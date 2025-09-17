साड़ी के बाद अब नवरात्रि का चनिया-चोली लुक हो रहा ट्रेंड, AI से ऐसे बनाएं after gemini AI saree photo prompt for navratri chaniya choli look, फैशन - Hindustan
साड़ी के बाद अब नवरात्रि का चनिया-चोली लुक हो रहा ट्रेंड, AI से ऐसे बनाएं

Gemini AI photo: जेमिनी एआई से साड़ी वाला लुक क्रिएट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुकी हैं तो अब नवरात्रि का डांडिया लुक भी जरा कर लें ट्राई। सही प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर जेमिनी में फोटो अपलोड करने का तरीका जरूर सीख लें।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:41 PM
आर्टीफिशियल इंटेलिजेंट का जमाना है। चैट जीपीटी, चैट बॉट के बाद अब गूगल का जेमे इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर काफी सारी लड़कियों ने साड़ी में अपने रेट्रो ब्यूटीफुल लुक को क्रिएट किया है। लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो लाल साड़ी छोड़ नवरात्रि के डांडिया रेडी लुक को ट्राई करें। वाइब्रेंट कलर और ब्यूटीफुल ज्वैलरी के साथ लड़कियों को जेमेनी का ये फीचर पसंद आ रहा है।

बॉलीवुड स्टाइल चनिया चोली फोटो

अगर आप रियल में बॉलीवुड स्टाइल से रेडी नहीं हो पा रही हैं तो गरबा के लिए जेमिनी की मदद से अपने चनिया चोली लुक को क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल रियल लगने वाली इन फोटो को कोई भी आसानी से नवरात्रि वाली स्टाइल में क्रिएट कर सकता है। बस इन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर जमकर तारीफ बटोरें।

सही प्रॉम्ट लिखना जरूरी है

बस अपनी मनचाही फोटो जेमिनी से पाने के लिए सही प्रॉम्ट लिखना जरूरी है। काफी सारी गर्ल्स बॉलीवुड वाले स्टाइल में गरबा और डांडिया वाला लुक बना रही है। मनचाहा लुक पाने के लिए जेमिनी को सही इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। मतलब सही प्रॉम्ट लिखकर फोटो बनाना आसान हो जाएगा। जैसे चनिया चोली का कलर, ज्वैलरी, बैकग्राउंड इमेज, लाइट और टोन।

जेमिनी पर कैसे बनाएं फोटो

सबसे पहले जेमिनी को गूगल ऐप से डाउनलोड करें।

फिर उसमे साइन इन करें।

खुद की फोटो अपलोड करें।

फिर प्रॉम्ट लिखे और हिट बटन पर क्लिक करें।

जेमिनी एआई की मदद से थोड़ी ही देर में ब्यूटीफुल फोटो वाला रिजल्ट मिल जाएगा।

ऐसे लिखें प्रॉम्ट

प्रॉम्ट लिखते समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगी तो ब्यूटीफुल फोटो निकलकर आएगी। जैसे नवरात्रि विंटेज पोस्टर में फोटो को कन्वर्ट करें। या फिर, जेमिनी को मनचाहे कलर के चनिया चोली के बारे में बताएं। ज्वैलरी कौन सी चाहिए ऑक्सीडाइज्ड या कुंदन ये भी बताएं। बैक से चाहिए या फ्रंट से फोटो चाहिए। फोटो की लाइंटिंग कलर वगैरह भी लिखें।

