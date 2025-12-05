ऐश्वर्या राय का अरब देश में दिखा जलवा, सफेद चमचमाते गाउन में लग रहीं हुस्न परी

संक्षेप: Aishwarya Rai Red Sea International Film Festival: अरब देश में हो रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक के बाद एक अपने स्टनिंग और गॉर्जियस लुक्स से ऐश्वर्या राय ने फैंस का दिल जीत लिया है। सफेद रंग के चमचमाते गाउन में वो काफी खूबसूरत दिख रहीं। ये रही स्टनिंग आउटफिट की डिटेल।

ऐश्वर्या राय के फैन उनके ब्लैक गाउन वाले लुक को देख अभी मदहोश ही थे कि उनका नया लुक सामने आ गया है। सउदी में रेड सी फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने पहुंची ऐश्वर्या अपने गॉर्जियस लुक से सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या ने अपने ब्लैक सैटिन गाउन की पिक्स फैंस के साथ शेयर की है। वहीं फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट से उनके स्टनिंग लुक की लेटेस्ट फोटो सामने आई है। जिसमे वो सफेद रंग के चमचमाते गाउन को पहनकर रेडी हैं। ऐश्वर्या की इन फोटोज के सामने आते ही वायरल हो रहीं और फैंस उनकी खूबसूरती देख एक बार फिर जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ऐश्वर्या राय के लुक की ये रही डिटेल ऐश्वर्या ने रेड कार्पट इवेंट के लिए अपने फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांड डोल्से एंड गबाना ( dolce gabbana) के स्ट्रैपी गाउन को कैरी किया है। इस गाउन पर शाइनिंग स्टोन से फ्लावर को बनाया गया है। वहीं ब्लैक कलर की लैस डिटेलिंग इसे डेलिकेट बना रही है। नेकलाइन के साथ गाउन की फ्लोर लेंथ हेमलाइन पर भी ब्लैक लैस को पिरोया गया है। वहीं कमर पर सिकुइन कपड़े से तैयार ब्लैक कलर की ब्लेट ऐड की गई है। जिस पर सिल्वर कलर के फ्लावर को बनाया गया है। ऐश्वर्या ने स्ट्रैपी डिजाइन वाले इस गाउन को बड़े ही नजाकत के साथ ब्लैक मखमली ब्लेजर के साथ पेयर किया है। जिस पर सिल्वर एंब्रायडरी की गयी है।

हेयर एंड मेकअप ने लुक को बना दिया खूबसूरत ऐश्वर्या के इस खूबसूरत सितारों से सजे गाउन को उनके मेकअप और हेयर स्टाइल ने परफेक्ट बना दिया है। साइड पार्टीशन वेवी हेयर डू के साथ सॉफ्ट स्मोकी विंग्ड लाइनर के साथ आई मेकअप कंप्लीट किया गया है। वहीं गालों में सॉफ्ट पिंक हाईलाइटेड ब्लश नजाकत बढ़ा रहे। और, साथ में ब्रिक रेड ग्लॉसी लिप कलर खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही फैंस फोटो को जमकर लाइक कर रहे।