पिंक साड़ी और ब्लू ब्लाउज, आलिया भट्ट के बंगाली लुक से लें साड़ी स्टाइलिंग के टिप्स

दुर्गा पूजा या फिर त्योहारों के लिए आलिया भट्ट का बंगाली लुक साड़ी पहनने का नया स्टाइलिंग आइडिया दे रहा है। फुशिया पिंक साड़ी, ब्लू ब्लाउज और गोल्ड जूलरी के साथ आप भी अपने लुक को खास बना सकती हैं।

त्योहारों के मौके पर साड़ी पहनने का अपना ही अलग चार्म होता है। लेकिन अगर आप हर बार एक ही तरह की साड़ी और ब्लाउज पहनकर बोर हो गई हैं, तो इस बार कुछ नया ट्राई कर सकती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का बंगाली लुक इसके लिए अच्छा स्टाइलिंग आइडिया है। दुर्गा पूजा के लिए उन्होंने फुशिया पिंक साड़ी के साथ ब्लू ब्लाउज पहना, जो उनके पूरे लुक को खास बना रहा है। इसके साथ उन्होंने मेकअप और जूलरी को भी काफी सिंपल रखा। गोल बिंदी, गोल्ड झुमकियां और बालों में फूलों ने उनके लुक में बंगाली टच जोड़ दिया। अगर आप भी त्योहार या किसी खास मौके पर साड़ी पहनने वाली हैं, तो आलिया के इस लुक से कुछ आसान टिप्स ले सकती हैं।

पिंक साड़ी के साथ ब्लू ब्लाउज का कॉम्बिनेशन आलिया भट्ट के लुक में सबसे पहले ध्यान उनकी फुशिया पिंक साड़ी खींचती है। इस चमकीले पिंक कलर को उन्होंने ब्लू ब्लाउज के साथ पेयर किया है। दोनों रंग एक-दूसरे से अलग हैं, लेकिन साथ में काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप भी साड़ी में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो मैचिंग ब्लाउज की जगह कॉन्ट्रास्ट कलर चुन सकती हैं।

इस तरह का कॉम्बिनेशन त्योहारों, पूजा और शादी के फंक्शन के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस ध्यान रखें कि साड़ी और ब्लाउज के रंग एक-दूसरे के साथ अच्छे लगें। इससे आपका लुक बिना ज्यादा मेहनत के खास बन सकता है।

मिनिमल मेकअप से मिला सॉफ्ट लुक आलिया ने साड़ी के साथ मेकअप को हैवी रखने के बजाय काफी सॉफ्ट रखा। त्योहारों पर अक्सर लोग लुक को खास बनाने के लिए डार्क आई मेकअप या बोल्ड लिपस्टिक चुनते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। साड़ी का रंग पहले से ही ब्राइट हो, तो हल्का मेकअप भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो हल्का बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और अपनी पसंद की लिपस्टिक के साथ लुक पूरा कर सकती हैं। इससे चेहरा नेचुरल दिखेगा और पूरा ध्यान साड़ी व जूलरी पर भी रहेगा।

गोल बिंदी ने जोड़ा बंगाली टच बंगाली लुक की बात हो और गोल बिंदी का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है! आलिया ने अपने लुक के साथ गोल बिंदी लगाई, जो उनके पूरे स्टाइल को पारंपरिक अंदाज दे रही है। खास बात यह है कि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप भी दुर्गा पूजा या किसी ट्रेडिशनल फंक्शन में साड़ी पहन रही हैं, तो अपने लुक के साथ छोटी या मीडियम साइज की गोल बिंदी ट्राई कर सकती हैं। यह सिंपल लुक में भी एक अलग टच जोड़ देती है।

गोल्ड झुमकियां और चूड़ियां... आलिया ने पिंक साड़ी और ब्लू ब्लाउज के साथ गोल्डन झुमकियां और चूड़ियां पहनीं। ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ गोल्ड जूलरी हमेशा अच्छी लगती है, खासकर तब जब आप बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहतीं। झुमकियां चेहरे को खूबसूरत फ्रेम देती हैं, जबकि चूड़ियां पूरे लुक को त्योहार वाला फील देती हैं। आप भी साड़ी के साथ गोल्ड झुमकियां और कुछ चूड़ियां पहन सकती हैं। अगर ब्लाउज पर पहले से हैवी वर्क है, तो जूलरी को थोड़ा हल्का रखें, ताकि लुक जरूरत से ज्यादा भरा हुआ न लगे।

बालों में फूल लगाकर दें ट्रेडिशनल लुक आलिया ने अपने बालों में फूल लगाकर बंगाली लुक को पूरा किया। बालों में फूल लगाने से साड़ी का लुक और भी खास हो जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत मुश्किल हेयरस्टाइल बनाएं। खुले बालों, बन या हल्की वेवी हेयरस्टाइल के साथ भी फूल अच्छे लग सकते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा में बंगाली स्टाइल अपनाना चाहती हैं, तो बालों में ताजे फूल या फूलों वाली हेयर एक्सेसरी लगा सकती हैं। यह छोटी-सी डिटेल आपके पूरे लुक को ट्रेडिशनल और फेस्टिव बना सकती है।