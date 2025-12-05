Hindustan Hindi News
ऐश्वर्या राय का अरब देश में दिखा जलवा, सफेद चमचमाते गाउन में लग रहीं हुस्न परी

संक्षेप:

Aishwarya Rai Red Sea International Film Festival: अरब देश में हो रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक के बाद एक अपने स्टनिंग और गॉर्जियस लुक्स से ऐश्वर्या राय ने फैंस का दिल जीत लिया है। सफेद रंग के चमचमाते गाउन में वो काफी खूबसूरत दिख रहीं। ये रही स्टनिंग आउटफिट की डिटेल।

Dec 05, 2025 01:47 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
ऐश्वर्या राय के फैन उनके ब्लैक गाउन वाले लुक को देख अभी मदहोश ही थे कि उनका नया लुक सामने आ गया है। सउदी में रेड सी फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने पहुंची ऐश्वर्या अपने गॉर्जियस लुक से सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या ने अपने ब्लैक सैटिन गाउन की पिक्स फैंस के साथ शेयर की है। वहीं फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट से उनके स्टनिंग लुक की लेटेस्ट फोटो सामने आई है। जिसमे वो सफेद रंग के चमचमाते गाउन को पहनकर रेडी हैं। ऐश्वर्या की इन फोटोज के सामने आते ही वायरल हो रहीं और फैंस उनकी खूबसूरती देख एक बार फिर जमकर तारीफ कर रहे हैं।

ऐश्वर्या राय का स्टनिंग लुक

ऐश्वर्या राय के लुक की ये रही डिटेल

ऐश्वर्या ने रेड कार्पट इवेंट के लिए अपने फेवरेट इंटरनेशनल ब्रांड डोल्से एंड गबाना ( dolce gabbana) के स्ट्रैपी गाउन को कैरी किया है। इस गाउन पर शाइनिंग स्टोन से फ्लावर को बनाया गया है। वहीं ब्लैक कलर की लैस डिटेलिंग इसे डेलिकेट बना रही है। नेकलाइन के साथ गाउन की फ्लोर लेंथ हेमलाइन पर भी ब्लैक लैस को पिरोया गया है। वहीं कमर पर सिकुइन कपड़े से तैयार ब्लैक कलर की ब्लेट ऐड की गई है। जिस पर सिल्वर कलर के फ्लावर को बनाया गया है। ऐश्वर्या ने स्ट्रैपी डिजाइन वाले इस गाउन को बड़े ही नजाकत के साथ ब्लैक मखमली ब्लेजर के साथ पेयर किया है। जिस पर सिल्वर एंब्रायडरी की गयी है।

हेयर एंड मेकअप ने लुक को बना दिया खूबसूरत

ऐश्वर्या के इस खूबसूरत सितारों से सजे गाउन को उनके मेकअप और हेयर स्टाइल ने परफेक्ट बना दिया है। साइड पार्टीशन वेवी हेयर डू के साथ सॉफ्ट स्मोकी विंग्ड लाइनर के साथ आई मेकअप कंप्लीट किया गया है। वहीं गालों में सॉफ्ट पिंक हाईलाइटेड ब्लश नजाकत बढ़ा रहे। और, साथ में ब्रिक रेड ग्लॉसी लिप कलर खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही फैंस फोटो को जमकर लाइक कर रहे।

ब्लैक सैटिन गाउन में दिखा था स्टाइलिश अंदाज

एक दिन पहले ही ऐश्वर्या ने मीडिया से मुखातिब होने के लिए ब्यूटीफुल ब्लैक सैटिन फ्रंट स्लिट ड्रेस को कैरी किया था। जिसके वेस्ट एरिया पर प्लीटेड डिटेलिंग बनी है। वहीं वी नेकलाइन और थ्री फोर्थ स्लीव इसे कैजुअल बना रही थी। इस ड्रेस के साथ ऐश्वर्या के साइड पार्टीशन हेयर स्टाइल को फैंस ने काफी पसंद किया है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
