सुर्ख लाल साड़ी में ऐश्वर्या राय ने अटेंड की दिवाली पार्टी, अभिषेक बच्चन की नजरें भी नहीं हट पाईं
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पति अभिषेक बच्चन के हाथों में हाथ डालकर पहुंची ऐश्वर्या राय। सुर्ख लाल साड़ी और क्लासिक रेड लिप्स में रेडी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती देख पति अभिषेक भी नजरें नहीं हटा पाए।
लंबे अरसे बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय साथ में किसी पार्टी में नजर आए। दिवाली सीजन चल रहा है और बॉलीवुड की पार्टीज कैसे फीकी रह सकती है। बीती रात डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा लगा। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, जेनेलिया डिसूजा, शनाया कपूर, काजोल के अलावा विकी कौशल, वरुण धवन और कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे। लेकिन इस पार्टी की खूबसूरती में चार चांद लगा जब ऐश्वर्या राय ने सुर्ख लाल साड़ी में अभिषेक बच्चन के साथ एंट्री ली। काफी लंबे टाइम दोनों किसी पार्टी में साथ नजर आए। हाथों में हाथ डालें और केयरिंग अंदाज देख फैंस अभिषेक की तारीफ कर रहे। वहीं ऐश्वर्या की खूबसूरती देख अभिषेक भी उन पर से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। लाल साड़ी में ऐश्वर्या राय गजब की खूबसूरत नजर आ रही थीं। और, उनकी स्टाइलिंग ने लाल साड़ी को दिवाली पार्टी में सबसे अलग अंदाज दिया।
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय
डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में पति अभिषेक बच्चन के साथ पहुंची ऐश्वर्या राय का लुक क्लासिक ग्लैमरस दिखा। सुर्ख लाल रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन बॉर्डर बना था, ऐश्वर्या ने कैरी की और पति के हाथों में हाथ डालकर पपराजी को पोज दिया।
ब्राइट रेड साड़ी और ऐश्वर्या की स्टाइलिंग
ऐश्वर्या राय ने मोनोक्रोम लुक फॉलो किया और इस बार वो ब्राइट रेड कलर की साड़ी पहने दिखीं। जिस पर गोल्डन बॉर्डर था। वहीं पल्लू को हैवी बनाने के लिए चौड़े बॉर्डर का यूज किया गया है। रेड साड़ी को मैचिंग फुल स्लीव ब्लाउज के साथ पेयर किया गया है। साड़ी को परफेक्ट फेस्टिव लुक देने के लिए लांग मल्टीस्टोन नेकलेस को वियर किया गया है जो उनके लुक को एलोंगेटेड बना रहा है। नेकलेस में लगे पेस्टल कुंदन और स्टोन ब्राइट साड़ी के साथ पूरी तरह से फिट बैठ रहे और दिवाली पार्टी लुक को परफेक्ट तरीके से बैलेंस कर रहे।
क्लासिक रेड लिप्स और रेड हेयर ने बढ़ा दी खूबसूरती
ऐश्वर्या के आंखों की खूबसूरती की तो दुनिया कायल है। लेकिन उनके इस लुक को इनहैंस करती हैं वो क्लासिक रेड लिप्स। जिसके साथ उनके रेड शेड हेयर और साइड पार्टीशन सॉफ्ट वेवी कर्ल हेयर, जो इस लुक को ग्लैमरस बना रहे हैं।
बंद गला में रेडी अभिषेक बच्चन
वहीं अभिषेक बच्चन का लुक भी पूरी तरह से रॉयल था। ऐश्वर्या के लुक को कॉम्प्लिमेंट करने के लिए उन्होंने ब्लैक बंदगला वियर किया। आंखों पर मैचिंग ब्लैड शेड्स और साथ में शार्प बियर्ड लुक और स्लीक हेयरस्टाइल सिंपली लुक को डैपर बना रहे थे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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