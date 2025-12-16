Hindustan Hindi News
बिना फाउंडेशन भी परफेक्ट स्किन: आलिया भट्ट के मेकअप हैक्स, करें ट्राई

संक्षेप:

नेचुरल और फ्रेश लुक के लिए जानी जाने वाली आलिया भट्ट का नो-फाउंडेशन मेकअप रूटीन कम समय में ग्लो पाने का आसान तरीका है। यह रूटीन स्किन को भारी मेकअप से बचाते हुए नेचुरल ब्यूटी को हाइलाइट करता है।

Dec 16, 2025 04:45 pm IST Shubhangi Gupta
आज के समय में 'लेस इज मोर' ब्यूटी ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है और आलिया भट्ट इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। उनका मेकअप स्टाइल हल्का, स्किन-फ्रेंडली और जल्दी तैयार होने वाला है। खास बात यह है कि इस रूटीन में फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती जिससे स्किन सांस ले पाती है और नेचुरल टेक्सचर बरकरार रहता है।

नो-फाउंडेशन मेकअप का फोकस स्किन प्रेप, सही कंसीलिंग और मल्टी-टास्किंग प्रोडक्ट्स पर होता है। सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाला यह लुक कॉलेज, ऑफिस या डे-आउट के लिए परफेक्ट है। आलिया-इंस्पायर्ड यह रूटीन हर स्किन टाइप के लिए काम कर सकता है, बशर्ते प्रोडक्ट्स सही चुने जाएं और स्किन के हिसाब से इस्तेमाल किए जाएं।

  1. स्किन प्रेप और बेस: सबसे पहले त्वचा को अच्छी तरह हाइड्रेट करें। इसके बाद टिंटेड मॉइस्चराइजर या BB क्रीम में थोड़ा-सा स्ट्रोब क्रीम या हाइलाइटर मिलाएं। हाथों से हल्के हाथ से ब्लेंड करें ताकि शीयर कवरेज मिले और स्किन की नेचुरल फ्रीकल्स दिखाई दें।
  2. कंसीलिंग: फाउंडेशन की जगह सिर्फ जरूरत वाली जगहों पर कंसीलर लगाएं। अंडर-आई एरिया और दाग-धब्बों पर स्पॉट कंसीलिंग करें और अच्छी तरह ब्लेंड करें ताकि मेकअप दिखे नहीं।
  3. ब्लश- ‘W’ ट्रिक: डस्टी पिंक या क्रीमी ब्लश को ‘W’ शेप में लगाएं- एक गाल से नाक के ऊपर होते हुए दूसरे गाल तक और हल्का सा ठोड़ी पर भी। इससे चेहरा नैचुरली सन-किस्ड और फ्रेश लगता है।
  4. कॉन्टूर- (हल्का टैन इफेक्ट): कूल या वॉर्म टोन कंटूर को बहुत हल्के हाथ से उन एरियाज पर लगाएं जहां नेचुरल शैडो पड़ती है। इसका मकसद शार्प लुक नहीं, बल्कि सॉफ्ट टैन फिनिश देना है।
  5. पाउडर का सही तरीका: पाउडर बहुत कम मात्रा में लगाएं, खासकर अंडर-आई एरिया में। एक टिश्यू पेपर की लेयर के ऊपर से पाउडर प्रेस करें- इससे मेकअप सेट हो जाता है और केकी नहीं लगता।
  6. आई मेकअप: पीची-पिंक शेड्स का इस्तेमाल करें। इनर कॉर्नर पर हल्का शेड लगाएं ताकि आंखें फ्रेश और ब्राइट दिखें। मस्कारा की बस एक हल्की कोट लैशेज को लिफ्ट देने के लिए काफी है।
  7. भौहें: ब्राउ पाउडर से नेचुरल तरीके से भौहें भरें। बहुत ज्यादा डिफाइन करने से बचें—सॉफ्ट और ‘चिल’ लुक ही इस स्टाइल की पहचान है।
  8. लिप्स: क्रीमी मैट लिपस्टिक को उंगलियों से हल्का-सा डैब करें और टिश्यू से ब्लॉट करें। अंत में थोड़ा-सा लिप बाम लगाएं ताकि स्टेन्ड लेकिन हाइड्रेटेड फिनिश मिले।

मेकअप टिप- यह रूटीन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम समय में नेचुरल, फ्रेश और स्किन-लाइक मेकअप लुक चाहते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
