट्रैक्ट कर रहा है। वहीं साइड पार्टेड बन हेयरस्टाइल इस गाउन और मेकअप को कॉम्पलिमेंट कर रहा है। हैवी ज्वैलरी को स्किप कर आलिया ने केवल छोटे स्टड ईयररिंग्स और दो रिंग को पहन रखा है। जिसकी वजह से ओवरऑल लुक स्टनिंग और अट्रैक्टिव दिख रहा।
लास्ट ईयर भी बटोर ली थी सुर्खियां
बता दें कि कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में भी आलिया पहुंची थीं और अपनी गूची की जाल वाली साड़ी को पहनकर जमकर सुर्खियां बटोरी थीं। ऐसे में फैंस उनके लेटेस्ट लुक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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