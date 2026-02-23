Hindustan Hindi News
आलिया भट्ट ने BAFTA Award में चुरा लिया दिल, सिल्वर गाउन में देखें हसीन लुक

Feb 23, 2026 11:03 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Alia Bhatt At BAFTA Award: आलिया भट्ट इंटरनेशल स्टेज पर पहुंचकर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। हिंदी में स्पीच के साथ उनका गॉर्जियस, स्टनिंग लुक परफेक्ट फैशन मोमेंट है। जिसमे वो कस्टममेड सिल्वर गुची के गाउन को पहनकर रेडी हैं।

आलिया भट्ट ने BAFTA Award में चुरा लिया दिल, सिल्वर गाउन में देखें हसीन लुक

आलिया भट्ट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वैसे तो BAFTA Award में उनकी हिंदी स्पीच की चर्चा हो रही। लेकिन उनका लुक भी कुछ कम नही है। अवॉर्ड नाइट के लिए रेडी आलिया का सिल्वर गाउन काफी गॉर्जियस है। डीप बैकलेस कट और साथ में फर से रेडी स्टोल उनके स्टाइल स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा है। लंदन में हुए अवॉर्ड शो में आलिया बतौर प्रेजेंटर पहुंची थी। जहां उनका स्टाइल सेसी एंड क्लासी वाइब्स दे रहा था।

आलिया भट्ट BAFTA

गुची के कस्टम मेड गाउन में शानदार लुक

आलिया ने इंटरनेशनल गुची ब्रांड के कस्टम मेड सिल्वर गाउन को वियर किया था। जिसके गॉर्जियस कट उन्हें हॉट लुक देने के लिए काफी थे। फ्रंट में हॉल्टर नेकलाइन के साथ वेस्ट पर बना डीप कट आलिया की स्कल्पटेड बॉडी को डिफाइन कर रहा था। वहीं बैक पर ड्रेस को संभालने के लिए क्रिस क्रॉस डोरी लगी थी। डीप बैक कट इस गाउन को हॉट बना रहा था। हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो के आउटफिट से इंस्पायर आलिया का ये गाउन काफी सेसी था। जिसे व्हाइट फर स्टोल के साथ पेयर कर काफी स्मार्टली क्लासी बनाया गया था।

आलिया भट्ट BAFTA

मेकअप एंड हेयरस्टाइल दिखा अट्रैक्टिव

केवल सिल्वर गाउन की चमक ही नहीं आलिया का मेकअप, हेयर और एक्सेसरीज भी इस आउटफिट के साथ पूरी तरह फिट बैठ रहा था। कानों लांग चेन वाली ईयरिंग्स एक्ससेरीज को मिनिमलिस्टिक बना रही थी। वहीं गालों पर लगे बीमिंग हाईलाइटर पिंक ब्लश चिक्स को उभार रहे थे। साथ ही सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन आईज और मस्कारा लेयर्ड आईलैशेज आंखों के साथ पूरे फेस को अट्रैक्टिव बना रहे थे। साथ में ग्लॉसी न्यूड लिप्स हॉट लुक दे रहे थे। आलिया ने स्मार्टली इस लुक को फ्रंट वेवी हेयर के साथ कंप्लीट किया था। आप भी देख लें बाफ्टा अवॉर्ड के लिए रेडी आलिया के गॉर्जियस लुक्स।

इंटरनेशनल स्टेज पर हसीना के स्टनिंग लुक्स

आलिया भट्ट बीते कुछ टाइम से जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर आईं तो उनके स्टनिंग लुक्स और फैशन सेंस ने हर किसी का ध्यान खींची। कान फिल्म फेस्टिवल में बोल्ड साड़ी मोमेंट हो या फिर पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक के लिए स्कल्पटेड मैटेलिक टॉप।

