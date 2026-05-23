Aishwarya at Cannes 2026: कान 2026 से ऐश्वर्या का सेकेंड लुक! बेटी आराध्या के साथ नजर आईं तो आउटफिट की कीमत हो रही वायरल
Aishwarya at Cannes 2026: कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में पहुंची ऐश्वर्या राय का दूसरा लुक सामने आ चुका है। जिसमे वो बेटी आराध्या के साथ ट्विनिंग करते दिख रहीं। केप गाउन में रेडी ऐश्वर्या इस बार भी काफी गॉर्जियस नजर आईं। वहीं आउटफिट की कीमत भी बेहद खास है।
कान फिल्म फेस्टिवल में वो यादगार लम्हा फाइनली आ ही गया जब रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या ने शिरकत की। ऐश्वर्या के पहुंचते ही वहां पर ऐश्वर्या के नाम का शोर मचने लगा। वहीं ऐश्वर्या ने भी बगैर निराश किए ब्लू गाउन में हर किसी की तारीफ बटोरी। फिलहाल हम बात कर रहें हैं उनके सेंकेड लुक की, जिसमे वो पेस्टल पिंक कलर के आउटफिट में भी काफी गॉर्जियस नजर आईं। वहीं रेड कार्पेट के बाद बेटी के साथ दिया उनका पोज फैंस के बीच वायरल हो रहा। जिसमे दोनों मां-बेटी की जोड़ी परफेक्ट दिख रही।
पेस्टल पिंक केप गाउन में ऐश्वर्या
ऐश्वर्या ने सेकेंड लुक के लिए पेस्टल पिंक कलर के गाउन को चुना है। कान के डिनर इवेंट के लिए पहुंची ऐश्वर्या का ये लुक भी काफी स्टनिंग दिख रहा था। ब्लश पिंक कलर के ऑफ शोल्डर गाउन जिसकी स्वीटहार्ट नेकलाइन और वेस्टलाइन पर रैप डिजाइन क्रिएट की गई थी। नेकलाइन और वेस्टलाइन पर ब्यूटीफुली फ्लावर की डिटेलिंग की गई है। जो इस ड्रेस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा। वहीं कंधे पर लगी मैचिंग लांग शियर फैब्रिक से बनी केप परफेक्ट लुक दे रही।
बता दें कि ऐश्वर्या का ये आउटफिट सोफी काउचर (sophiecouture) से लिया गया है। जिसकी कीमत है 3700 यूस डॉलर यानी इंडियन रुपये की बात करें तो ये करीब 3,54,091 रुपये कीमत की ड्रेस है। इस अट्रैक्टिव ड्रेस के साथ ऐश्वर्या की स्टाइलिंग परफेक्ट दिख रही थी।
हेयर एंड मेकअप ने ड्रेस को किया हाईलाइट
ब्लश पिंक कलर की ड्रेस के साथ पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक और पिंक ब्लश चिक्स खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दिख रहे थे।
बेटी आराध्या के साथ की ट्यूनिंग
ब्लश पिंक केप गाउन में रेडी ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या के साथ ट्विनिंग की। डिनर इवेंट में पहुंची आराध्या ने गौरी एंड नयनिका की केप लांग ड्रेस को कैरी किया है।
ऐश्वर्या राय का कान 2026 से फर्स्ट लुक
वहीं रेड कार्पेट पर अपने फर्स्ट लुक से ऐश्वर्या ने फैंस को स्टन कर दिया। ब्लू कलर के फिगर हगिंग गाउन में उनका लुक गॉर्जियस था। इंडियन डिजाइनर अमित अग्रवाल के कस्टम मेड गाउन में रेडी ऐश्वर्या का ये रेड कार्पेट लुक नो डाउट स्टनिंग दिख रहा था। ब्लू सैफायर नेकलेस और साइड स्विफ्ट हेयर स्टाइल खूबसूरती बढ़ाने के लिए काफी दिख रहा था। वहीं इस लुक के सामने आते ही फैंस ने भी उनके कान लुक पर जमकर प्यार लुटाया।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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