आलिया भट्ट ने BAFTA Award में चुरा लिया दिल, सिल्वर गाउन में देखें हसीन लुक
Alia Bhatt At BAFTA Award: आलिया भट्ट इंटरनेशल स्टेज पर पहुंचकर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। हिंदी में स्पीच के साथ उनका गॉर्जियस, स्टनिंग लुक परफेक्ट फैशन मोमेंट है। जिसमे वो कस्टममेड सिल्वर गुची के गाउन को पहनकर रेडी हैं।
आलिया भट्ट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वैसे तो BAFTA Award में उनकी हिंदी स्पीच की चर्चा हो रही। लेकिन उनका लुक भी कुछ कम नही है। अवॉर्ड नाइट के लिए रेडी आलिया का सिल्वर गाउन काफी गॉर्जियस है। डीप बैकलेस कट और साथ में फर से रेडी स्टोल उनके स्टाइल स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा है। लंदन में हुए अवॉर्ड शो में आलिया बतौर प्रेजेंटर पहुंची थी। जहां उनका स्टाइल सेसी एंड क्लासी वाइब्स दे रहा था।
गुची के कस्टम मेड गाउन में शानदार लुक
आलिया ने इंटरनेशनल गुची ब्रांड के कस्टम मेड सिल्वर गाउन को वियर किया था। जिसके गॉर्जियस कट उन्हें हॉट लुक देने के लिए काफी थे। फ्रंट में हॉल्टर नेकलाइन के साथ वेस्ट पर बना डीप कट आलिया की स्कल्पटेड बॉडी को डिफाइन कर रहा था। वहीं बैक पर ड्रेस को संभालने के लिए क्रिस क्रॉस डोरी लगी थी। डीप बैक कट इस गाउन को हॉट बना रहा था। हॉलीवुड एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो के आउटफिट से इंस्पायर आलिया का ये गाउन काफी सेसी था। जिसे व्हाइट फर स्टोल के साथ पेयर कर काफी स्मार्टली क्लासी बनाया गया था।
मेकअप एंड हेयरस्टाइल दिखा अट्रैक्टिव
केवल सिल्वर गाउन की चमक ही नहीं आलिया का मेकअप, हेयर और एक्सेसरीज भी इस आउटफिट के साथ पूरी तरह फिट बैठ रहा था। कानों लांग चेन वाली ईयरिंग्स एक्ससेरीज को मिनिमलिस्टिक बना रही थी। वहीं गालों पर लगे बीमिंग हाईलाइटर पिंक ब्लश चिक्स को उभार रहे थे। साथ ही सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन आईज और मस्कारा लेयर्ड आईलैशेज आंखों के साथ पूरे फेस को अट्रैक्टिव बना रहे थे। साथ में ग्लॉसी न्यूड लिप्स हॉट लुक दे रहे थे। आलिया ने स्मार्टली इस लुक को फ्रंट वेवी हेयर के साथ कंप्लीट किया था। आप भी देख लें बाफ्टा अवॉर्ड के लिए रेडी आलिया के गॉर्जियस लुक्स।
इंटरनेशनल स्टेज पर हसीना के स्टनिंग लुक्स
आलिया भट्ट बीते कुछ टाइम से जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर आईं तो उनके स्टनिंग लुक्स और फैशन सेंस ने हर किसी का ध्यान खींची। कान फिल्म फेस्टिवल में बोल्ड साड़ी मोमेंट हो या फिर पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक के लिए स्कल्पटेड मैटेलिक टॉप।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।