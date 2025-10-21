आलिया भट्ट का दिवाली लुक: सादगी में शाही अंदाज, हर लड़की के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन

संक्षेप: बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट जितनी कमाल एक्ट्रेस हैं, उतना ही बिंदास उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी है। दिवाली के मौके पर उन्होंने कमाल का लुक शेयर किया है और नया ट्रेंड भी सेट कर दिया, जानें उनके लुक की खास बातें।

त्योहारों का मौसम हो और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टाइल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं, आलिया भट्ट अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा क्लासिक फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। इस दिवाली, आलिया ने अपने एथनिक लुक से एक बार फिर साबित किया कि सिंपल लुक को भी एलिगेंस और ग्रेस के साथ फ्लॉन्ट किया जा सकता है। उनका यह ट्रेडिशनल अवतार हर उस महिला के लिए इंस्पिरेशन है जो त्योहारों पर मिनिमल लेकिन रॉयल स्टाइल अपनाना चाहती हैं। पेस्टल टोन और लाइट फैब्रिक में सजीं आलिया का यह दिवाली लुक ना सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला है, बल्कि आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए एक परफेक्ट फैशन गोल भी सेट करता है।

आलिया भट्ट के दिवाली लुक की खास बातें: सॉफ्ट पिंक कुर्ता और मिंट ग्रीन स्कर्ट कॉम्बिनेशन: आलिया ने हल्के गुलाबी रंग का शीयर कुर्ता पहना है जिसपर व्हाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी बेहद खूबसूरत लग रही है। इसके साथ उन्होंने पेस्टल ग्रीन स्कर्ट पेयर की है जो उनके लुक में सॉफ्ट कंट्रास्ट जोड़ती है।

हैंडवर्क डिटेलिंग: कुर्ते की बॉर्डर और नेकलाइन पर की गई फाइन एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को और ग्रेसफुल बना रही है। यह हैंडवर्क लुक में ट्रेडिशनल टच दे रहा है।

मिनिमल ज्वेलरी: आलिया ने इस लुक को एक खूबसूरत गोल्डन चोकर नेकलेस और छोटे ईयररिंग्स के साथ स्टाइल किया है। भारी ज्वेलरी से दूरी बनाते हुए उन्होंने एक क्लासी और मॉडर्न स्टाइल पेश किया है।

हेयरस्टाइल और मेकअप: उन्होंने बालों को खुला रखा है और सफेद फूल लगाए हैं जो पूरे फेस्टिव लुक को और निखार रहे हैं। वहीं, उनका नेचुरल मेकअप- हल्का ब्लश, न्यूड लिप्स और सॉफ्ट ड्यूई लुक भी बिल्कुल परफेक्ट है।

ओवरऑल वाइब: आलिया का यह दिवाली लुक ट्रेंड्स और परंपरा के बीच एक खूबसूरत बैलेंस पेश करता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो मिनिमल लेकिन ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक चाहते हैं।